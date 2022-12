Le tabac de contrebande accapare jusqu’à la moitié du marché de la Colombie-Britannique, les détaillants et l’industrie craignent

Au début, Cory Holland pensait que les mesures anti-tabac du gouvernement fonctionnaient lorsqu’il a remarqué que les ventes de tabac dans son dépanneur en Colombie-Britannique commençaient à baisser.

Holland a déclaré qu’il se souvenait avoir pensé que peut-être les augmentations d’impôts et le passage à l’emballage neutre pour dissuader les jeunes d’acheter des cigarettes avaient en fait convaincu davantage de personnes d’arrêter de fumer.

Mais perdre la moitié des ventes en trois ans et observer les habitudes tabagiques de ses propres employés dans son magasin de la région de Kelowna lui ont révélé une histoire plus sombre sur le crime organisé et la croissance de la contrebande de tabac en Colombie-Britannique, a déclaré Holland dans une entrevue.

Les organisations de vente au détail, les commerçants et les représentants de l’industrie du tabac estiment qu’entre 30 et 50 % des ventes de tabac dans la province sont des produits de contrebande, et ils demandent aux gouvernements et à la police de sévir contre les groupes criminels organisés qui les vendent.

« À mon insu, ce marché illégal de tabac de contrebande se développait rapidement », a déclaré Holland. « Nos ventes ont diminué de 50 % par rapport à il y a trois ans. L’année dernière, la moitié de mon personnel fumait [contraband cigarettes].”

Holland, dont le magasin général d’Oyama comprend des produits d’épicerie et des articles de commodité, un bureau de poste et un débit de boissons alcoolisées, a déclaré que la prévalence du tabac de contrebande avait un impact sur ses résultats, mais qu’elle nuisait également aux contribuables et au système de santé.

Un paquet de cigarettes dans son magasin se vend entre 17 et 21 dollars et les cartouches de paquets de cigarettes coûtent environ 175 dollars, tandis que les cigarettes de contrebande se vendent environ 5 dollars le paquet et les cartouches environ 50 dollars, a déclaré Holland.

“J’ai perdu 200 000 dollars de ventes par rapport à il y a trois ans”, a-t-il déclaré. “Je ne suis qu’un petit magasin en Colombie-Britannique. Vous pouvez imaginer l’argent des contribuables perdu. Il n’y a pas d’argent qui retourne dans le système de santé. Pire que cela, les gens fument ces cigarettes et personne ne les inspecte.”

Paquets vides de cigarettes de contrebande collectés dans tout St. John’s au début de 2022. (Terry Roberts/CBC)

Problème « majeur » pour la Colombie-Britannique

La Convenience Retailers Alliance 4 Safe Communities indique dans un communiqué que ses données et études les plus récentes indiquent que « le tabac illégal représente plus de 30 % du marché du tabac de notre province, ce qui place la Colombie-Britannique parmi les pires provinces en matière de contrebande au Canada. “

L’organisation a demandé au premier ministre de la Colombie-Britannique, David Eby, de s’assurer que le gouvernement inclut des mesures de lutte contre le tabac illégal dans son programme de sécurité publique.

“Le tabac de contrebande invite les activités criminelles dans nos communautés, met le tabac de contrebande entre les mains des enfants et des jeunes et nuit aux exploitants de dépanneurs qui respectent les règles mais sont obligés de concurrencer le marché noir”, a déclaré une déclaration de l’alliance publiée en novembre.

Le gouvernement de la Colombie-Britannique affirme que la Tobacco Tax Act prévoit des sanctions sévères pour le trafic de tabac illégal.

Le ministère des Finances a déclaré dans un communiqué que la Colombie-Britannique réglemente strictement la vente, l’achat, la possession et le transport du tabac et que la province a pris des mesures pour lutter contre la vente et l’utilisation de produits de contrebande.

«Ce travail comprend un programme d’inspections désignées qui aide à prévenir la vente de produits de contrebande dans les points de vente au détail», indique le communiqué. «Nous participons également au programme fédéral et provincial d’estampillage du tabac qui offre des caractéristiques et des marquages ​​de sécurité améliorés. Cela rend les produits du tabac contrefaits plus difficiles à produire et plus faciles à identifier.”

Il indique que le ministère des Finances dispose d’une unité d’enquête dédiée qui travaille en étroite collaboration avec les forces de police municipales, la GRC, l’Agence du revenu du Canada, l’Agence des services frontaliers du Canada et d’autres organismes d’application de la loi.

Le ministère affirme que la Colombie-Britannique a généré 708 millions de dollars en recettes fiscales sur le tabac en 2021-2022 et 711 millions de dollars l’année précédente.

Un porte-parole de l’une des plus grandes compagnies de tabac au Canada a déclaré avoir mis en garde le gouvernement de la Colombie-Britannique contre l’implication croissante de la criminalité dans le marché du tabac, mais la réponse a été limitée.

« C’est un problème majeur, mais personne ne va pleurer parce que les grandes compagnies de tabac perdent de l’argent. Mais les gouvernements partout au Canada perdent environ 2 milliards de dollars par année à cause de cela », a déclaré Eric Gagnon, vice-président aux affaires extérieures d’Imperial Tobacco Canada, dans un interview.

“En Colombie-Britannique, nous valorisons le trafic illicite [market] est d’environ 35 pour cent, environ”, a-t-il dit. “Il y a de multiples preuves que les trafiquants illégaux prennent le dessus.”

Gagnon a déclaré que le tabac de contrebande est produit dans des sites de fabrication clandestins au Canada et que les produits sont distribués dans tout le pays, la Colombie-Britannique et l’Alberta étant les principaux marchés.

“Il est impossible de rivaliser avec les prix”, a-t-il déclaré, ajoutant qu’une cartouche de cigarettes illégales se vendait environ un quart du prix de la cartouche taxée.

Gagnon a déclaré que l’industrie du tabac est prête à travailler avec le gouvernement, les détaillants et les groupes de santé dans la lutte contre la contrebande de tabac.

“De toute évidence, c’est un gros problème pour nous en tant qu’entreprise”, a-t-il déclaré.

Personne de la GRC n’était disponible pour une entrevue, mais le sergent. Chris Manseau, du siège social de la Division E en Colombie-Britannique, a déclaré que toute personne de l’industrie qui a des inquiétudes devrait le signaler immédiatement à sa police locale.

Holland, qui dit que le tabac de contrebande est vendu sur des sites éloignés des points de vente au détail comme le sien, a déclaré qu’il estime que les ventes illégales pourraient représenter 50% de l’ensemble du marché en Colombie-Britannique.

“Je veux dire qu’ils ont la moitié du marché”, a-t-il déclaré. “C’est un problème. Ce n’est pas seulement une préoccupation personnelle de ‘Hé, je n’ai plus d’argent dans ma poche.’ Je crains que quelque chose comme ça n’ait un effet majeur sur le système de santé.”