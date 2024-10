Le tableau de Claude Monet est rendu à sa famille plus de 80 ans après avoir été volé par les nazis

CNN

—



Un tableau de Claude Monet volé par les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale, qui a disparu pendant des décennies pour réapparaître chez un marchand d’art de Louisiane, a été restitué mercredi à la Nouvelle-Orléans aux descendants de ses propriétaires d’origine.

« Bord de Mer » est l’une des premières œuvres de Monet et évalué à plus de 500 000 $ par une galerie de Houston qui l’avait mis aux enchères.

Il avait disparu depuis des décennies et le FBI a commencé à enquêter sur le tableau au pastel lorsqu’il a été mis en vente.

Les premiers propriétaires du tableau, un couple autrichien nommé Adalbert et Hilda Parlagi, ont acheté le Monet en 1936 pour l’accrocher dans leur maison. Deux ans plus tard, selon des responsables américains, les Parlagi ont été contraints de fuir les nazis. Ils ont laissé tous leurs biens – y compris le tableau – dans l’entrepôt d’une compagnie maritime viennoise et avaient l’intention soit de les expédier à eux-mêmes, soit de les récupérer plus tard.

Avant de pouvoir récupérer le tableau, la Gestapo allemande a saisi tout ce que les Parlagis avaient caché dans cet entrepôt, affirment des responsables américains. Le Monet fut ensuite acheté aux enchères par un marchand d’art nazi et disparut en 1941.

Plus de 70 ans plus tard, le tableau a refait surface lors d’une exposition d’impressionnisme en France en 2016. Un marchand d’antiquités basé à la Nouvelle-Orléans a acheté le tableau puis l’a vendu à un couple de l’État de Washington.

Ce couple l’a mis en vente à Houston mais a accepté de le remettre au FBI l’année dernière après avoir pris connaissance de son « historique de pillage », a indiqué le bureau.

Depuis lors, le FBI s’efforce de restituer le Monet aux petites-filles des Parlagi, et la remise a été effectuée mercredi.

La famille Parlagi est toujours à la recherche de plusieurs autres œuvres d’art volées par les nazis, dont une signée Aquarelle de Paul Signac de 1903 qui a été vendu au même marchand d’art nazi que Monet.