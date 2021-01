Soulagement mais scepticisme en Europe. Colère en Chine sur un coup de départ. Et l’inquiétude en Russie sur ce que les quatre prochaines années annoncent pour les activités de Moscou sur la scène mondiale.

Le monde entier regardait mercredi alors que le président élu Joe Biden se préparait à être assermenté – et le président Donald Trump quitte une dernière fois la Maison Blanche pour la Floride, tournant la page sur une administration qui a nui à l’image de l’Amérique à l’étranger.

À destination de la Floride:Trump prévoit de mettre fin à sa présidence à Mar-a-Lago alors que Biden prête serment

« Les Européens aiment Biden, mais ils ne pensent pas que l’Amérique reviendra en tant que leader mondial. La plupart pensent que le système politique américain est brisé, que la Chine sera plus puissante que les États-Unis et que Washington ne les défendra pas », a déclaré Mark Leonard, directeur du Conseil européen des relations étrangères, un groupe de réflexion basé à Londres.

Les commentaires de Leonard accompagnaient une nouvelle enquête du Conseil européen sur les relations étrangères qui a révélé que les deux tiers des Européens ne croient pas, malgré leur admiration pour Biden, qu’ils peuvent toujours compter sur les États-Unis pour venir à leur défense, peu sont convaincus que les États-Unis le feront. organiser un retour en tant qu’acteur mondial prééminent sous sa direction, et la majorité veut rester neutre dans tout conflit américano-chinois.

Trump pardons: Donald Trump accorde la clémence à 143 personnes, mais pas à lui-même ni aux membres de sa famille, dans l’un des derniers actes de sa présidence

« Donald Trump n’est pas Evita Perón. Peu de gens pleureront pour le voir partir », a déclaré Ivan Krastev, président du Center for Liberal Strategies, un institut de recherche sur les politiques à Sofia, en Bulgarie, faisant référence à la personnalité politique argentine. « Pourtant, il est clair que sa présidence tumultueuse a laissé une empreinte indélébile sur l’attitude de l’Europe envers les États-Unis. »

La politique étrangère de Trump n’a pas été un échec total. Il n’a commencé aucune nouvelle guerre et n’a pas tenu sa promesse de réduire les effectifs des troupes américaines en Afghanistan et en Irak. La Maison Blanche de Trump a négocié des accords historiques de «normalisation» signés entre certains États arabes et Israël. Mais la rhétorique de division de Trump et sa stricte adhésion au thème de «l’Amérique d’abord» ont aliéné les alliés, soutenu les dictateurs et sapé des décennies de multilatéralisme considéré comme essentiel à la lutte contre le changement climatique, les maladies mondiales, la prolifération nucléaire et la préservation des batailles durement gagnées liées à la promotion de la démocratie et des droits de l’homme .

Dans les premiers jours de sa présidence, Biden devrait agir rapidement pour transformer la politique intérieure et étrangère des États-Unis par le biais de dizaines de décrets et de directives officielles. Il a annoncé mercredi la première de ces actions visant à modifier le cours de la pandémie de coronavirus, à rejoindre l’accord de Paris sur le climat, à lutter contre les inégalités raciales et à arrêter la construction d’un mur frontalier avec le Mexique.

L’évolution des relations avec les adversaires américains prendra plus de temps.

Trump à l’étranger:Même les critiques les plus féroces de Trump disent qu’il a bien compris certaines affaires mondiales

Les relations américano-chinoises se sont fortement détériorées sous l’administration Trump à cause des différends commerciaux et de la pandémie de coronavirus et les premiers jours de son mandat pourraient être un défi diplomatique après que le secrétaire d’État sortant Mike Pompeo a déclaré mardi que la violente répression chinoise de sa population ouïghoure constituait » génocide, « la plus forte condamnation de ce genre à ce jour par le gouvernement américain de la campagne d’internement massif de plus d’un million de minorités musulmanes par les autorités chinoises.

La campagne de Biden a déclaré, bien avant l’élection présidentielle du 3 novembre, qu’un génocide avait lieu dans la région occidentale du Xinjiang en Chine, et des groupes de défense des droits humains ont documenté des preuves de travail forcé, de stérilisations et d’autres violations des droits humains contre les Ouïghours. Cependant, la détermination officielle du «génocide» par le département d’État de Pompeo est une allégation plus diplomatiquement sensible et a suscité une forte réprimande de la part de la Chine.

L’ambassade de Chine à Washington a qualifié cette affirmation de « mensonge et farce » et Hua Chunying, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, dit aux journalistes mercredi à Pékin que la caractérisation de Pompeo équivalait à un «poison» et que Pompeo s’était transformé «en clown apocalyptique et en plaisanterie du siècle» avec ses «mensonges».

Le nouveau et haut diplomate américain:« Le monde est en feu » et autres points à retenir de l’audience de confirmation du candidat du secrétaire d’État de Biden

Les hauts responsables du Kremlin, quant à eux, craignent que Biden ne prenne une position plus combative contre la Russie que Trump, dont les critiques ont longtemps prétendu qu’il avait été inexplicablement doux envers Moscou au cours des quatre dernières années, que ce soit dans ses éloges effusifs envers le président russe Vladimir. Poutine, son refus de discuter avec Poutine des rapports des services de renseignement américains accusant la Russie d’offrir des primes aux combattants talibans pour tuer les troupes américaines ou le fait que Trump se moque d’une cyberattaque massive visant plusieurs agences fédérales américaines. Les législateurs et les experts en cybersécurité ont blâmé la Russie pour l’attaque.

« Biden n’a encore rien dit de positif sur la Russie. Au contraire, sa rhétorique a toujours été ouvertement hostile, dure, voire agressive », a écrit Dmitri Medvedev, un ancien président russe, dans un long article d’opinion publié par l’agence de presse officielle russe Tass. le samedi. « Il a déclaré à plusieurs reprises que la Russie est la plus grande menace pour les États-Unis en termes de sape de notre sécurité et de nos alliances », a déclaré Medvedev dans l’éditorial, titré: « L’Amérique 2.0 après les élections ».

Il a ajouté que l’équipe de Biden « comprend des politiciens qui ont des vues similaires et qui n’ont aucun intérêt à améliorer les relations entre Moscou et Washington ».