Le système satellite utilisé par l’armée russe est piraté

La société n’a pas publié de déclaration sur ce qui n’allait pas. Au moins deux groupes ont revendiqué la responsabilité de l’attaque, l’un se décrivant comme une organisation hacktiviste et l’autre faisant partie du groupe Wagner, les mercenaires qui se sont mutinés la semaine dernière et ont marché la majeure partie du chemin vers Moscou. Les pirates ont affirmé avoir envoyé des logiciels malveillants aux terminaux satellites, déclenchant une ruée parmi les experts en sécurité pour obtenir un terminal à tester.

Plusieurs hacktivistes autoproclamés ont attaqué des sites Web et des infrastructures critiques en Russie et en Ukraine depuis le début de la guerre, mais beaucoup d’entre eux coordonnent ou couvrent les forces militaires, selon des sources proches de leurs efforts.

Une connexion avec Wagner pourrait être truquée pour promouvoir plus de division en Russie. Un vrai serait plus intéressant, montrant que les actions mutines peuvent se poursuivre dans le cyberespace même si elles se sont arrêtées sur Terre.

L’impact de l’arrêt dépendra de sa durée et si les clients disposaient d’autres moyens de communication fiables et sécurisés. Pour beaucoup, les communications par satellite sont la solution de secours, tandis que les unités militaires en déplacement pourraient la trouver plus vitale.

Les piratages par satellite sont rares et sont encore plus rarement divulgués. L’attaque contre le service Viasat utilisé par l’armée ukrainienne et d’autres en février 2022 a été considérée comme l’une des attaques de piratage les plus réussies de la guerre. Le service Starlink de SpaceX est devenu une alternative vitale à l’intérieur du pays, et il a résisté à de multiples tentatives de piratage depuis lors.