Le système mains libres GM Super Cruise s’étend pour couvrir 400 000 milles

DETROIT – General Motors étend son système de conduite mains libres Super Cruise aux États-Unis et au Canada plus tard cette année, en introduisant la fonctionnalité pour les routes et autoroutes non interétatiques telles que la Route 66 et la Pacific Coast Highway.

Avec les routes supplémentaires, le système d’assistance à la conduite sera utilisable sur plus de 400 000 miles de routes américaines et canadiennes, contre environ 200 000 miles d’autoroutes strictement divisées.

“Ce sont les routes principales qui relient les petites villes et les cantons à travers les États-Unis et le Canada”, a déclaré David Craig, spécialiste de la cartographie de GM, lors d’un point de presse. “Cela s’étend La disponibilité de Super Cruise pour de nombreux millions de clients supplémentaires.”

Super Cruise utilise un système de capteurs et de caméras pour contrôler les fonctions de direction, de freinage et d’accélération de la voiture sans intervention du conducteur. Il utilise également des cartes haute définition ; une barre lumineuse pour communiquer avec le conducteur ; et un système de surveillance embarqué pour s’assurer que les conducteurs restent attentifs pendant le fonctionnement de Super Cruise.

La fonctionnalité, même avec la mise à jour, ne fera pas de virages au nom du conducteur ou ne fonctionnera pas dans les villes, les villages et les rues résidentielles, comme certains des systèmes d’assistance à la conduite de Tesla. Super Cruise remettra également le contrôle du véhicule aux conducteurs s’ils approchent d’une intersection avec un panneau d’arrêt ou un feu de circulation.

Malgré des noms comme Super Cruise, ou les marques Autopilot et “Full Self-Driving” de Tesla, ces véhicules ne sont pas autonomes, ni sûrs à utiliser sans conducteur au volant.

GM a déclaré que les nouvelles routes pour Super Cruise seront disponibles via des mises à jour en direct ou à distance, à partir du quatrième trimestre de cette année pour la plupart de ses véhicules éligibles. GM ne facturera pas la mise à jour, mais le module complémentaire optionnel commence actuellement à 2 200 $ ou 2 500 $, selon le véhicule.