Le système scolaire géorgien autorise certains non-officiers à porter des armes

ATLANTA (AP) – Le deuxième plus grand district scolaire de Géorgie a approuvé jeudi une politique autorisant certains employés qui ne sont pas des policiers certifiés à porter des armes dans les écoles, mais a exclu les enseignants de ceux qui peuvent être armés.

Le vote 4-2 du conseil scolaire du comté de Cobb, dans la banlieue d’Atlanta, s’est divisé selon des lignes partisanes alors que les opposants, y compris les militants du contrôle des armes à feu, ont crié “Retardez le vote!” et “Honte !”

Les écoles de Géorgie ont pu armer les enseignants et d’autres membres du personnel depuis 2018, lorsque les législateurs ont adopté une loi d’État après une fusillade dans une école à Parkland, en Floride. Jusqu’à présent, seule une poignée des 180 districts de Géorgie, tous avec des inscriptions beaucoup plus faibles, avaient approuvé une politique visant à armer les non-officiers sur le campus. Le déménagement dans le district scolaire de Cobb, qui compte 106 000 élèves, l’un des 25 plus grands du pays, est explicitement une réponse à la fusillade dans une école à Uvalde, au Texas, qui a tué 19 élèves et deux enseignants en mai dernier.

Le surintendant du comté de Cobb, Chris Ragsdale, a déclaré aux membres du conseil avant le vote que le district ne comptait actuellement que 67 agents pour ses 114 écoles et que la concurrence pour embaucher des policiers était intense.

“Si le conseil me donnait un chèque en blanc et me disait d’embaucher un agent des ressources scolaires pour chaque école du comté de Cobb, je ne pourrais pas le faire”, a déclaré Ragsdale.

La politique aurait initialement permis aux enseignants d’être autorisés à porter des armes s’ils avaient des «qualifications uniques», mais Ragsdale a supprimé cette partie de la proposition. Les enseignants ne seraient pas autorisés à porter des armes.

« Je ne suis pas favorable à l’armement des enseignants. Cependant, je suis favorable à l’examen de toutes les options afin que nous puissions embaucher des militaires à la retraite, des forces de l’ordre à la retraite », a déclaré Ragsdale.

Ragsdale a discuté d’embaucher de telles personnes et de les payer moins que des policiers certifiés. Mais il n’est pas clair si le district a l’intention que toute personne autorisée à porter une arme à feu soit un employé de sécurité à plein temps, ou si le district pourrait également autoriser les employés qui ont principalement d’autres tâches. Un porte-parole du district scolaire n’a pas répondu aux e-mails, à un appel téléphonique et à un SMS demandant des commentaires.

La politique dit que les gens devraient être formés, et Ragsdale a promis qu’ils suivraient à peu près la même formation que les agents de ressources scolaires certifiés. Il a dit qu’il y aurait également une évaluation psychologique et que le chef de la police du district scolaire, Ron Storey, aurait le dernier mot sur les approbations. Conformément à la loi de l’État, aucun employé ne peut être pénalisé pour avoir refusé de porter une arme à feu. Leurs noms et tous les autres dossiers seraient gardés secrets.

“Sur la base du besoin de savoir, tous ceux qui ont besoin de savoir qui sont ces personnes sauront qui ils sont”, a déclaré Ragsdale.

Les armes à feu devraient être dissimulées sur le corps ou sécurisées dans un coffre-fort verrouillé.

Mais les opposants n’étaient pas convaincus. Le conseil scolaire de Cobb est fortement divisé, avec quatre républicains blancs et trois démocrates noirs. L’un de ces démocrates, Jaha Howard, a déclaré qu’il n’y avait aucune preuve que le plan fonctionnerait

“Je n’ai pas encore vu de données ou de preuves indiquant que plus de professionnels portant des armes à feu signifient que nos enfants ou notre personnel seront plus en sécurité”, a déclaré Howard. Plus tard, il a tenté de reporter le vote jusqu’à la réunion du conseil d’administration fin août. L’école commence dans le comté de Cobb le 1er août.

Alisha Thomas Searcy, qui a battu Howard et d’autres pour devenir le candidat démocrate au poste de surintendant d’État des écoles en novembre, a fait écho aux critiques de Howard. Elle a dit qu’elle s’opposait à ce que quiconque sauf des policiers certifiés soit armé dans les écoles.

“En tant que parent, la dernière chose à laquelle je veux penser, c’est plus d’armes à feu dans l’école de ma fille ou dans tout autre type d’école”, a-t-elle déclaré lors d’une période de commentaires publics. “Je suis certainement d’accord qu’il y a un besoin de plus d’adultes bienveillants dans notre école, mais pas de ceux qui portent des armes et qui ne sont pas des policiers.”

L’opposant Charles Cole a déclaré que la politique était mal rédigée.

«Je pense que c’est dangereux, téméraire et largement, à tort, ouvert. “Obtenons plus d’armes à feu dans les écoles et nous pourrions ajouter quelques détails plus tard”, n’est pas la façon dont nous devrions fonctionner”, a déclaré Cole, ajoutant que “nos enfants méritent plus de prévoyance”.

Ces opposants ont commencé à scander “Retardez le vote!” et a provoqué une suspension du conseil. Lorsque le conseil est revenu, les quatre républicains ont rejeté le retard proposé par Howard et ont poussé la mesure alors même que les chants se poursuivaient.

Suivez Jeff Amy sur Twitter à http://twitter.com/jeffamy.

Jeff Amy, l’Associated Press