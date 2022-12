Le système ferroviaire britannique qualifié de “cassé” alors que les données de l’année révèlent l’étendue des perturbations

Les passagers ferroviaires ont été retardés ou perturbés sur plus de la moitié de tous les services ferroviaires au départ de 15 des gares les plus fréquentées de Grande-Bretagne au cours de l’année dernière, selon l’analyse du Guardian, exposant ce qui a été décrit comme un système ferroviaire «cassé» qui ne peut pas être facilement réparé. Les experts ont déclaré que les chiffres – qui montrent que les services ferroviaires dans le nord et les Midlands sont les plus durement touchés – ont démontré l’impact de deux décennies de privatisation, qui ont augmenté les coûts et les subventions publiques, combinés à des pénuries de main-d’œuvre exacerbées par la pandémie. L’analyse est intervenue alors qu’une action revendicative a paralysé le réseau ferroviaire le lendemain de Noël. Des millions de personnes qui devaient voyager se sont plutôt tournées vers leur voiture, alors que les membres du syndicat des chemins de fer, de la mer et des transports (RMT) se sont mis en grève dans le cadre d’un conflit de longue date sur les salaires, les emplois et les conditions. L’AA a estimé que 15,2 millions de véhicules étaient sur les routes le lendemain de Noël. Les syndicats des chemins de fer ont prévu plusieurs autres journées de grève la première semaine de janvier. Le syndicat RMT prévoit des grèves sur quatre jours au début de janvier, et le syndicat Aslef, qui représente les chauffeurs, organise une grève le 5 janvier. L’analyse du Guardian des données sur les retards et les annulations ferroviaires du site de suivi des performances OnTimeTrains a révélé que Manchester Oxford Road était la gare la moins performante en termes de gravité des retards subis par les passagers. Parmi les trains au départ de la gare, 48 % ont été retardés et plus d’un sur 10 ont été annulés au cours de l’année précédant le 18 décembre. Graphique montrant les 10 pires gares ferroviaires de Grande-Bretagne pour le pourcentage de trains annulés en 2022 Graphique montrant les pires gares ferroviaires britanniques pour les retards en 2022 L’analyse, qui a porté sur les 100 gares les plus fréquentées de Grande-Bretagne, a révélé que les gares du nord et des Midlands avaient tendance à subir proportionnellement plus de retards et d’annulations. Tom Haines-Doran, auteur de Derailed : comment réparer les chemins de fer brisés de Grande-Bretagnea déclaré que les chiffres sur l’étendue des perturbations ferroviaires étaient une preuve supplémentaire d’un système complètement défectueux. “Dans tous les sens du terme, les chemins de fer ne fonctionnent pas, ils sont dysfonctionnels à tous égards importants”, a-t-il déclaré. « Et cela signifie que les corriger n’est pas simplement une tâche consistant à corriger un ou deux aspects. Tout le système est tombé en panne et il faudra beaucoup d’efforts et beaucoup d’argent pour le réparer. Les chiffres obtenus par le Guardian ce mois-ci ont révélé le niveau de perturbation subi par les passagers dans le nord et la profonde fracture régionale dans la fiabilité des chemins de fer à travers la Grande-Bretagne. Les données ont montré que 20% des trains TransPennine Express ont été annulés en novembre, contre 2,3% sur une ligne de banlieue à destination et en provenance de Londres et 4,5% sur le London Overground. Haines-Doran a déclaré que l’état désastreux des chemins de fer était dû à une “tempête parfaite”. « Nous avons une situation où les chemins de fer coûtent plus cher que jamais, les tarifs sont plus élevés qu’ils ne l’ont jamais été, et pourtant les annulations et les retards semblent être plus élevés qu’ils ne l’ont jamais été auparavant. Les échecs de la privatisation se répercutent financièrement et en termes de dysfonctionnement du système. Un porte-parole du Rail Delivery Group, l’organisme membre de l’industrie ferroviaire, a déclaré que l’impact à long terme de la pandémie de Covid-19 sur les effectifs, ainsi que les événements météorologiques extrêmes et les grèves ferroviaires, étaient à blâmer. L’analyse montre que Coventry était la deuxième gare la moins performante pour la gravité des retards, avec 63% des trains en provenance de la gare retardés et 5% annulés. Coventry a été suivi par Milton Keynes (58% retardé, 5% annulé), Crewe (47% retardé, 6% annulé) et Preston (38% retardé, 11% annulé). Inscrivez-vous pour Première édition Newsletter quotidienne gratuite Archie Bland et Nimo Omer vous guident à travers les meilleures histoires et ce qu’elles signifient, gratuitement tous les matins de la semaine

D’autres stations de Manchester étaient également parmi les moins performantes. Manchester Piccadilly a vu 9% des trains annulés et 37% retardés, tandis que 8% des trains ont été annulés et 32% ont été retardés à Manchester Victoria.

À Londres, la station la moins performante était East Croydon, suivie de St Pancras puis de Blackfriars. Les trois stations sont sur le service Thameslink entre Bedford et Brighton.

Les chiffres ont été collectés par OnTimeTrains à partir de sources de données ouvertes. Le site Web attribue une note à chacun en fonction de la ponctualité à l’arrivée des trains. Ceux qui arrivent à l’heure se voient attribuer 100%, tombant à 10% pour un retard de plus de 10 minutes, et 0% pour une annulation.

Les chiffres d’annulation ne comprennent que les services annulés le jour même. Les trains annulés de manière préventive jusqu’à 22 heures la nuit précédente n’apparaissent pas dans les systèmes de l’industrie et les demandes de remboursement de retard ne sont pas autorisées dans ces circonstances, ce qui signifie que le véritable niveau de perturbation ferroviaire est encore plus élevé dans certaines gares.

Un porte-parole du Rail Delivery Group a déclaré: «La pandémie a réduit le nombre de chauffeurs et d’autres membres du personnel pouvant être formés en 2020 et 2021, tandis que les taux d’absence du personnel ont inévitablement été plus élevés depuis le début de la pandémie. Malheureusement, ces absences entraînent souvent des retards et/ou des annulations de services. Mais les opérateurs ferroviaires de toute l’industrie ont travaillé sans relâche pour recruter et former de nouveaux employés afin d’améliorer la résilience.

Les événements météorologiques extrêmes augmentaient également, a déclaré le porte-parole, expliquant qu’au cours des 15 derniers mois, l’industrie avait dû faire face aux tempêtes Franklin et Eunice, à des températures extrêmes de plus de 40 ° C et à des inondations. Les grèves de trois syndicats ferroviaires, quant à elles, avaient “causé de graves perturbations des services à la fois les jours de grève et les jours de part et d’autre”.

Le porte-parole a ajouté: «Nous travaillons dur pour convenir de réformes des pratiques de travail avec notre personnel afin de pouvoir financer une augmentation de salaire pour eux et répondre aux besoins changeants de nos clients ainsi que sensibiliser à Delay Repay, tout en facilitant le processus avec un clic et une compensation automatique pour les retards de seulement 15 minutes.”

Le Guardian a rapporté cette année que les annulations de trains à travers la Grande-Bretagne avaient atteint un niveau record, avec un voyage en train sur 26 annulé ou partiellement annulé dans l’année jusqu’au 15 octobre.