Les détails personnels et les données de potentiellement des milliers de citoyens néerlandais qui ont participé au système de suivi et de localisation Covid-19 de leur pays ont été divulgués, ont confirmé vendredi les responsables de la santé.

Les services de santé néerlandais (GGD) et la police ont confirmé que les données sur le coronavirus avaient été volées dans deux fuites distinctes – l’une ciblant un petit groupe de personnes éminentes, tandis que l’autre concernait les détails personnels d’un nombre encore inconnu de résidents. Mais GGD a déclaré que des milliers de personnes pourraient être affectées par la fuite de données et que tout membre du personnel impliqué dans un acte répréhensible intentionnel serait licencié.

La police néerlandaise a arrêté deux employés du centre d’appels GGD plus tôt cette semaine « Soupçonné d’intrusion dans un ordinateur » dans le cadre de leur enquête.

La commission néerlandaise de la protection de la vie privée Autoriteit Persoonsgegevens aurait été inondée d’appels de personnes inquiètes que leurs informations personnelles soient volées dans les fuites et mises en vente en ligne.

Vendredi, le GGD a confirmé que les fuites provenaient de son système de suivi et de traçabilité Covid-19, et non d’une application de suivi associée utilisée via des smartphones.

Le personnel de GGD qui était chargé de planifier les rendez-vous et de transmettre les résultats négatifs des tests pouvait également accéder à des données telles que les anniversaires, les adresses, les numéros de sécurité sociale ainsi que les notes médicales et les numéros de téléphone. Les informations ont été partagées de manière informelle sur des groupes WhatsApp lorsque le personnel avait besoin de l’aide les uns des autres.

«Si des personnes qui veulent dire malades extraient intentionnellement des données d’un système, il est presque impossible d’arrêter», dit le GGD. «Les personnes qui ont franchi la ligne seront licenciées, simplement, et les points faibles de notre sécurité seront identifiés et renforcés.»

La nouvelle des fuites de données survient alors que le pays voit une répression croissante contre les restrictions relatives aux coronavirus, avec une série de manifestations et d’émeutes éclatant dans les villes néerlandaises au cours de la semaine dernière contre le couvre-feu nocturne.

