Le tableau trouvé par un brocanteur dans une cave est un original de Picasso, affirment les experts | Pablo Picasso

Un tableau découvert par un brocanteur alors qu’il vidait la cave d’une maison à Capri et régulièrement décrié par sa femme comme étant « horrible », est un portrait original de Pablo Picasso, affirment les experts italiens.

Après avoir découvert le tableau par hasard en 1962, Luigi Lo Rosso a emporté la toile enroulée chez lui à Pompéi, où elle a été accrochée dans un cadre bon marché sur le mur du salon pendant les décennies suivantes.

Le portrait, que ses propriétaires considèrent désormais comme une image déformée de Dora Maar, photographe et peintre française qui fut la maîtresse et la muse de Picasso, comportait la signature distinctive du célèbre artiste dans le coin supérieur gauche. Mais Lo Rosso ne savait pas qui il était.

Ce n’est que bien plus tard, lorsque son fils Andrea commença à poser des questions après avoir étudié une encyclopédie d’histoire de l’art que lui avait donnée sa tante, que les soupçons furent éveillés.

La famille a finalement demandé l’avis d’une équipe d’experts, dont un détective d’art bien connu, Maurizio Seracini. Après des années d’investigations complexes, Cinzia Altieri, graphologue et membre du comité scientifique du Fondation Arcadiequi s’occupe des évaluations, des restaurations et des attributions d’œuvres d’art, a confirmé que la signature sur le tableau, aujourd’hui évalué à 6 millions d’euros (5 millions de livres sterling), était celle de Picasso.

« Après tous les autres examens du tableau, on m’a demandé d’étudier la signature », a déclaré Altieri au Guardian. « J’ai travaillé dessus pendant des mois, en le comparant avec certaines de ses œuvres originales. Il ne fait aucun doute que la signature est la sienne. Il n’y avait aucune preuve suggérant que c’était faux.

Picasso visitait fréquemment l’île de Capri, dans le sud de l’Italie, et le tableau, qui ressemble étonnamment au Buste de femme (Dora Maar) de Picasso, aurait été réalisé entre 1930 et 1936.

Lo Rosso est décédé depuis mais son fils Andrea, aujourd’hui âgé de 60 ans, a poursuivi sa quête pour découvrir l’artiste derrière le tableau.

« Mon père était originaire de Capri et ramassait des déchets pour les revendre pour presque rien », a-t-il déclaré. « Il a trouvé le tableau avant même ma naissance et n’avait aucune idée de qui était Picasso. Ce n’était pas une personne très cultivée. En lisant les œuvres de Picasso dans l’encyclopédie, je regardais le tableau et le comparais à sa signature. Je n’arrêtais pas de répéter à mon père que c’était pareil, mais il ne comprenait pas. Mais en grandissant, je n’arrêtais pas de me poser des questions.

Andrea Lo Rosso a déclaré qu’il y avait eu des moments où la famille envisageait de se débarrasser du tableau. « Ma mère ne voulait pas le garder – elle n’arrêtait pas de dire que c’était horrible. »

Il a contacté à plusieurs reprises la Fondation Picasso de Malaga, mais il a déclaré que celle-ci n’avait montré aucun intérêt à examiner ses affirmations, les estimant fausses. La fondation a le dernier mot sur l’authenticité du tableau, désormais conservé dans un coffre-fort à Milan.

Picasso, décédé en 1973, a réalisé plus de 14 000 œuvres et la fondation reçoit chaque jour des centaines de messages de personnes affirmant être en possession d’un original.

Le Buste de femme (Dora Maar) a été peint en 1938 et volé sur le yacht d’un cheikh saoudien en 1999. avant d’être trouvé 20 ans plus tard.

Luca Marcante, président de la Fondation Arcadia, estime qu’il pourrait y avoir deux versions de l’œuvre. « Ils pourraient tous deux être originaux », a-t-il déclaré. Le Jour journal. « Il s’agit probablement de deux portraits, pas tout à fait identiques, du même sujet peints par Picasso à deux époques différentes. Une chose est sûre : celui trouvé à Capri et désormais conservé dans un coffre-fort à Milan est authentique.

Marcante va maintenant présenter les preuves à la Fondation Picasso.

« Je suis curieux de savoir ce qu’ils disent », a déclaré Lo Rosso. « Nous étions juste une famille normale et l’objectif a toujours été d’établir la vérité. Nous ne cherchons pas à gagner de l’argent avec ça. »