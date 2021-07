Le système universitaire californien exige des vaccins alors que les cas de COVID aux États-Unis augmentent

L’Université de Californie a déclaré jeudi que les vaccinations contre le COVID-19 seront nécessaires avant le début du trimestre d’automne pour tous les étudiants et les professeurs, alors que les cas augmentent dans l’État.

« La vaccination est de loin le moyen le plus efficace de prévenir les maladies graves et les décès après exposition au virus et de réduire la propagation de la maladie à ceux qui ne sont pas en mesure, ou pas encore éligibles, de recevoir le vaccin », a déclaré le président de l’UC Michael V. Drake a déclaré dans une lettre aux 10 chanceliers du système, a rapporté le Los Angeles Times.

L’annonce en fait le plus grand système universitaire à imposer les vaccinations. Auparavant, ils avaient proposé de ne les mandater qu’une fois que la Food and Drug Administration aurait pleinement approuvé un vaccin.

Les étudiants du Collège représentent un risque élevé pour les efforts de contrôle de la pandémie. En septembre dernier, les comtés abritant des universités ont subi bon nombre des pires épidémies de COVID-19 du pays. Fin mai, 400 collèges et universités prévoient d’exiger des vaccins pour les étudiants.

L’annonce intervient également alors que plusieurs comtés de Californie ont signalé une augmentation des cas. Le comté de Los Angeles a signalé 1 000 cas par jour pendant la majeure partie de la semaine et le comté de San Diego a signalé 2 000 cas pour toute la semaine.

Les États-Unis signalent également plus de 1 000 nouvelles infections à coronavirus chaque heure, selon une analyse USA TODAY des données de l’Université Johns Hopkins pour la semaine se terminant mercredi.

Les enfants représentaient 22,3 % du nombre total de cas signalés par semaine la semaine dernière, selon l’American Academy of Pediatrics. Il y a eu 9 nouveaux décès pédiatriques.

►Un haut responsable de l’Agence européenne des médicaments a déclaré qu’une décision sur l’opportunité de recommander le vaccin COVID-19 de Moderna pour les enfants est attendue à la fin de la semaine prochaine.

►Rejoignant une liste croissante de centres médicaux à travers le pays, l’hôpital de recherche pour enfants de St. Jude exigera que tous les employés soient vaccinés contre le COVID-19, a confirmé l’hôpital dans un e-mail jeudi.

►Le président Joe Biden a déclaré qu’il espère savoir dans les prochains jours quand les États-Unis lèveront les restrictions de voyage liées au COVID-19 dans une grande partie de l’Europe.

►Les nouveaux cas de coronavirus ont atteint 1 308 à Tokyo jeudi, un sommet en six mois, alors que les craintes augmentent d’une éventuelle augmentation dramatique qui pourrait inonder les hôpitaux pendant les Jeux olympiques, qui commencent dans huit jours.

►Au moins 59 résidents d’un refuge pour sans-abri du nord de la Californie ont été testés positifs pour le coronavirus, dont la moitié ont été vaccinés, ont déclaré des responsables de la santé.

Les chiffres du jour : Les États-Unis ont enregistré plus de 33,9 millions de cas confirmés de COVID-19 et plus de 608 300 décès, selon les données de l’Université Johns Hopkins. Les totaux mondiaux : plus de 188,8 millions de cas et plus de 4 millions de décès. Plus de 160,4 millions d’Américains – 48,2% de la population – ont été entièrement vaccinés, selon les Centers for Disease Control and Prevention.

Ce que nous lisons : Le vaccin COVID-19 de J&J est accompagné d’un avertissement de syndrome nerveux rare. Voici ce qu’il faut savoir à ce sujet.

Les manifestants de l’Idaho Capitol combattent les mandats de vaccin COVID-19 des hôpitaux

Des centaines de manifestants se sont rassemblés jeudi devant le Capitole de l’Idaho pour s’opposer aux mandats de vaccination des employés COVID-19 de quelques systèmes de santé de l’État.

Kayla Dunn, organisatrice du rallye Stop the Mandate Idaho de jeudi, a déclaré que la manifestation « n’était pas un argument pour savoir si le » vaccin est bon ou mauvais « », mais une demande d’autonomie corporelle, selon l’Idaho Statesman.

« Ne vous méprenez pas, la pratique fondée sur des données probantes nous montre que les vaccinations fonctionnent », a déclaré une autre infirmière. « Mais cela ne devrait jamais, jamais être imposé à (nous), d’autant plus qu’il n’y a pas eu d’études à long terme. »

Saint Alphonse et Saint-Luc, deux des plus grands systèmes de santé de l’Idaho, ont tous deux annoncé début juillet qu’ils exigeraient la vaccination contre le COVID-19 de tous les membres du personnel. Les deux hôpitaux ont déclaré qu’ils autoriseraient des exemptions pour les personnes ayant des objections religieuses ou des problèmes de santé; les employés qui ne répondent pas aux critères d’exemption pourraient toutefois être licenciés s’ils ne se font pas vacciner.

Le comté de Los Angeles exigera des masques à l’intérieur – quel que soit le statut de vaccination COVID-19

Le comté de Los Angeles, le comté le plus peuplé des États-Unis, exigera à nouveau que les gens portent des masques à l’intérieur – quel que soit leur statut vaccinal – en raison d’une récente augmentation du nombre de nouveaux cas de COVID-19.

Le changement surprenant, annoncé exactement un mois après que la Californie est devenue l’une des dernières du pays à rouvrir et à abandonner les mandats de coronavirus, vise à ralentir une légère augmentation des nouveaux cas combinée à la propagation de la variante delta hautement infectieuse. Il entrera en vigueur samedi à 23h59.

« C’est un moment où tous les intervenants sont sur le pont », a déclaré le responsable de la santé du comté, le Dr Muntu Davis, lors d’un point de presse jeudi après-midi.

L’OMS demande à la Chine de donner accès aux données brutes sur les origines

Le chef de l’Organisation mondiale de la santé dit espérer une meilleure coopération et un meilleur accès aux données de la Chine dans la recherche des origines du coronavirus.

Le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a déclaré que l’accès aux données brutes avait été un défi pour l’équipe d’experts internationaux qui s’est rendue en Chine cette année pour enquêter sur la cause de l’épidémie, qui a été signalée pour la première fois à Wuhan.

Tedros dit que l’organisme basé à Genève « demande en fait à la Chine d’être transparente, ouverte et de coopérer, en particulier sur les informations, les données brutes que nous avons demandées au début de la pandémie ».

Il dit également qu’il y a eu une « poussée prématurée » pour écarter la théorie selon laquelle le coronavirus pourrait s’être échappé d’un laboratoire du gouvernement chinois à Wuhan.

« J’étais moi-même technicien de laboratoire, je suis immunologiste et j’ai travaillé dans le laboratoire, et des accidents de laboratoire se produisent », a-t-il déclaré. « C’est courant. Vérifier ce qui s’est passé, en particulier dans nos laboratoires, est important et nous avons besoin d’informations, d’informations directes sur la situation de ce laboratoire avant et au début de la pandémie, puis, si nous obtenons des informations complètes, nous pouvons l’exclure. »

Tedros dit que le monde devait aux millions de morts « de savoir ce qui s’est passé et d’empêcher que la même crise ne se reproduise. Et c’est pourquoi nous avons besoin de coopération.

