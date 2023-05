Le système est brisé, dit une mère ontarienne qui attend 9 mois pour ramener sa fille nigériane adoptée à la maison

Neuf mois après avoir reçu les papiers d’adoption officiels de sa fille de l’État de Lagos au Nigéria, Andrea Eaton de Tillsonburg, en Ontario, attend toujours de ramener sa fille, Maya, à la maison.

Ce n’est pas une histoire inconnue – le Canada a l’habitude de retarder l’entrée d’enfants nigérians adoptés. C’est un problème qui, selon les partisans, est inexcusable et contrevient aux engagements internationaux et nationaux du Canada envers les enfants.

« J’ai raté – nous avons tous les deux – des événements familiaux, Noël, mes parents ont mes chiens, ma maison est vacante », a déclaré Eaton qui vit maintenant à Accra, au Ghana, avec Maya.

Ramener Maya à la maison est une chose, mais résoudre le problème pour les enfants et les familles est vraiment important pour moi. C’est systémique. Ce n’est pas seulement le cas de Maya. – Andrea Eaton, la mère de Maya

« Nous sommes venus ici pour nous rapprocher du haut-commissariat du Canada », a déclaré Eaton, 53 ans. « Penser que si nous avions la possibilité de parler avec quelqu’un là-bas, ils pourraient la rencontrer, que cela pourrait aider à faire avancer les choses et ramène-nous plus vite à la maison. »

La commission a reçu la demande d’Eaton pour la citoyenneté canadienne de Maya le 17 octobre 2022.

Personne au haut-commissariat n’a répondu aux demandes d’informations répétées d’Eaton ; demandes de renseignements qu’elle a faites à la fois par courrier électronique et en personne les cinq fois où elle s’est rendue à la commission et a été détournée par un agent de sécurité. « Il n’y a aucun moyen d’accéder ou de contacter une âme. Les services consulaires ont refusé toute demande en disant: » c’est de l’immigration « », a déclaré Eaton.

Les représentants d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) ont seulement dit que la demande d’Eaton Maya était au dossier et en cours de traitement. CBC News a contacté IRCC et n’a pas encore reçu de réponse.

Regardez Maya passer du statut de bébé à celui de tout-petit en attendant d’obtenir la citoyenneté canadienne :

Même si Andrea Eaton de Tillsonburg, en Ontario, a officiellement adopté sa fille Maya du Nigeria, en août dernier, Maya n’a pas pu venir au Canada. Le couple attend depuis des mois à Accra, au Ghana, que le Canada traite à la fois le visa de voyage et la demande de citoyenneté de Maya.

Rêve d’être mère

En juin 2020, quelques jours seulement avant son 50e anniversaire, Eaton a entamé le processus d’adoption d’un enfant nigérian par l’intermédiaire de l’agence torontoise Family By Adoption. Eaton a toujours voulu avoir des enfants, mais après que son premier mariage se soit terminé par un divorce et que son deuxième mari soit décédé d’un cancer, elle a décidé de le faire seule.

Il a fallu deux ans à l’agence de Toronto et à la Morgan Hill Children’s Foundation au Nigeria pour jumeler Maya avec Eaton. À cette époque, Eaton avait rassemblé les 45 000 $ pour couvrir le coût de l’adoption – et en juin 2022, elle s’est envolée pour Lagos pour rencontrer Maya, 17 mois, qui vivait dans un orphelinat géré par l’État après l’abandon de sa mère biologique. son.

« C’était super émouvant », a déclaré Eaton. « Elle était si petite et elle était si mignonne. C’était surréaliste. »

Le 4 août 2022, l’adoption de Maya était officielle. L’attente des documents officiels a pris du temps et Eaton n’a pu demander la citoyenneté canadienne de Maya qu’en octobre.

