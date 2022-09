Comme les timbres et la monnaie canadiens, le système juridique du Canada devra s’adapter à la mort de la reine Elizabeth II et à l’accession au trône britannique du roi Charles III.

Ces changements auront une incidence sur la façon dont les affaires criminelles sont nommées, ainsi que sur les serments ou les affirmations d’allégeance que les nouveaux législateurs, les juges de la cour et d’autres sont tenus de prêter au monarque canadien.

“C’est vraiment une série de formalités”, a déclaré Allan Hutchinson, théoricien du droit et professeur de droit à l’Université York, à CTVNews.ca. “Mais il va être nécessaire d’apporter de très petits changements en termes de formulation dans les documents judiciaires, de serments, des choses comme ça.”



AFFAIRES JUDICIAIRES

La partie poursuivante dans les procédures pénales canadiennes est « Sa Majesté la Reine » ou la Couronne. Dans les titres de cas, “Sa Majesté la Reine” a été raccourcie en “La Reine” ou simplement la lettre “R” qui représente le mot latin pour reine, Regina; par exemple, R. c. Smith.

Après le décès de la reine, les affaires judiciaires impliquant le gouvernement canadien devront désormais faire référence à « Sa Majesté le roi ». Le “R” peut cependant rester, car le mot latin pour roi est rex.

“Les poursuites pénales sont engagées au nom de la Couronne, le chef de l’État”, a déclaré David Schneiderman, professeur de droit et de sciences politiques à l’Université de Toronto, à CTVNews.ca. “Alors c’est tout ce que cela signifie; c’est juste un espace réservé symbolique pour nous.”



SERMENT D’ALLÉGEANCE

Les serments ou affirmations d’allégeance à la monarchie sont légalement requis pour les législateurs comme les sénateurs et les députés, les juges fédéraux et provinciaux, les avocats dans de nombreuses provinces et territoires, et d’autres comme les nouveaux citoyens et les membres des Forces armées canadiennes.

La Loi sur le serment d’allégeance du Canada stipule clairement que « s’il y a décès de la Couronne, le nom du souverain sera remplacé pour le moment dans le serment d’allégeance ». Cela signifie que le serment d’allégeance du Canada commencera désormais par les mots : « Je, [NAME]je jure que je serai fidèle et que je porterai une véritable allégeance à Sa Majesté le Roi Charles III.”

“Le libellé devra changer”, a expliqué Hutchinson. “Mais ceux qui ont juré allégeance à la reine Elizabeth n’auront pas à tout recommencer.”



UNE TRANSITION SANS SOUDURE

Il y aura également des changements de nom sur les documents gouvernementaux et les contrats légaux. Les tribunaux du Manitoba ont déjà annoncé que la Cour du Banc de la Reine du Manitoba sera désormais la Cour du Banc du Roi du Manitoba.

Hutchinson et Schneiderman s’attendent à ce que ces changements de formulation soient simples et transparents.

“Le gouvernement du Canada, et probablement les gouvernements provinciaux, prendront bientôt des mesures pour y parvenir”, a déclaré Schneiderman. “Mais, vous savez, ce sont des changements qui ne sont pas absolument nécessaires, car la reine et ses héritiers servent de couronne au Canada, et la Couronne est le chef de l’État et la Couronne continue de vivre, peu importe qui occupe le poste.”

“Ce sont toutes des formalités très superficielles”, a ajouté Hutchinson. “La personnification de la Couronne a changé, mais la nature de la Couronne n’a pas changé du tout.”