Le tableau principal des événements de campagne d’Andrew Giuliani ? Son père.

Avec un peu plus de deux semaines avant la primaire républicaine du 28 juin, la campagne improbable d’Andrew Giuliani est restée visible et viable en grande partie à cause de son nom de famille célèbre et de l’importance continue et des apparitions de son père, ancien maire. de New York et avocat personnel de l’ancien président Donald J. Trump.

L’aîné M. Giuliani, 78 ans, a régulièrement fait campagne avec son fils depuis qu’il a commencé à se présenter aux élections l’année dernière, servant souvent à la fois de son acte d’échauffement et de son acolyte au défilé de la Journée d’Israël et à Jour du souvenir marches et conférences de presse devant l’hôtel de ville.

Ses efforts ont été salués par le jeune M. Giuliani, 36 ans, qui mène une campagne restreinte, parcourant l’État dans une collection de fourgonnettes et de camions donnés arborant son visage, dans l’espoir de contrarier le candidat oint du parti, le représentant Lee M. Zeldin de Long Island.

Peu importe qui remporte la nomination, se rendre au manoir du gouverneur sera une bataille difficile pour les républicains, qui n’ont pas remporté de poste dans tout l’État depuis deux décennies. Leur adversaire démocrate probable est la gouverneure Kathy Hochul, qui a plus de 18 millions de dollars dans ses coffres de campagne, dans un État dans lequel les démocrates inscrits sont plus nombreux que les républicains par plus de deux contre un.