Certificat d’adoption officiel de Maya Eaton du gouvernement nigérian d’août 2022. (Soumis par Andrea Eaton)

« Les parents canadiens ont alors le choix impossible de rester au Nigeria avec leur enfant et d’attendre… la citoyenneté d’IRCC (ce qui peut prendre et prend des années) », a déclaré l’avocate de l’immigration de Calgary, Alicia Backman-Beharry, qui a travaillé avec quatre autres familles canadiennes. ramener chez eux leurs enfants adoptés du Nigeria. « Ou ils vont dans un pays tiers et attendent, ou ils laissent leur enfant aux soins d’un orphelinat à Lagos en vertu d’une ordonnance de tutelle et de soins et reviennent au Canada pour attendre. »

L’affaire devait être accélérée

Eaton voulait rester avec Maya.

« Maya a subi une brûlure alors qu’elle était prise en charge par l’orphelinat à l’âge de quatre mois », a déclaré Eaton. « Elle a de graves cicatrices et elle a une déformation du pied gauche qui l’empêche d’être bien ajustée pour les chaussures. »

Maya a besoin d’une chirurgie corrective, a déclaré Eaton.

C’est pourquoi Eaton a demandé que le cas de Maya soit accéléré. Les responsables d’IRCC ont confirmé que la qualification figure sur la demande, mais c’est tout ce qu’elle sait, a déclaré Eaton.

Eaton a également demandé un visa de visiteur pour Maya – aucun mot à ce sujet non plus, a-t-elle déclaré.

Andrea et Maya Eaton vivent à Accra, au Ghana, en attendant que le gouvernement canadien traite le visa de voyage et la demande de citoyenneté canadienne de Maya. (Soumis par Andrea Eaton)

Le Canada enfreint-il les règles?

« Le Canada a la très mauvaise habitude d’utiliser l’inertie bureaucratique pour exiler les bébés racialisés et adoptés légalement, et force des parents comme Andrea dans des situations impitoyablement impossibles », a déclaré Matthew Behrens du Rural Refugee Rights Network.

« Nous avons vu à maintes reprises comment le gouvernement viole ses engagements nationaux et internationaux envers les enfants, en particulier lorsque les enfants ne sont pas blancs. »

Le Canada est signataire des Conventions de La Haye sur l’adoption internationale, a déclaré Backman-Beharry. « Le Canada manque sans doute à son obligation en vertu de l’article 18 de la Convention de La Haye de prendre toutes les mesures nécessaires pour permettre à l’enfant d’entrer et de résider de façon permanente dans l’État d’accueil une fois l’adoption terminée », a-t-elle déclaré.

De plus, la propre Loi sur la citoyenneté du Canada prend le même engagement, a déclaré Backman-Berry.

Le Canada ne respecte pas ces engagements, a-t-elle déclaré. « Ramener au Canada un enfant adopté de l’État de Lagos est synonyme de redondance bureaucratique et de retards inexcusables », a-t-elle déclaré.

Maya Eaton a subi une grave brûlure à l’orphelinat du Nigeria où elle a vécu les 17 premiers mois de sa vie et nécessite maintenant une intervention chirurgicale corrective sur l’un de ses pieds gauches. (Soumis par Andrea Eaton)

Une attente coûteuse

« Je suis légalement lié à Maya. Je suis son parent légal », a déclaré Eaton. « Elle sera, quel que soit le retard qu’IRCC continue de propager, être une citoyenne canadienne. Je suis tout à fait disposé à respecter les conditions et les exigences d’un visa de visiteur pour elle, et je ne peux pas en obtenir un. »

Même si Eaton travaille à distance pour une entreprise américaine de support client et que Maya est maintenant en maternelle, le coût de la vie d’Eaton a triplé maintenant qu’elle vit à l’étranger.

« J’ai épuisé toutes mes économies en faisant ça. Rester ici coûte très cher », a-t-elle déclaré. « Elle valait vraiment ce voyage, mais ça a été un défi à coup sûr. »

Eaton ne peut s’empêcher de se demander à quoi ressemblera sa vie au Canada et ce que le couple a déjà manqué. « J’ai attendu longtemps pour devenir maman. J’essaie de faire tout ce que je peux pour lui faire découvrir ce que sera la vie pour nous à la maison. »

« Je veux qu’elle apprenne à patiner sur le lac en ville et à jouer avec mes chiens. »

« Ramener Maya à la maison est une chose, mais résoudre le problème pour les enfants et les familles est vraiment important pour moi. C’est systémique. Ce n’est pas seulement le cas de Maya. »