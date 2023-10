Composé d’une variété de tissus préparés pour nous protéger contre les envahisseurs, tson corps système immunitaire est une masse agitée d’environ 1,8 billion de cellules, de nouvelles recherches ont découvert.

Si ce chiffre ahurissant est difficile à comprendre, formulez-le ainsi : chez un homme adulte de taille moyenne, ces cellules immunitaires pèsent collectivement environ 1,2 kilogramme ou 2,6 livres, ce qui équivaut à peu près à l’équivalent d’un ananas ou de six livres. hamsters. Mais cela dépend de la taille de la personne (et des hamsters aussi).

Insatisfaits des estimations passées, Ron Sender, biologiste à l’Institut des sciences Weizmann en Israël, et ses collègues se sont mis à calculer combien cellules immunitaires il y en a dans le corps humain, où ils résident et combien ils pèsent collectivement.

Suivant la convention, les auteurs se sont appuyés sur le modèle de référence par défaut du corps humain – un homme adulte de 70 kilogrammes entre 20 et 30 ans – qui présente des limites évidentes lorsqu’il s’agit d’étendre les résultats à l’autre sexe, poids et âge. groupes.

Les analyses précédentes du système immunitaire ont utilisé diverses méthodes pour analyser le corps masculin, qui se sont largement concentrées sur des tissus ou des types de cellules spécifiques, ou ont étudié des rongeurs ; limitant leur généralisabilité aux humains sous toutes formes et formes dans les deux cas.

“Malgré la richesse des études examinant le système immunitaire humain sous différents angles, il est nécessaire de réaliser un recensement complet de la répartition et de la masse des différents types de cellules immunitaires”, ont déclaré les chercheurs. écrire dans leur journal.

Une question pressante parmi les immunologistes est de savoir quel organe constitue le plus grand réservoir de cellules immunitaires du corps humain. Le tractus gastro-intestinal est dit souvent contenir le plus de cellules immunitaires, bien que certaines études aient pointé vers les ganglions lymphatiqueset non l’intestin, étant le plus immunogène.

Les ganglions lymphatiques sont de petits tissus en forme de haricot le long des vaisseaux lymphatiques où résident les cellules immunitaires avant de se précipiter dans la circulation sanguine. Pourtant, il existe clairement un lien étroit entre les cellules immunitaires de l’intestin, la santé et la maladie.

Sender et son collègue Ron Milo, qui est également de l’Institut des sciences Weizmann, se sont fait un nom en tant que biologistes qui comptent les cellules, analysent les chiffres et brisent les mythes.

Récemment, ils ont estimations révisées quant au nombre de cellules bactériennes résidant à l’intérieur du corps humain, nous avons découvert que nous ne sommes pas en infériorité numérique de 10 : 1 comme on le pensait auparavant. Ils ont également calculé à quelle fréquence les cellules de notre corps se reconstituer: Les cellules qui tapissent l’intestin sont remplacées tous les quelques jours, les cellules sanguines se renouvellent tous les quelques mois, tandis que d’autres cellules, comme les neurones, peuvent dure toute la vie.

Dans leur dernière étude, Sender et ses collègues ont compilé des mesures de recherches antérieures et des analyses d’échantillons de tissus pour estimer l’abondance de cellules immunitaires dans tout le corps, notant comment le nombre de cellules immunitaires peut varier en fonction des infections, du sexe, du poids et de l’âge.

Les chercheurs ont extrapolé leurs résultats chez les hommes adultes pour estimer le nombre de cellules immunitaires chez les femmes adultes et les enfants, en se basant principalement sur les proportions corporelles.

Comparée à un homme de 73 kilos dans la vingtaine, une femme adulte du même âge pesant 60 kilos aurait probablement environ 1,5 billion de cellules immunitaires, soit un total de 1 kilo. Un enfant âgé de 10 ans en aurait encore un peu moins : 1 000 milliards de cellules immunitaires, pesant 600 grammes.

Ces résultats doivent toutefois être interprétés avec prudence, car les femmes sont plus susceptibles de souffrir de maladies auto-immunes, telles que la polyarthrite rhumatoïde et le lupus, et le système immunitaire des enfants est encore en pleine maturation.

Lymphocytes, qui produisent des anticorps pour neutraliser les envahisseurs et lancer des attaques cellulaires, représentent environ 40 % des cellules immunitaires, selon l’étude. Mais comme ils font partie des plus petites cellules du corps, les lymphocytes ne représentent que 15 % de la masse totale du système immunitaire.

Neutrophilesqui sont produites dans la moelle osseuse et engloutissent les intrus bactériens, représentent 40 pour cent supplémentaires des cellules immunitaires et 15 pour cent de la masse totale du système.

“D’autre part, macrophages, cellules dendritiqueset mastocytesqui sont 3 à 10 fois plus grandes, représentent moins de 20 pour cent des cellules immunitaires mais contribuent à plus de 60 pour cent de la masse des cellules immunitaires,” Sender et ses collègues écrire.

De plus, l’intestin ne comprend que 3 pour cent de toutes les cellules immunitaires du corps humain, alors que seulement 2 pour cent se trouvent dans le sang.

Cela signifie que les organes immunologiques les plus importants sont en réalité les ganglions lymphatiques, la moelle osseuse et la rate, où résident la plupart des lymphocytes et des neutrophiles. Cependant, l’intestin abrite la majeure partie de plasmocyteset représente donc le plus grand contributeur à l’organisme immunité médiée par les anticorps.

L’étude a été publiée dans PNAS.