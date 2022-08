Le système, précédemment utilisé pour rétablir la circulation dans le cerveau des porcs coupés, peut désormais restaurer certaines fonctions des cellules dans d’autres organes vitaux

Ils ont ensuite testé l’efficacité d’OrganEx en comparant des porcs traités avec des porcs connectés à une machine plus traditionnelle utilisée par les hôpitaux pour sauver la vie de patients souffrant de maladies cardiaques et pulmonaires graves en rétablissant leur circulation, un processus appelé oxygénation par membrane extracorporelle (ECMO).

Les organes traités avec l’OrganEx présentaient moins de signes d’hémorragie, de lésions cellulaires ou de gonflement des tissus que ceux traités avec l’ECMO. Les chercheurs ont déclaré que cela démontre que le système peut réparer certaines fonctions dans les cellules de plusieurs organes vitaux qui seraient autrement morts sans leur intervention. Par exemple, les chercheurs ont observé comment les cellules cardiaques prélevées sur les porcs OrganEx se contractaient, mais n’ont pas observé la même contraction dans les échantillons du groupe ECMO.

“Ces cellules fonctionnent des heures après qu’elles ne devraient pas l’être, et ce que cela nous dit, c’est que la disparition des cellules peut être stoppée et que leur fonctionnalité peut être restaurée dans plusieurs organes vitaux même une heure après la mort”, Nenad Sestan, professeur de neurobiologie à la Yale School of Medicine, a déclaré aux journalistes lors d’une conférence téléphonique. “Mais nous ne savons pas si ces organes sont transplantables.”

La recherche s’est appuyée sur une machine précédente développée par la même équipe appelée BrainEx, utilisée pour raviver partiellement le cerveau des porcs quelques heures après la mort, ce que MIT Technology Review a signalé pour la première fois en 2018. Elle a également utilisé une série de pompes et de filtres pour imiter le rythme de la nature. circulation sanguine, pompant un mélange chimique similaire à travers les vaisseaux sanguins du cerveau du porc pour rétablir le flux d’oxygène vers un cerveau mort jusqu’à six heures après la mort. Il a maintenu de nombreuses cellules à l’intérieur du cerveau en vie et en fonctionnement pendant plus d’une journée, bien que l’équipe n’ait détecté aucune activité cérébrale électrique suggérant que le cerveau avait repris conscience.

Lorsque le flux sanguin d’un mammifère devient restreint, par exemple à la suite d’un accident vasculaire cérébral ou d’une crise cardiaque, le manque d’oxygène et de nutriments qu’il transporte et dont les cellules ont besoin pour survivre les fait mourir et entraîne finalement la mort des tissus et des organes. Une fois que le cœur a cessé de battre, les organes commencent à gonfler, provoquant l’effondrement des vaisseaux sanguins et bloquant la circulation. Le liquide de perfusion OrganEx contourne cela car il ne peut pas coaguler. Zvonimir Vrselja, chercheur associé en neurosciences à la Yale School of Medicine qui a travaillé sur l’étude, a comparé OrganEx à “l’ECMO sous stéroïdes”.

Les résultats, a-t-il dit, suggèrent que les cellules ne meurent pas aussi rapidement que nous le supposions, ce qui ouvre la possibilité d’interventions pour, effectivement, “leur dire de ne pas mourir”.

“Nous avons montré que cette progression vers une défaillance cellulaire permanente massive ne se produit pas si rapidement qu’elle ne peut être évitée ou éventuellement corrigée”, a-t-il ajouté.