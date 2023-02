Le « système fait au Canada » assure la stabilité de l’approvisionnement en œufs. Mais est-ce aussi le maintien des prix élevés ?

L’industrie canadienne des œufs semble éviter discrètement les pénuries généralisées et la flambée des prix qui affectent d’autres pays, et certains disent que la gestion de l’offre est à remercier.

Le système, qui contrôle l’approvisionnement, l’importation et le prix à la ferme des œufs, de la volaille et des produits laitiers, est souvent critiqué comme profitant aux agriculteurs canadiens au détriment des consommateurs. Les critiques blâment la gestion de l’offre chaque fois que les prix des œufs et du lait au Canada dépassent ceux au sud de la frontière.

Mais alors que la maladie, le changement climatique et les troubles géopolitiques menacent l’approvisionnement alimentaire mondial, les partisans affirment que les avantages de la gestion de l’offre sont de plus en plus apparents.

«Nous avons un système conçu au Canada qui n’a jamais été aussi essentiel à la sécurité alimentaire au Canada», a déclaré Bruce Muirhead, professeur d’histoire à l’Université de Waterloo, ancien titulaire de la chaire de recherche des Producteurs d’œufs du Canada.

“Cela maintient les fermes familiales en vie et les œufs sur les étagères des magasins à un moment où nous constatons des pénuries dans le monde entier.”

Le Canada n’est pas à l’abri des conditions affectant les prix des œufs et l’approvisionnement dans d’autres pays.

La grippe aviaire, ou grippe aviaire, les pénuries de main-d’œuvre, les problèmes de chaîne d’approvisionnement et la flambée des coûts des aliments pour animaux, du carburant et de l’emballage ont tous eu une incidence sur les coûts de production et de transformation des œufs au Canada au cours de la dernière année.

Selon Statistique Canada, le prix des œufs a grimpé de 16,5 % d’une année sur l’autre en décembre, faisant d’une douzaine d’œufs qui coûtaient environ 3,25 $ l’an dernier, maintenant 3,75 $.

Bien qu’il s’agisse d’une augmentation significative, il ne s’agit que d’une fraction des coûts en spirale enregistrés dans d’autres pays.

Aux États-Unis, par exemple, le département américain de l’Agriculture a déclaré que les prix des œufs avaient augmenté de 59,9 % en décembre par rapport à l’année précédente.

Dans des États comme l’Arizona, la Californie, le Nevada et la Floride, le coût d’un carton d’œufs a dépassé 6 $ US la douzaine ou environ 8 $ CAN au cours des dernières semaines. Les magasins de certaines régions ont même rationné les œufs pour éviter les étagères vides au milieu des problèmes de chaîne d’approvisionnement et des pénuries possibles.

La situation aux États-Unis a suscité des accusations de collusion sur les prix entre les principaux producteurs d’œufs du pays, tandis que certains reportages suggèrent que les acheteurs se rendent dans les villes frontalières du Mexique ou du Canada pour acheter des œufs plus abordables.

Au Royaume-Uni, les grands supermarchés Tesco, Asda et Lidl ont également fixé des limites sur le nombre d’œufs que les clients peuvent acheter, tandis que certains producteurs d’œufs disent qu’ils ne peuvent plus atteindre le seuil de rentabilité. Les prix des œufs en décembre ont augmenté de 28,9% d’une année sur l’autre, a rapporté l’Office for National Statistics du Royaume-Uni.

La Nouvelle-Zélande connaît également une pénurie d’œufs à l’échelle nationale, laissant certaines étagères de magasins nues et incitant même certains consommateurs à se précipiter pour acheter leurs propres poulets de basse-cour. Statistics New Zealand a déclaré dans un e-mail que le prix des œufs dans le pays avait augmenté de 28,8% en décembre 2022 par rapport à décembre 2021.

Mais les critiques disent que les prix au Canada n’ont pas grimpé aussi radicalement que dans d’autres pays pour la simple raison que les prix étaient déjà élevés au départ.

«Alors que les prix sont déjà parmi les plus élevés au monde, il n’est pas surprenant que nos prix n’aient pas autant grimpé», a déclaré Krystle Wittevrongel, analyste principal des politiques à l’Institut économique de Montréal.

“Il est facile de maintenir une plus grande stabilité des prix lorsque nous avons des prix énormes et excessivement élevés pour commencer.”

Les offices provinciaux de commercialisation des œufs ont indiqué que les prix au Canada commencent à baisser.

Egg Farmers of Ontario, par exemple, a baissé le prix que les agriculteurs reçoivent pour une douzaine d’œufs de 14 cents au 29 janvier. On ne sait pas si les transformateurs et les détaillants répercuteront ces économies sur les consommateurs, bien que le prix des œufs dans certains magasins semble avoir baissé. de quelques centimes ces derniers jours.

