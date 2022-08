Le tabac et l’alcool sont les principales causes de cancer dans le monde, selon une étude

Près de la moitié des cancers dans le monde peuvent être attribués à un facteur de risque connu, principalement le tabac ou l’alcool, selon une vaste étude mondiale publiée vendredi, qui a déclaré que les changements de comportement peuvent aider à réduire la menace de maladie. L’étude – publiée dans le Lancet et menée dans le cadre d’un vaste programme de recherche financé par la Fondation Bill Gates – a conclu que 44,4% des décès par cancer dans le monde étaient attribuables à un facteur de risque connu. L’étude Global Burden of Disease Study est un programme de recherche régional et mondial complet impliquant des milliers de chercheurs de la plupart des pays du monde.

L’étude a analysé l’impact de 34 facteurs de risque et a confirmé ce qui est déjà largement connu : le tabac est de loin le principal facteur contributif au cancer, représentant 33,9 % des cas, suivi de l’alcool avec 7,4 %.

Plus de la moitié de tous les décès par cancer chez les hommes étaient attribuables à ces facteurs de risque, et plus d’un tiers des décès chez les femmes, selon l’étude.

Et puisque “les principaux facteurs de risque contribuant au fardeau mondial du cancer en 2019 étaient comportementaux… réduire l’exposition à ces facteurs de risque modifiables réduirait la mortalité par cancer” dans le monde entier, a conclu l’étude.

Cela signifiait également qu’il fallait mettre davantage l’accent sur la prévention, selon l’étude.

“Le fardeau du cancer reste un défi de santé publique important qui prend de l’ampleur dans le monde entier”, a déclaré Christopher Murray, directeur de l’Institute for Health Metrics and Evaluation de la faculté de médecine de l’Université de Washington et co-auteur principal de l’étude. étude.

“Le tabagisme continue d’être le principal facteur de risque de cancer dans le monde, les autres contributeurs substantiels au fardeau du cancer variant.”

Cependant, environ la moitié des cancers ne sont pas attribuables à un facteur de risque connu, ce qui signifie qu’un diagnostic précoce et des traitements efficaces doivent accompagner les efforts pour accroître les efforts de prévention, selon l’étude.

