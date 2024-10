Le tableau des profondeurs des Browns ne compte que 3 joueurs blessés, dont David Njoku.

Les fans des Cleveland Browns sont parmi les fans les plus intelligents de la NFL mais, étant certainement les fans les plus passionnés, ils peuvent parfois avoir du mal avec la perspective. Le début de la saison 2024 n’est pas un de ces moments car les Browns ont l’air mauvais et les seuls espoirs sont que l’AFC Nord (via notre classement de puissance) et l’AFC dans son ensemble ont l’air mauvais et que Cleveland puisse récupérer certains joueurs de blessures.

Les blessures continueront d’être une histoire pour les Browns avec l’OL Wyatt Teller absent pendant plusieurs semaines et DE Myles Garrett faire face à une sorte de problème de pied.

L’équipe vient de publier son tableau de profondeur non officiel pour la semaine 4, qui ne comprend que trois joueurs signalés comme blessés :

Wyatt Teller de l’OL

TE David Njoku

RB Pierre Strong Jr.

Njoku a raté quelques semaines en raison d’une entorse élevée à la cheville tandis que Strong a un problème aux ischio-jambiers.

Aucun autre changement majeur n’a été noté sur la carte de profondeur de Cleveland :

Nous n’aurons le premier rapport sur les blessures de l’équipe que mercredi pour avoir une idée de qui pourrait s’aligner sur la ligne offensive cette semaine contre le Raiders de Las Vegas.