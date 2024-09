Le système politique américain est sous tension alors que les électeurs et leurs dirigeants évoluent sur un terrain inconnu

FLINT, Michigan — Le FBI enquête Des colis suspects envoyés aux responsables des élections dans plus d’une douzaine d’États. Police d’État ont commencé à effectuer des ratissages dans les écoles d’une communauté de l’Ohio où théories du complot ont alimenté menaces à la bombeLa rhétorique violente se propage sur les réseaux sociaux.

Et pour la deuxième fois en neuf semaines, un homme armé a apparemment cherché assassiner Candidat républicain à la présidence Donald Trump.

La campagne de cette année pour la Maison Blanche s’annonçait comme une campagne difficile, la première élection présidentielle à se dérouler à la suite d’une insurrection au Capitole des États-Unisun acte de violence politique imprégné le mensonge selon lequel les élections de 2020 ont été volées.

Mais cette série de développements inquiétants a cristallisé la volatilité qui règne dans le pays au cours des dernières semaines de la campagne de 2024. Un système politique longtemps loué pour sa résilience et sa durabilité est mis à l’épreuve, les forces de l’ordre, les dirigeants politiques et les électeurs naviguant sur un terrain complexe et inconnu.

À Flint, la ville du Michigan où un crise de l’eau contaminée Devenu un symbole de l’incompétence du gouvernement il y a près d’une décennie, certains de ceux qui se sont réunis pour un événement Trump cette semaine semblaient presque résignés à une nouvelle et dangereuse normalité.

« Je pense que cela se reproduira probablement une fois de plus », a déclaré John Trahan, 62 ans, de Grand Blanc, dans le Michigan, à propos de la possibilité d’une nouvelle tentative d’assassinat.

L’Amérique a déjà été confrontée à des défis de taille, de la guerre civile à une élection présidentielle décidée par la Cour suprême. Deux assassinats et une vague d’émeutes meurtrières ont précédé l’élection présidentielle de 1968.

Mais pour l’historien Douglas Brinkley de l’université Rice, ce moment est remarquable car il associe la défiance généralisée envers le gouvernement à la prolifération des théories du complot sur Internet. Avant qu’un homme armé ne campe devant un terrain de golf de Floride où Trump jouait dimanche, l’équipe de campagne du républicain faisait circuler une rumeur démentie selon laquelle des immigrants haïtiens à Springfield, dans l’Ohio, mangeaient les animaux de compagnie des gens.

« Il y a une sorte d’incertitude dans tout le pays », a déclaré Brinkley, et l’incident de West Palm Beach « ajoute de l’huile sur le feu dans une élection déjà tendue où la démocratie est en jeu. »

Internet fournit une grande partie de ce carburant. Le Parti libertarien du New Hampshire a publié sur les réseaux sociaux tôt dimanche que « quiconque tue Kamala Harris « Je serais un héros américain. » Le groupe a supprimé le message sans condamner pleinement la violence politique.

« Nous ne sommes pas non-violents », a écrit le groupe dans un message publié lundi. « Il est moralement correct d’utiliser la violence pour mettre fin à une agression. »

Elon Musk, le propriétaire de X, a partagé un faux rapport Mercredi, des explosifs avaient été retrouvés près d’un rassemblement de Trump. Quelques heures plus tôt, Elon Musk avait écrit : « Si Trump n’est pas élu, l’Amérique tombera sous la tyrannie. » Plus tôt dans la semaine, il avait écrit que « personne n’essaie même d’assassiner Biden/Kamala. »

Elon Musk a ensuite supprimé le tweet sur l’assassinat et a laissé entendre qu’il plaisantait, mais pas avant que des dizaines de millions de personnes n’aient vu la publication.

Malgré tout, la campagne présidentielle avance et le jour du scrutin, le 5 novembre, approche.

Harris a rapidement condamné l’incident en Floride et a appelé Trump pour lui apporter son soutien. Les démocrates de Washington se joignent aux républicains pour réclamer un renforcement de la sécurité autour de l’ancien président.

