L’un des T-shirts de protestation de la Super League européenne portés par Leeds United avant leur match de Premier League contre Liverpool la semaine dernière doit être exposé au National Football Musée dans le cadre de sa collection permanente.

Liverpool était l’un des six clubs anglais à avoir adhéré au projet de séparation, qui s’est effondré lorsque la plupart des fondateurs se sont retirés à la suite de vives critiques de la part des fans, des organes directeurs et du gouvernement.

Les joueurs de Leeds sont sortis pour leur échauffement pour le match le 19 avril portant des t-shirts arborant le slogan «Earn It» sous le logo de la Ligue des champions – une référence au fait que la Super League proposée à 20 clubs en compterait 15 membres permanents qui se qualifieraient automatiquement chaque année.

Les T-shirts avaient également le message: « Football Is For The Fans »imprimé au dos.

Le match s’est terminé 1-1.

Laura Crossley, le National Football Le responsable du contenu du musée a déclaré dans une déclaration sur le site Web de Leeds qu’ils étaient ravis d’obtenir l’un des t-shirts.

«Nous avons un programme de collecte contemporain dynamique et acquérons de manière proactive des objets qui enregistrent Football l’histoire comme elle se passe », a-t-elle ajouté.

«L’actualité de l’ESL a provoqué une vive réaction chez les fans et les joueurs à travers le pays et nous avons tenu à collecter des objets qui nous permettront de préserver et de raconter l’histoire de cet énorme moment en Football. «

Leeds a déclaré qu’ils prévoyaient d’utiliser le reste des T-shirts pour collecter des fonds pour la fondation du club.

