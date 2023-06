Le tableau de bord de votre voiture est sur le point de devenir beaucoup plus vaste et coûteux – National

Je me souviens encore de la radio Delco AM dans l’Oldsmobile Delta 88 de 1973 de mon père qui était en plein milieu du tableau de bord avec ses deux boutons. Celui de gauche règle le volume et l’éteint et l’allume. Il y avait un anneau intérieur sur la même tige de bouton qui contrôlait la « tonalité » (à gauche pour baisser les graves et à droite pour augmenter les aigus ; c’était inutile). Celui de droite servait à syntoniser les stations. Le lancer a envoyé un indicateur sur le cadran.

Une fois que vous avez trouvé la station que vous recherchiez, vous avez retiré l’un des cinq boutons en forme de latte à l’avant de l’appareil, puis vous l’avez repoussé à fond, créant mécaniquement une mémoire pour l’indicateur de syntonisation. Lorsque vous aviez programmé les cinq boutons, passer d’une station à l’autre était aussi simple que d’appuyer sur le bouton correspondant qui répondait par un ka-CHUNK chaleureux.

Il y avait beaucoup de disputes sur cette radio parce que c’était le seul appareil de divertissement disponible dans la voiture. Comment les temps ont changé – et continuent de changer.

Je me suis souvenu de ce vieux Delco alors que j’assistais à quelques panels à la Semaine de la musique canadienne à Toronto ce mois-ci. Les temps de tableau de bord changent et changent rapidement.

Alors que les fabricants et les concessionnaires s’éloignent des ICE (moteurs à combustion interne) pour les véhicules électriques, ils recherchent également de nouvelles façons de monétiser leurs véhicules. Par exemple, les concessionnaires vont être fortement impactés dans le domaine du service après-vente, la partie de l’activité qui génère l’essentiel des revenus.

Avec les véhicules électriques, il n’y a pas de vidange d’huile, de radiateurs à réparer, de courroies à remplacer, d’injecteurs à nettoyer, de systèmes d’échappement à remplacer et de bougies à changer. Bien sûr, il y a encore la mécanique des moteurs électriques qui doit être suivie, ainsi que les pneus à échanger, la carrosserie à réparer et les freins à entretenir, mais dans l’ensemble, les véhicules électriques devraient nécessiter moins d’entretien que les véhicules ICE.

Cette perte de revenus ICE doit être compensée quelque part. Et que quelque part va être le tableau de bord.

Les fabricants du monde entier cherchent de nouvelles façons de monétiser l’expérience d’être dans un véhicule, non seulement pour le conducteur mais aussi pour tous les passagers. Et tout se résume aux données. De plus en plus de véhicules sont équipés de connexions cellulaires, les reliant à l’échange de toutes sortes de données avec le cloud. Les voitures sont de plus en plus de gros ordinateurs sur roues gérés par des millions de lignes de code et pour qu’elles fonctionnent correctement, elles doivent être connectées à Internet.

Nous commençons à voir l’introduction de ce qu’on appelle les « affichages de pilier à pilier », essentiellement un long ruban électronique s’étendant de la porte du côté conducteur à la porte du passager. Le conducteur aura toujours tous les cadrans et indicateurs habituels (ceux virtuels) tandis que le passager sera invité à s’engager dans ses propres affichages : analyse du véhicule, cartes de navigation, écrans vidéo pour regarder des choses comme YouTube et TikTok, et plus encore. Mercedes Classe S et l’EQS EV de la société sont déjà profondément ancrés sur ce territoire, tout comme le Taycan tout électrique de Porsche. Hyundai/KIA n’est pas loin derrière. Je les ai tous conduits et c’est plutôt sexy.

Oui, nous avons CarPlay et Android Auto, mais après des années de cession de la connectivité du tableau de bord à Apple et Google, les constructeurs automobiles reviennent à des systèmes propriétaires qu’ils peuvent contrôler et à partir desquels ils peuvent récolter toutes sortes de données utilisateur. Et en contrôlant le tableau de bord, les constructeurs automobiles et leurs partenaires commenceront à vendre des services et des fonctionnalités sous forme d’abonnements.