Alors que les offices de commercialisation des œufs fixent les prix à la ferme, les transformateurs fixent le prix de gros des œufs et les épiciers fixent le prix de détail que paient les consommateurs.

« Nous ne fixons pas du tout le prix de détail », a déclaré le PDG des Producteurs d’œufs du Canada, Tim Lambert. « Nous sommes payés en fonction de nos coûts de production. Nous constatons une baisse des prix des céréales en ce moment, et donc notre prix à la sortie de la grange diminue. »

Pendant ce temps, l’approvisionnement en œufs au Canada est demeuré stable même si les pénuries continuent de sévir dans d’autres pays.

“Nous avons certainement fait face à des défis”, a déclaré Lambert. «Mais notre système a été vraiment robuste pour garder les œufs sur les étagères. S’il y a des pénuries, elles sont locales et temporaires.

L’une des forces de l’industrie canadienne des œufs est le plus grand nombre de petites fermes à travers le pays, a-t-il déclaré.

La ferme avicole moyenne au Canada compte environ 25 000 poules pondeuses. En revanche, la ferme moyenne aux États-Unis compte environ deux millions d’oiseaux, a déclaré Lambert.

“C’est une grande entreprise très concentrée aux États-Unis”, a déclaré Lambert.

Cal-Maine Foods, le plus grand producteur et distributeur d’œufs en coquille aux États-Unis, est coté au Nasdaq avec un troupeau total d’environ 42 millions de pondeuses. Le cours de son action a grimpé de 45 % au cours de la dernière année.

Les experts disent que le défi avec une industrie fortement consolidée est que l’épidémie de maladie peut avoir un effet plus important sur l’offre. Par exemple, si les poules pondeuses du pays sont concentrées dans une poignée de granges plus grandes – plutôt que dans un plus grand nombre de granges plus petites – l’impact d’avoir à euthanasier un troupeau lors d’une épidémie de grippe aviaire est également plus important.

« Au Canada, la production est assez bien répartie à travers le pays », a déclaré Maurice Doyon, professeur à l’Université Laval et titulaire d’une chaire de recherche économique sur l’industrie des œufs. “Juste mathématiquement, le risque est plus faible, car nous n’avons pas cette énorme concentration.”

Aux États-Unis, environ 44,5 millions de poules pondeuses ont été touchées par la grippe aviaire, ce qui représente environ 14 % de la production, a déclaré la porte-parole d’Agriculture et Agroalimentaire Canada, Samantha Seary.

Au Canada, environ 1,6 million de poules pondeuses ont été touchées par la grippe aviaire, soit environ 6 % de la production canadienne, a-t-elle déclaré.

L’industrie canadienne des œufs est également mieux placée pour résister à d’autres problèmes, allant des problèmes de chaîne d’approvisionnement aux changements climatiques, a déclaré M. Doyon.

« La gestion de l’offre assure une marge suffisamment saine pour que les agriculteurs canadiens puissent prendre soin de la santé des poules et de l’environnement, car ils ont les moyens de le faire », a-t-il déclaré.

Pourtant, bien que la gestion de l’offre puisse créer une industrie des œufs durable, les critiques disent qu’elle coûte trop cher.

Ils disent que les avantages ne l’emportent pas sur les inconvénients des prix plus élevés pour les consommateurs à long terme.

« Le Canada est coincé dans ce système protectionniste et archaïque qui profite à un petit groupe d’intérêts bien établis », a déclaré Wittevrongel. “Il semble que nous soyons dans une meilleure position maintenant alors qu’en réalité nos prix sont tellement plus élevés à tout autre moment de l’année.”

Mais de nombreux articles sont plus chers au Canada qu’aux États-Unis – et la grande majorité ne sont pas soumis à la gestion de l’offre, a déclaré Doyon.

« Regardons du pain ou une boîte de soupe ou même une nouvelle voiture. Ceux-ci sont plus chers au Canada qu’aux États-Unis, mais ils ne sont pas soumis à la gestion de l’offre », a-t-il déclaré.

Même parmi les biens soumis à la gestion de l’offre au Canada, des articles comme les œufs, le lait et le beurre sont généralement beaucoup moins chers dans les grandes villes comme Toronto que dans d’autres régions comme les Maritimes, a déclaré Doyon.

Par exemple, une douzaine de gros œufs blancs Sobeys Compliments coûtent 3,75 $ à Toronto, selon le site Web d’épicerie en ligne Voilà de la chaîne. Le même contenant d’œufs à Halifax coûte 4,85 $.

La différence de prix entre Toronto et Halifax souligne les différences régionales qui existent même au sein d’un même pays sous le même système.

« Je ne dis pas que la gestion de l’offre n’a pas d’impact. Mais vous ne pouvez tout simplement pas attribuer toute la différence de prix entre, disons, le Canada et les États-Unis à la gestion de l’offre.

Brett Bundale, La Presse Canadienne

