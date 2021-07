Le système judiciaire pourrait échouer si l’exode des avocats de l’aide juridictionnelle n’est pas stoppé, avertissent les députés

Les députés ont exigé des réformes majeures de l’aide juridique, avertissant que le système judiciaire est mis en danger par les faibles honoraires versés aux avocats de la défense.

Un nouveau rapport du Comité de la justice de la Chambre des communes appelle le gouvernement à repenser la façon dont il finance l’aide juridique, avertissant que des séries de coupes ont « vidé » le système judiciaire.

L’aide juridique est la façon dont l’État garantit que ceux qui n’ont pas les moyens d’engager leur propre avocat bénéficient toujours d’un procès équitable, en payant lui-même l’avocat de la défense.

Cependant, les honoraires versés aux avocats pour prendre en charge les affaires d’aide judiciaire n’ont pas augmenté depuis 20 ans, ce qui signifie qu’un nombre croissant d’avocats pénalistes ne s’occupent plus de ces affaires.

De nombreux cabinets d’avocats ne sont pas en mesure de retenir des avocats qualifiés, qui se tournent plutôt vers le Crown Prosecution Service (CPS), le mieux rémunéré, note le rapport du comité.

« Sans une réforme significative, il y a de réelles chances qu’il y ait une pénurie d’avocats qualifiés de l’aide juridictionnelle pénale pour remplir le rôle crucial de défense des suspects et des accusés.

« Cela risque de modifier l’équilibre entre les poursuites et la défense, ce qui pourrait compromettre l’équité du système de justice pénale », soutiennent les députés.

Le député conservateur Sir Bob Neill, qui préside le comité, a déclaré que des années de compressions visant à réduire le financement gouvernemental de l’aide juridique avaient « vidé des éléments clés du système judiciaire ».

« Les frais fixes ne couvrent pas le coût des affaires complexes, le nombre de personnes bénéficiant de l’aide juridique est en baisse et les cabinets d’aide juridique ont du mal à continuer.

« Les carrières spécialisées dans l’aide juridique deviennent de moins en moins attrayantes et les professionnels du droit se tournent plutôt vers le CPS ou la pratique privée », a-t-il déclaré. « Cela met en péril l’équité du système de justice.

Une façon d’endiguer la vague d’avocats quittant le travail d’aide juridique pourrait être de lier les frais d’aide juridique aux taux de rémunération des propres avocats du SPC, suggère le rapport.

Les députés recommandent également de remplacer la structure d’honoraires fixes existante par un système d’aide juridique plus flexible qui peut payer plus d’argent aux avocats qui doivent travailler plus longtemps sur des affaires plus complexes.

« Le système d’aide juridique est là pour garantir que tout le monde a accès à la justice », a ajouté Sir Bob.

« Si les plus vulnérables de la société sont laissés à eux-mêmes pour naviguer dans le système judiciaire, l’équité est perdue et le système a échoué. »