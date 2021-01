La Chine, d’autres gouvernements et l’OMS elle-même n’ont pas agi assez rapidement et de manière suffisamment décisive contre le nouveau coronavirus, lui permettant de devenir une pandémie, un rapport intérimaire d’un groupe de travail indépendant de l’OMS sur la gestion des États en crise.

« Ce qui est clair pour le panel, c’est que les mesures de santé publique auraient pu être appliquées avec plus de force par les autorités sanitaires locales et nationales en Chine en janvier », le panel, dirigé par l’ancien Premier ministre néo-zélandais Helen Clark et l’ancienne présidente libérienne Ellen Johnson Sirleaf, a noté.

Le premier groupe de cas de Covid-19, à Wuhan, a été signalé au bureau de l’OMS en Chine le 31 décembre 2019. La ville entière a été rapidement mise en quarantaine; cependant, le virus s’est rapidement propagé dans le monde entier, infectant plus de 93 millions de personnes et tuant plus de deux millions de personnes au cours de l’année suivante.

Chargé d’examiner la gestion mondiale de la pandémie de Covid-19, le panel de l’OMS a non seulement critiqué Pékin, mais a également souligné que des mesures visant à contenir le virus ailleurs auraient dû être appliquées. « plus rapidement » internationalement, « mais dans beaucoup trop de pays, ce signal a été ignoré. »

La propre réponse de l’OMS à l’épidémie a également soulevé des questions parmi les auteurs du rapport intérimaire. Ils ont dit qu’il n’était pas clair pourquoi le comité d’urgence de l’organisme de l’ONU ne s’était réuni que la troisième semaine de janvier 2019 sur le nouveau coronavirus, puis n’avait déclaré une urgence internationale que le 31 janvier.

Le document suggérait également que l’OMS aurait pu commencer à utiliser le mot « pandémie » avant la mi-mars afin de « concentrer l’attention sur la gravité » de la situation.

« L’Organisation mondiale de la santé a été sous-alimentée » pour lutter contre la crise de Covid-19, a déclaré le panel, ajoutant que le virus avait également montré que « le système mondial d’alerte à la pandémie n’est pas adapté à son objectif. »

Les experts se sont engagés à fournir des recommandations dans leur rapport final en mai.

