Le système migratoire de l’UE « est en panne depuis des années » (Autriche)

Le chancelier Karl Nehammer a appelé à une action urgente alors que le bloc constate une forte augmentation du nombre de demandeurs d’asile.

L’UE doit remédier de toute urgence à son système d’asile dysfonctionnel afin d’éviter une nouvelle itération de la crise migratoire de 2015 qui pourrait potentiellement conduire à l’effondrement de l’ensemble du bloc, a déclaré le chancelier autrichien Karl Nehammer dans une interview publiée samedi.

S’adressant au Welt am Sonntag, Nehammer a dénoncé les réglementations européennes actuelles, affirmant que les « Le système d’asile est en panne depuis des années » et appelant à une action immédiate. Il a admis que même si les décideurs politiques européens ont finalement obtenu « plus de sens de la réalité » et avait commencé à discuter de migration, « la route est loin d’être terminée. »

Selon la chancelière, la migration fait partie des problèmes graves qui doivent être abordés au niveau européen. « car la migration irrégulière peut être un problème susceptible de diviser, voire de détruire l’Union européenne. »

Pour résoudre le problème, Nehammer a proposé une liste de changements, notamment la création d’une protection efficace des frontières, des procédures d’asile rapides tant aux frontières extérieures de l’UE que dans les pays tiers, et la conclusion d’accords avec d’autres pays permettant l’expulsion rapide des migrants.

En savoir plus L’immigration illégale vers l’Italie augmente sous la coalition de droite

Il s’est également fermement opposé à une initiative soutenue par l’Allemagne et le Parlement européen qui exempterait les femmes avec enfants de ces pratiques suggérées, la qualifiant de « « peu pratique et finalement contre-productif ». Selon Nehammer, une telle exemption aurait pour conséquence que les femmes et les enfants seraient expulsés par leurs proches. « lors du dangereux voyage à travers la Méditerranée et livré, impuissant, à des trafiquants sans scrupules. »

« Une telle dérogation équivaudrait pratiquement à une invitation pour les femmes avec enfants à risquer l’immigration illégale vers l’Europe – et, si la protection est accordée, à amener toute la famille à les rejoindre. » Nehammer a déclaré au journal allemand.

Le bloc a connu une forte augmentation des demandes d’asile entre juin 2022 et mai 2023, selon les données de l’UE. Ce nombre se rapproche des niveaux records de la crise de 2015, lorsque quelque 1,3 million de migrants avaient cherché refuge dans l’UE. Rien qu’en 2022, le nombre de demandes d’asile dans le bloc a atteint près d’un million, la plupart venant de Syrie, d’Afghanistan et de Turquie.

En outre, le système de protection sociale du bloc reste soumis à une forte pression de la part des réfugiés qui ont fui l’Ukraine vers l’UE.