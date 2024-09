Le tableau des séries éliminatoires | Le tirage au sort en milieu de semaine place le Revolution en position de départ pour un week-end crucial

Après avoir partagé le butin entre la Nouvelle-Angleterre et Montréal en milieu de semaine, les Revs ont de nouveau une chance de se remettre en question, l’attention se déplaçant désormais vers le choc de samedi après-midi contre le Charlotte FC en Caroline du Nord. Le résultat au Gillette Stadium donnera certainement l’impression d’avoir perdu deux points, c’est indéniable, mais le seul point gagné permet au Revolution de se rapprocher de la ligne des séries éliminatoires, se situant maintenant à cinq points du Philadelphia Union en 9e position.ème avec un match en moins et six matchs restant à jouer au total.

Les résultats de la semaine ont été mitigés dans la Conférence Est, mais quelques-uns des scores finaux ont permis à New England de rester à portée de main – les défaites de Charlotte, Toronto et Chicago ont empêché ces rivaux de s’enfuir dans la course aux playoffs, bien que Nashville et Philadelphie aient réussi à mettre de la distance entre eux et les Revs. Alors que l’action de la ligue se déroule à un rythme soutenu ce week-end, il est temps de jeter un autre œil à la façon dont les autres rencontres de la Conférence Est pourraient avoir un impact sur les chances des Revolution de se qualifier pour les playoffs :

Samedi 21 septembre

FC New York City (6ème: 11-11-7, 40 pts.) contre l’Inter Miami CF (1St:19-4-6, 63 points.)

Yankee Stadium, 14h00 HE, MLS Season Pass sur Apple TV

Le coup d’envoi de samedi n’a pas d’incidence directe sur les chances de New England en playoffs – même si le NYCFC reste déterminé à ne pas gagner, cela pourrait être le cas – mais plutôt sur la revendication du record de points de la MLS par le Revolution. Avec le match nul de mercredi soir, le total de points maximum possible de Miami est tombé à 78, soit toujours cinq points de plus que le record de New England de 2021. Ce week-end offre une excellente occasion aux Bronx Blues d’arrêter la pourriture et de réduire de trois points le total potentiel des Herons. Deux oiseaux, une pierre – c’est un match fait au paradis des Pigeons.

CF Montréal (13ème: 12-07-10, 31 pts.) contre Chicago Fire FC (14ème:7-15-8, 29 points.)

Stade Saputo, 19 h 30 HE, Passeport saison MLS sur Apple TV

Vous vous souvenez de cette chronique qui annonçait plus tôt cette semaine les deux équipes qui se retrouveraient juste devant les Revs à l’Est ? Eh bien, Chicago a décidé que c’était tellement amusant qu’ils allaient recommencer.

Cette fois, ils affronteront Montréal au nord de la frontière et, encore une fois, un match nul serait le résultat idéal du point de vue de la Nouvelle-Angleterre. La victoire de Nashville sur le Fire mercredi a permis à l’équipe de Windy City de ne détenir qu’un point d’avance sur le Revolution, tandis que Montréal a conservé son avance de trois points sur les Revs avec le match nul au Gillette Stadium. Fait important, la Nouvelle-Angleterre a deux matchs d’avance sur Chicago, mais seulement un sur CFM, donc si une équipe doit gagner ce match, ce sera le Fire.

Les Red Bulls de New York (5ème: 10-6-13, 43 pts.) contre Atlanta United FC (11ème:8-13-8)

Red Bull Arena, 19h30 HE, MLS Season Pass sur Apple TV

Atlanta n’arrive pas à se décider sur la question de savoir s’ils veulent ou non participer aux playoffs. Lors de leurs cinq derniers matchs de championnat, les Five Stripes ont battu Columbus, perdu contre le Galaxy, battu Charlotte, perdu contre Nashville et (plus récemment et peut-être de manière plus impressionnante) fait match nul contre Miami. Après avoir chuté à 11ème à l’Est, après avoir occupé une place de wild card il n’y a pas longtemps, le moment est vraiment venu de se retrouver au stade Mercedez-Benz.

Ce week-end, ce sont les Falcons qui joueront un football différent à Atlanta, alors que leurs colocataires de MLS prendront la route pour affronter le RBNY. Sans victoire en quatre matchs depuis leur retour de la Leagues Cup, Sandro Schwarz devra se méfier de la complaisance qui s’installe chez ses Red Bulls. La visite d’Atlanta à la Red Bull Arena devrait être une bonne occasion pour eux de mettre un terme à leur dérapage.

Nashville SC (12ème: 8-13-8, 32 pts.) contre le FC Cincinnati (2nd:17-8-4, 55 points.)

Parc GEODIS, 20h30 HE, Season Pass MLS sur Apple TV

Nashville est passé de huit défaites consécutives à deux victoires consécutives, ce qui n’est pas grand-chose dans le grand schéma des choses, mais le fait que ces victoires aient été contre Atlanta et Chicago les rend considérablement plus importantes dans le contexte de leur propre parcours en séries éliminatoires. Cincinnati, quant à lui, est en train de naviguer assez confortablement en 2ndayant déjà éliminé deux équipes de la bulle, à Montréal et (à l’Ouest) au Minnesota, au cours des dernières semaines.

Sur le papier, tout penche en faveur des Gary, mais avec une place de wild card à portée de main pour Nashville, les Boys in Gold pourraient très bien apporter une férocité, voire un désespoir, à ce match qui écrase Cincinnati. S’il y a un moment pour que ce match bouillonnant de MLS se transforme en une rivalité à part entière, c’est bien samedi.

Rapides du Colorado (4ème CM : 14-10-5, 47 pts.) contre Toronto FC (8ème:11-16-3, 36 points.)

Dick’s Sporting Goods Park, 21h30 HE, gratuit sur Apple TV

Le match interconférence de ce week-end verra le Toronto FC se déplacer vers l’Ouest pour affronter les Colorado Rapids. Les deux équipes abordent le match avec beaucoup de choses à jouer – le tableau des éliminatoires de la Conférence Ouest est une course serrée pour le classement, avec seulement sept points d’écart entre les deux équipes.nd à partir de 8èmetandis que Toronto aura hâte de sortir des places de wild card et de sécuriser une place au premier tour.

Les Rapids, qui volent haut dans l’Ouest et qui sont généralement en pleine forme, chercheront à oublier leur défaite surprise en milieu de semaine face au Sporting Kansas City le plus rapidement possible, et une victoire contre le TFC serait un moyen idéal d’y parvenir. Les fans de Revolution peuvent se sentir à l’aise en espérant qu’ils y parviendront.

Dimanche 22 septembre

Union de Philadelphie (9ème:8-12-9, 33 pts.) contre DC United (10ème:8-12-9, 33 points.)

Subaru Park, 18h15 HE, FS1 et gratuit sur Apple TV

Le seul match de MLS de dimanche pourrait bien être le plus crucial du week-end pour la Revolution, à part le leur.ème– a placé Philadelphie à la 10e placeème– DC, tous deux à égalité avec 33 points et des records identiques, et si l’une ou l’autre équipe parvient à gagner, elle sera assurée de terminer la semaine du bon côté de la ligne des séries éliminatoires.