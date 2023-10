Le tableau VAR : vous ne croirez pas qui est en tête de la Premier League si vous ignorez les décisions du VAR

Manchester City est peut-être en tête de la Premier League – mais il n’est pas en tête du classement VAR.

Cela a été un autre week-end de controverse sur l’arbitre assistant vidéo, Liverpool ayant un but clair exclu pour hors-jeu contre Tottenham lors de sa défaite 2-1 dans le nord de Londres. Le PGMOL s’est ensuite excusé pour une erreur humaine, même si les fans des Reds ont également été irrités par deux cartons rouges controversés. Conspiration?

À QuatreQuatreDeux, nous avons pensé comptabiliser tous les buts dans lesquels VAR a participé. Si VAR a exclu un but, nous l’avons rajouté ; s’ils accordaient un penalty qui était marqué plus tard, nous l’avons noté. Nous n’avons évidemment pas changé les cartons rouges. Voici à quoi ressemble le tableau…

Faites glisser pour faire défiler horizontalement Le classement de la Premier League sans décisions du VAR Cellule d’en-tête – Colonne 0 Cellule d’en-tête – Colonne 1 P. W D L F UN DG Points 1 Tottenham Hotspur 7 6 1 0 17 7 dix 19 2 Manchester City 7 6 0 1 17 5 12 18 3 Arsenal 7 5 2 0 16 7 9 17 4 Liverpool 7 5 1 1 17 8 9 16 5 Aston Villa 7 5 0 2 19 12 7 15 6 Brighton et Hove Albion 7 5 0 2 20 14 6 15 7 West Ham United 7 4 1 2 13 dix 3 13 8 Newcastle United 7 4 0 3 18 7 11 12 9 Palais de Cristal 7 3 2 2 8 8 0 11 dix Manchester United 7 3 0 4 9 12 -3 9 11 Fulham 6 2 2 2 5 dix -5 8 12 Forêt de Nottingham 7 2 1 4 8 11 -3 7 13 Wanderers de Wolverhampton 7 2 1 4 8 13 -5 7 14 Brentford 7 0 5 2 9 dix -1 5 15 Chelsea 6 1 2 3 6 7 -1 5 16 Everton 7 1 1 5 6 13 -7 4 17 Ville de Luton 6 1 1 4 5 12 -7 4 18 Bournemouth 7 0 3 4 5 15 -dix 3 19 Burnley 6 1 0 5 5 16 -11 3 20 Sheffield United 7 0 1 6 5 19 -14 1

C’est donc une surprise. Selon certains fans, les arbitres ont fait preuve d’un certain parti pris en faveur de Tottenham ces derniers temps – mais le tableau VAR ne reflète pas cela, les Lilywhites se voyant refuser des points lors de leur première rencontre du week-end contre Brentford.

Bien entendu, le tableau VAR ne tient pas non plus compte de la frappe refusée de Luis Diaz. Étant donné que le but du Colombien a été jugé hors-jeu par les officiels sur le terrain, le tableau VAR ne tient pas compte de cette erreur.

Tottenham vs Liverpool a été entaché de controverse (Crédit image : Getty Images)

Il existe d’autres décisions importantes qui n’ont eu aucun impact sur le tableau VAR – et c’est là que le tableau lui-même montre ses défauts.

Par exemple, le but d’Alejandro Garnacho contre Arsenal était initialement prévu comme un but et aurait permis à Manchester United de mener 2-1 à quelques minutes de la fin à l’Emirates Stadium le mois dernier.

Le fait que les Gunners se soient imposés 3-1 signifie que l’ajout d’un but pour United ne fait pas de différence avec notre classement – ​​même si, évidemment, il aurait été très peu probable que United concède deux buts si l’arrivée de Garnacho avait compté.

Alejandro Garnacho a vu un but annulé par le VAR contre Arsenal (Crédit image : Michael Steele/Getty Images)

De même, le but de Rasmus Hojlund contre Brighton & Hove Albion a été exclu par le VAR en raison de la sortie du ballon. Si cela avait été laissé en vigueur, cela aurait été un égaliseur juste avant la mi-temps. Qui sait comment ce jeu se serait déroulé ?

Bien sûr, ces décisions sont censées s’équilibrer…

