Le « système vraiment compliqué » qui limite les endroits où des millions de personnes handicapées peuvent voter

En novembre 2012, alors que j’étais étudiant à l’Université de Caroline du Nord à Chapel Hill, j’ai voté dans l’une des réfectoires. Ayant grandi en Californie, j’étais ravi de sentir que mon vote « comptait » dans un État swing. Le bâtiment disposait d’un ascenseur et pouvait être entré relativement facilement si quelqu’un avait une canne ou avait besoin d’un fauteuil roulant.

Un an et demi plus tard, au cours de mes dernières semaines à l’UNC, mon lieu de vote lors de la primaire de 2014 était devenu le Hillel local, juste à côté du campus. En m’approchant du bâtiment, la première chose que j’ai remarquée, c’est qu’il y avait deux marches pour entrer, ce qui m’a fait penser à quel point il pourrait être plus difficile pour mes camarades de classe physiquement handicapés de voter, sans parler de mes camarades de classe juifs handicapés qui voulaient voter. pratiquer librement leur foi et rencontrer des personnes similaires.

J’ai pensé à ces moments plus tôt ce mois-ci, alors que le vote anticipé commençait dans des États charnières comme la Géorgie et la Caroline du Nord. La différence entre ces structures témoigne de la façon dont les institutions religieuses sont exemptées des mêmes règles qui exigent que d’autres entreprises privées et bâtiments gouvernementaux accueillent les personnes handicapées. Et cela pourrait compromettre la capacité de ces personnes à voter.

L’une des principales raisons de cet écart vient de la loi sur la réadaptation de 1974 et de l’Americans with Disabilities Act. Article 504 de l’ADA stipule que les employeurs et les organisations qui reçoivent une aide financière du gouvernement fédéral ne peuvent pas faire preuve de discrimination à l’égard des personnes handicapées. En 1977, des militants des droits des personnes handicapées dirigés par Judith Heumann, décédée l’année dernière, ont occupé un bâtiment fédéral pour forcer le gouvernement fédéral à mettre en œuvre cet article.

Mais l’ADA exempte explicitement les institutions religieuses du Titre III, qui interdit la discrimination contre les personnes handicapées dans les lieux publics, tels que les entreprises ouvertes au public. Des organisations religieuses comme la Southern Baptist Convention et la Ligue catholique ont en fait fait pression pour obtenir une protection lorsque la loi a été rédigée. William Bentley Ball, qui s’appelait Le plaideur de Dieuspécifiquement a averti que la liberté religieuse « sera directement impliqué si les églises et les écoles religieuses ne sont pas expressément exemptées des termes de l’ADA. »

UN nouveau rapport de l’Université Rutgers a constaté que plus de 40 millions d’électeurs éligibles sont handicapés. Beaucoup d’entre eux devront peut-être ajuster leurs plans pour éviter les lieux de vote difficiles d’accès. Selon Christianity Today, environ 20 % des bureaux de vote se trouvent dans des églises. Et le nombre brut d’institutions religieuses qui servent de bureaux de vote masque les défis réels étant donné que les institutions religieuses peuvent être les seules bureaux de vote dans un comté.

« Une fois que vous commencez à désagréger les chiffres et les données, vous voyez une image différente, où dans certains États, cela peut atteindre jusqu’à 50 % – donc la moitié de tous les bureaux de vote – sont situés dans des églises ou des institutions religieuses », Jasmine Harris. , professeur de droit à l’Université de Pennsylvanie, me l’a dit.

Prenez les États du champ de bataille que sont la Géorgie et la Caroline du Nord. Le premier jour du vote anticipé en Géorgie, plus de 300 000 personnes ont voté. En Caroline du Nord, plus d’un million de personnes ont voté. Aux États-Unis, les gens qui se rendent en masse pour voter sont un moment de fête. Mais des obstacles subsistent à cette participation : en Caroline du Nord, 25% des bureaux de vote sont dans des églises. En Géorgie, cette part est de 32 %.

Harris a également souligné que ce n’est pas parce qu’un lieu de scrutin porte un symbole d’accessibilité qu’il est entièrement accessible aux personnes handicapées.

« Cela ne vous mène pas loin. Cela vous dirait seulement si la structure extérieure présente des barrières, des barrières architecturales », a-t-elle déclaré. Mais cela ne dit pas à quoi ressemble la formation des agents électoraux ni si la technologie est accessible aux personnes aveugles ou malvoyantes.

« Nous avons un système vraiment désordonné qui pose vraiment problème et qui semble être accessible », a-t-elle déclaré. Et bien que ce ne soit pas un problème pour une église d’être un lieu de vote dans une ville offrant de nombreuses autres options, dans un endroit comme Davidson Township, en Pennsylvanie, avec seulement 549 habitants, le seul lieu de vote est une église, ce qui signifie que les électeurs ayant les personnes handicapées n’ont peut-être que peu d’alternatives. Lors des élections de 2020, selon le christianisme aujourd’hui, Chaque bureau de vote de Rincon, en Géorgie, qui compte 11 000 habitants, était une église.

Cela ne veut pas dire que les institutions non religieuses sont parfaites. Loin de là. Trente-quatre ans après la promulgation de l’ADA, de nombreux lieux d’hébergement public et même des bâtiments gouvernementaux restent totalement inaccessibles. Mais prévoir une exclusion spécifique pour les entités religieuses ne crée qu’un obstacle supplémentaire pour les personnes handicapées. Et ironiquement, cela les empêche d’utiliser leur voix pour changer les circonstances et rendre le monde plus accessible.

Cet article a été initialement publié sur MSNBC.com