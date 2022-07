Le T20 féminin et le basketball 3×3 sont tous prêts à faire leurs débuts aux Jeux du Commonwealth

Le cricket féminin, le basketball 3 × 3, le basketball en fauteuil roulant 3 × 3 et le tennis de table para font partie des nouveaux sports qui ont été ajoutés à l’édition 2022 des Jeux du Commonwealth (CWG) et feront leurs débuts lors de l’événement très attendu, prévu pour aura lieu à Birmingham entre le 28 juillet et le 8 août.

Au total, 72 nations participent au prochain CWG. Ce sera la troisième fois que l’Angleterre accueillera cet événement prestigieux après les Jeux de Londres 1934 et de Manchester 2002. À chaque édition du CWG, les organisateurs et le comité décident de retirer et d’ajouter quelques sports. Cette année, les organisateurs de Birmingham 2022 ont décidé d’abandonner le tir à l’arc et le tir et ont plutôt inclus quelques nouveaux jeux.

Basket 3×3 : Faisant ses débuts en CWG, ce format de sport est prêt pour une action rapide et l’événement se tiendra sur le site de Smithfield. Une version 5 × 5 du jeu a déjà été incluse deux fois aux Jeux, à Melbourne 2006 et à Gold Coast 2018. Cette fois, il y aura un total de huit nations du Commonwealth, qui participeront à cet événement 3 × 3 – le hôte, première nation du classement de la Fédération FIBA ​​​​3 × 3 de chacune des six régions de la Fédération des Jeux du Commonwealth (CGF) et la nation la mieux classée non encore qualifiée.



Seul un demi-terrain et un cerceau seront utilisés pour les deux équipes avec seulement 12 secondes au chronomètre des tirs dans cette épreuve au lieu des 24 en basket-ball sur tout le terrain. Comme son nom l’indique, chaque équipe doit avoir trois joueurs et un remplaçant, tandis que les tirs marqués depuis l’intérieur de la zone en forme d’arc valent un point chacun et ceux tirés derrière l’arc mettent deux points au tableau. La première équipe à toucher 21 points gagne . Si aucune équipe n’atteint le score après dix minutes, l’équipe en tête revendique la victoire.

Cricket T20 féminin : Le cricket reviendra aux Jeux du Commonwealth pour la première fois en 24 ans et seulement la deuxième fois. Cependant, ce sera la première apparition du cricket féminin et cela aussi dans le format T20. Auparavant, une compétition masculine de cricket avait eu lieu aux Jeux du Commonwealth de 1998 à Kuala Lumpur, l’Afrique du Sud remportant l’or en battant l’Australie en finale de la compétition masculine des 50 ans et plus.

Il y a huit équipes qui se sont qualifiées et Edgbaston Cricket Ground à Birmingham accueillera les matchs. L’Angleterre en tant qu’hôte se qualifie automatiquement, ainsi que les six meilleures équipes classées au 1er avril 2021 en tant que qualifiés directs. La dernière place a été attribuée aux vainqueurs du tournoi de qualification CWG, Sri Lanka.

L’attribution des six qualifications directes dépendra de leur représentation d’au moins quatre des six régions de la Fédération des Jeux du Commonwealth (Afrique, Amériques, Asie, Caraïbes, Europe et Océanie). Si les critères ne sont pas remplis, les équipes classées ci-dessous ont été prises en compte. Les six qualifiés directs sont l’Australie, l’Inde, la Nouvelle-Zélande, l’Afrique du Sud, le Pakistan et la Barbade.



Basket-ball en fauteuil roulant 3×3 : Disputé pour la première fois dans l’histoire des Jeux du Commonwealth, le Wheelchair Basketball 3×3 se déroulera sur le site de Smithfield.

La Fédération internationale de basketball en fauteuil roulant (IWBF) et la Fédération des Jeux du Commonwealth (CGF) ont annoncé que six équipes participeront aux Jeux. Les six équipes masculines sont l’Angleterre, l’Afrique du Sud, l’Irlande du Nord, l’Australie, le Canada, la Malaisie – et les six équipes féminines sont l’Angleterre, l’Afrique du Sud, l’Écosse, l’Australie, le Canada et le Kenya. La compétition de basketball en fauteuil roulant se déroulera en deux groupes suivi des huitièmes de finale et des finales.

Para-tennis de table : En août 2019, le tennis de table para a été annoncé comme l’un des sports à ajouter au programme de Birmingham 2022. La compétition aura lieu au NEC Hall 3 avec le tennis de table. Un total de 32 joueurs avec 16 de chaque sexe peuvent se qualifier pour participer aux Jeux. Les critères de qualification incluent – les joueurs du classement de tennis de table de l’ITTF au 1er mai 2022 avec un seul par région CGF, un joueur sur le classement susmentionné non déjà qualifiés et bénéficiaires d’invitations bipartites CGF/ITTF.

E-sport : Les sports électroniques seraient également inclus dans le CWG 2022 en tant qu’événement de démonstration et il est fort probable qu’ils soient ajoutés au programme des Jeux dans les éditions futures. événements féminins Dota 2 (Valve), eFootball (KONAMI) et Rocket League (Psyonix).