La radio par satellite a été livrée de cette façon pendant des décennies. J’ai utilisé l’exemple de l’abonnement aux sièges chauffants de BMW. La voiture est livrée avec la mécanique installée. Cependant, vous ne pouvez pas les activer sans payer des frais mensuels. Pensez aux autres options que vous avez dans votre véhicule actuel. Lesquels pourraient être gouvernés à distance et utilisables uniquement si vous payez ?

Mais ce n’est que le début. La prochaine version de la BMW Série 5 proposera une option Tivo, ce qui signifie que les passagers, chacun avec leur propre écran individuel, pourront accéder à toutes sortes de télévision en streaming et de télévision enregistrée. C’est bien loin des lecteurs DVD des mini-fourgonnettes, n’est-ce pas ?

Ce qui me ramène à l’ancien Delco de papa. Les radios sont depuis longtemps un équipement standard, offrant des nouvelles, des informations et des divertissements gratuits. Au fur et à mesure que les véhicules deviennent plus connectés, la radio AM/FM sera transmise via IP (protocole Internet) plutôt que par voie hertzienne à partir d’un émetteur et d’une tour, ce qui signifie qu’elle sera transmise à la voiture à l’aide de données cellulaires, puis interprétée par un logiciel au lieu d’un antenne et tuners à l’ancienne. Les données coûtent de l’argent, bien sûr. Et parce que le fabricant contrôle quel logiciel va dans le tableau de bord, les chances que nous ayons à souscrire à un package de tuner radio sont à peu près un slam-dunk.

Tout d’abord, la mauvaise nouvelle. La radio locale ne sera plus gratuite et illimitée. Deuxièmement, avec toutes les autres offres d’abonnement qui seront disponibles, la radio risque de se perdre dans une multitude de choix d’actualités/de divertissement. Les radiodiffuseurs d’aujourd’hui devront trouver quoi faire à ce sujet.

Mais il y a aussi de bonnes nouvelles. La radio AM/FM est un média unidirectionnel. En basculant la diffusion sur IP, les voitures et leurs occupants disposeront d’une communication bidirectionnelle avec le diffuseur, ouvrant la voie à des offres à la demande et personnalisées. L’écoute en temps réel sera toujours une chose, mais il y aura plus d’opportunités de curation pour les parties des deux côtés de l’interface, sans parler de la publicité. Je travaille actuellement avec une entreprise qui envisage des conducteurs appelant un affichage pour, disons, Tim Hortons, pour commander votre double-double et vitré à l’ancienne avant même d’atteindre le service au volant. Si c’est votre commande habituelle, la voiture vous appellera même à l’avance lorsque vous vous approcherez de votre emplacement habituel sans que vous ayez à faire quoi que ce soit.

Et puis il y a l’épineux problème de la mesure d’audience. La compilation des classements radio a toujours été imparfaite avec des résultats sujets à des fluctuations sauvages et inexactes. La livraison IP de la radio permettra de déterminer avec précision qui écoute quoi et quand, du moins dans l’environnement du véhicule. J’ai vu une démonstration d’un système appelé DTS Soundstage qui génère des cartes thermiques dynamiques en temps réel de personnes écoutant des stations de radio spécifiques dans leur voiture. Encore une fois, si vous êtes un diffuseur, c’est le genre de précision et de granularité dont vous rêvez en ce qui concerne les habitudes et les mouvements de votre public.

Combien de temps avant que tout cela n’arrive ? Pas aussi longtemps que vous le pensez. L’âge moyen d’une voiture sur les routes canadiennes est d’environ 11 ans; plus percutant, c’est 12,5 ans aux États-Unis Alors que les vieux véhicules analogiques disparaissent des routes, poussés par les demandes du gouvernement pour plus de véhicules électriques, nous verrons un changement radical dans l’apparence, la fonction et le coût des intérieurs de véhicules au début des années 2030. Commencez à établir votre budget maintenant.

Alan Cross est un diffuseur avec Q107 et 102.1 the Edge et un commentateur pour Global News.

Abonnez-vous à Alan’s Ongoing History of New Music Podcast maintenant sur Apple Podcast ou Google Play