Mais l’équipe de Harris n’atténue pas son avertissement selon lequel une deuxième présidence de Trump représente une menace pour la démocratie. entretien Lors d’une rencontre mardi avec l’Association nationale des journalistes noirs, Harris a souligné que Trump n’était pas le seul à s’inquiéter de la sécurité.

« Il y a beaucoup trop de gens dans notre pays en ce moment qui ne se sentent pas en sécurité », a déclaré Harris. « Tout le monde n’a pas accès aux services secrets. »

« Les membres de la communauté LGBTQ ne se sentent pas en sécurité en ce moment, les immigrants ou les personnes issues de l’immigration ne se sentent pas en sécurité en ce moment », a-t-elle poursuivi. « Les femmes ne se sentent pas en sécurité en ce moment. »

Pendant ce temps, Trump et certains de ses alliés continuent de semer la division, ce qui constitue un changement marqué par rapport à ses brefs appels à l’unité au lendemain immédiat de la tentative d’assassinat lors d’un rassemblement en Pennsylvanie en juillet.

Fox News Digital a publié des commentaires dans lesquels Trump, sans preuve, a blâmé le président démocrate Joe Biden et Harris pour l’incident du week-end sur son terrain de golf et a suggéré que leurs critiques à son égard avaient poussé le tireur présumé. Puis Trump a posté sur X que Harris, le candidat démocrate à la présidence, était un communiste et « a porté la politique dans notre pays à un tout nouveau niveau de haine, d’abus et de méfiance ».

« À cause de cette rhétorique communiste de gauche, les balles volent et la situation ne fera qu’empirer ! », a averti Trump.

Harris a dénoncé l’échec de l’attaque contre Trump et a eu une brève conversation téléphonique avec lui mardi, au cours de laquelle elle a exprimé sa gratitude pour le fait qu’il soit sain et sauf et elle a condamné la violence politique. Trump a qualifié cet appel de « très agréable ».

Alors que le vote anticipé est déjà en cours dans certains États, d’autres défis potentiels se profilent à l’horizon. FBI et autres agences fédérales a déclaré mercredi que des pirates informatiques iraniens cherchaient à intéresser la campagne de Biden aux informations volées à la campagne de Trump, en envoyant des courriels non sollicités à des personnes liées au président avant qu’il n’abandonne sa campagne en juillet.

Il n’y a aucune preuve que l’un des destinataires ait répondu, ont déclaré les responsables, mais cette évolution soulève néanmoins la possibilité d’une ingérence étrangère dans l’élection.

L’équipe de campagne de Harris a déclaré avoir coopéré avec les forces de l’ordre depuis qu’elle a appris que des personnes liées à l’équipe de Biden figuraient parmi les destinataires des courriels. Mais l’équipe de campagne de Trump a réagi en pressant Harris et Biden de « dire clairement s’ils ont utilisé les documents piratés qui leur ont été fournis par les Iraniens pour nuire au président Trump ».

Sur le terrain, dans le Michigan, les partisans de Trump ont accepté sa colère. Dans certains cas, ils ont peur.

Kathy Hutchons, 68 ans, de Waterford, dans le Michigan, a déclaré que la menace imminente de nouvelles violences contre Trump était « plutôt effrayante ».

Ses amis, qui faisaient la queue pour la réunion de Trump à Flint, ont déclaré qu’ils scrutaient les arbres à la recherche de signes de menaces. Ils ont regardé avec suspicion le drone au-dessus d’eux, même si les responsables de la sécurité ont confirmé plus tard qu’il s’agissait d’une de leurs mesures de sécurité.

« Mon mari m’a dit : « Je ne sais pas si je vais te laisser venir aujourd’hui », a déclaré Hutchons. « Je lui ai répondu : « Tu n’as pas le choix ». »

___

Les journalistes d’Associated Press Eric Tucker à Washington, Michelle L. Price à New York et la rédactrice en chef des sondages d’AP Amelia Thomson-DeVeaux à Washington ont contribué à ce rapport.