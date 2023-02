Le tableau VAR: Arsenal aurait CINQ points d’avance sans VAR – et Liverpool serait 14e

Pas un fan de technologie? Vous avez besoin de la table VAR : qui explique à quelle distance Arsenal pourrait être du peloton de chasse et comment Liverpool pourrait être dans une position bien pire qu’elle ne l’est en réalité.

Après un week-end au cours duquel Arsenal et Brighton ont tous deux été contactés par le PGMOL pour des décisions embarrassantes ce week-end, le débat sur l’état de l’arbitrage n’a fait que s’intensifier. Après tout, les arbitres assistants vidéo étaient censés dissiper la confusion, n’est-ce pas ?

Eh bien, voici à quoi ressemblerait le tableau sans l’interférence de VAR. Est-il vraiment vrai que les décisions d’arbitrage se valent dans la plupart des cas, ou certaines équipes ont-elles des raisons de se sentir lésées ?

Le tableau VAR : Arsenal pourrait être plus loin devant, Liverpool plus loin derrière et Nottingham Forest dans la moitié supérieure…

Balayez pour faire défiler horizontalement Le tableau VAR Cellule d’en-tête – Colonne 0 Position réelle (modification) club Pld O D L F UN GD Points 1 1 (-) Arsenal 21 17 2 2 48 18 30 53 2 2 (-) Manchester City 22 15 3 4 57 23 34 48 3 3 (-) Manchester United 23 13 5 5 39 30 9 44 4 4 (-) Newcastle United 22 12 6 4 36 16 20 42 5 6 (+1) Brighton et Hove Albion 21 12 3 6 41 25 16 39 6 5 (-1) Tottenham Hotspur 23 12 3 8 44 36 8 39 7 8 (1) Brentford 22 9 7 6 36 32 4 34 8 7 (-1) Fulham 23 9 6 8 33 31 2 33 9 9 (-) Chelsea 22 9 4 9 24 24 0 31 dix 14 (+4) Forêt de Nottingham 22 7 6 9 18 36 -18 27 11 12 (+1) Palais de cristal 22 6 7 9 20 30 -dix 25 12 13 (+1) La ville de Leicester 22 7 3 12 37 37 0 24 13 10 (-3) Liverpool 20 7 3 dix 34 41 -7 24 14 11 (-3) Aston Villa 22 6 6 dix 25 35 -dix 24 15 15 (-) Les vagabonds de Wolverhampton 22 6 5 11 15 32 -17 23 16 17 (+1) Leeds United 22 5 7 dix 28 34 -6 22 17 16 (-1) West Ham United 22 7 1 14 20 29 -9 22 18 18 (-) Everton 21 5 5 11 16 29 -13 20 19 19 (-) Bornemouth 22 5 4 13 20 44 -24 19 20 20 (-) Southampton 22 4 4 14 19 40 -21 16

Il y a beaucoup à disséquer ici, mais commençons par le haut : Arsenal se dirigerait vers un affrontement pour le titre contre Manchester City avec cinq points d’avance cette semaine, si ce n’est pour l’arbitrage par assistant vidéo.

De nombreux matchs nuls de Newcastle United auraient pu se transformer en victoires ou en défaites tandis que Brighton pourrait être au-dessus de Tottenham si ce n’était pour quelques décisions. Mais la chose vraiment fascinante? Liverpool est en 13e position – et cela ne tient pas compte du vainqueur controversé de dernière minute contre Newcastle. Les Reds ont pris quelques décisions clés cette saison – comme le but de Foden contre eux qui a été inscrit à la craie – et en fait, sans VAR, ils pourraient être une perte pire.

Plus bas dans le tableau, la zone de largage se ressemble, tandis que Uniteds Leeds et West Ham pourraient échanger des places sur notre table. Le reproche qui a refusé le but de Tomas Soucek le week-end contre Chelsea – bien que le prétendu handball du milieu de terrain tchèque qui n’a pas abouti à un penalty n’ait aucun effet sur notre tableau.

Graham Potter regrette que West Ham s’en soit sorti avec un but le week-end… mais bon, ils ont aussi eu un but refusé, Graham (Crédit image : Getty Images)

Vous voyez, c’est un tableau qui concerne uniquement les moments décisifs. Si un joueur s’est vu infliger un penalty par le VAR et l’a marqué, nous l’avons retiré. Si un joueur avait un but refusé par VAR, nous l’avons ajouté. Nous ne pouvons pas faire beaucoup plus que cela sans que les choses ne deviennent vraiment technique.

Il serait beaucoup trop approfondi et subjectif d’attribuer des pénalités qui auraient dû être attribuées, par exemple, ou d’expulser rétrospectivement des joueurs qui n’ont pas VAR. Et puis il y a le cas de l’élan dans les jeux.

Emportez Arsenal contre Manchester United en septembre. Lorsque VAR a refusé l’ouverture du score de Gabriel Martinelli, Arsenal était dans l’ascendant. Nous l’avons rajouté pour le tableau VAR – mais il y a de bonnes raisons que les Gunners aient marqué en premier, ils n’auraient jamais été en mesure de poursuivre le match aussi désespérément et de le perdre 3-1. Nous ne pouvons pas dire avec certitude, cependant. La seule chose que vous pouvez faire avec une conviction totale… est d’ajouter ou de supprimer des objectifs.

Qu’aurait-il pu se passer si Arsenal avait d’abord marqué contre Manchester United ? (Crédit image : Dan Mullan/Getty Images)

De même, le coup de sifflet d’un arbitre a fait la différence entre une faute sévère contre les Gunners ce week-end et Brentford prenant les devants. Les fans d’Arsenal peuvent déplorer l’égalisation controversée: les fans de Brentford se demanderaient peut-être si les joueurs de table étaient même revenus dans le match, si le but d’Ivan Toney était en premier lieu.

C’est presque comme si le jeu était défectueux. Notre table est – tout comme la vraie table.

C’est le football, les gars. Vous pouvez débattre des décisions autant que vous voulez – vous pouvez dire qu’elles se valent tout au long d’une campagne – mais en réalité, il reste parfois des imperfections. Nous ne sommes pas sûrs que Mikel Arteta ou Steve Cooper le verront comme ça, attention…