Le système PitchCom de la MLB suscite des réactions mitigées

Et plus de technologie arrive. Sur le pont se trouve une horloge de hauteur qui est testée dans les ligues mineures qui, selon Sword, a été « extrêmement prometteuse » dans la réalisation de son objectif : raccourcir les matchs. On s’attend à ce qu’il soit bientôt mis en œuvre dans les majors, et les lanceurs devront livrer un lancer dans un laps de temps déterminé – en classe AAA, un lancer doit être lancé dans les 14 secondes lorsque personne n’est sur la base et dans les 19 secondes lorsqu’un coureur est à bord.

D’une manière générale, les lanceurs sont moins enthousiastes à propos des horloges de hauteur qu’à propos de PitchCom.

“Quatre-vingt-dix pour cent du baseball est l’anticipation que quelque chose de vraiment cool est sur le point de se produire, et vous avez des flashs de choses vraiment cool qui se passent”, a déclaré Daniel Bard, le plus proche des Rockies du Colorado. « Mais vous ne savez pas quand ils sont sur le point de venir, vous ne savez pas sur quel terrain ça se passe. Surtout dans la neuvième manche d’un match serré, avec tout le monde sur le bord de son siège, vous voulez vous précipiter ? Il y a beaucoup de bonnes choses dans la vie que vous ne voulez pas précipiter. Vous appréciez. Vous savourez. Pour moi, on est la fin d’un jeu de balle.

Le changement le plus radical, cependant, pourrait être la zone de frappe automatisée – les arbitres robots, dans le langage courant. Le commissaire Rob Manfred a déclaré plus tôt cet été qu’il espérait mettre en place un tel système d’ici 2024. Les appels automatisés sont un anathème pour les arbitres, qui estiment que cela empiète sur leur jugement, et pour les receveurs spécialisés dans le cadrage du pitch – l’art de recevoir un pitch et l’afficher comme s’il se trouvait dans la zone de frappe, même s’il ne l’était pas.