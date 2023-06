Le système éducatif de la Colombie-Britannique souffre du fait que les enseignants sont en moins bonne santé et travaillent davantage : enquête

Un sondage de la BC Teachers’ Federation révèle que les enseignants sont en moins bonne santé et travaillent davantage face à des « pénuries critiques de personnel » qui affectent également les étudiants – et le président du syndicat appelle à des « stratégies significatives ».

Ces résultats apparaissent dans ce que la BCTF appelle son premier sondage annuel auprès des membres après avoir demandé à Léger de sonder les enseignants sur leur bien-être et leurs conditions de travail.

Selon l’enquête, un peu moins des deux tiers des enseignants déclarent que leur charge de travail est plus importante aujourd’hui qu’il y a un an. À peu près le même rapport connaît plus de stress cette année. Ces conditions ont réduit le bien-être des enseignants tout en provoquant un épuisement professionnel avec des effets significatifs pour les enseignants et la communauté scolaire au sens large.

«Les impacts d’une mauvaise santé mentale et physique se font sentir dans tout le système d’éducation publique», lit-on.

Le président de la BCTF, Clint Johnston, a déclaré que les résultats montrent un besoin critique pour les districts scolaires et le gouvernement provincial d’introduire ce qu’il appelle des «stratégies significatives» pour recruter et retenir les enseignants avant qu’ils ne s’épuisent.

« Les enseignants font de leur mieux pour que cela fonctionne, mais sans augmentation significative des effectifs, les pressions exercées sur eux sont insoutenables », a-t-il déclaré. « Nos éducateurs publics croient passionnément qu’il faut offrir aux élèves la meilleure éducation possible et pourraient faire bien plus avec le soutien total des districts scolaires et du gouvernement de la Colombie-Britannique. »

Johnston a déclaré que le gouvernement a introduit des stratégies positives d’embauche et de formation pour les infirmières, les médecins et d’autres professions qui ont joué un rôle central lors du début de la pandémie de COVID-19.

« Maintenant, il est temps de remédier à la pénurie d’enseignants », a-t-il déclaré.

La détérioration de la santé et du bien-être des enseignants apparaît dans un contexte de pénurie d’enseignants, qui a un impact direct sur les élèves et les autres enseignants.

L’enquête a révélé que 81,5 % des enseignants ont été directement touchés par le manque de personnel dans leur école ou leur district, ce qui entraîne non seulement une charge de travail plus importante, mais également moins de temps pour se préparer.

« Les enseignants craignent qu’il y ait des lacunes dans l’apprentissage des élèves en raison d’une dotation en personnel incohérente ou non certifiée ou d’une couverture d’urgence par des enseignants ayant une expérience limitée dans la matière/le niveau scolaire. »

Ces pénuries affectent particulièrement les étudiants handicapés ou ayant des besoins divers, car les enseignants se retrouvent dans l’impossibilité d’accéder au soutien auquel les étudiants ont droit.

Le rapport note que la dégradation des conditions de travail aura également un impact négatif sur le recrutement et la rétention.

La ministre de l’Éducation, Rachna Singh, a déclaré dans un communiqué qu’elle reconnaissait les défis auxquels sont confrontés les enseignants à la suite de la pandémie et des pénuries mondiales de main-d’œuvre.

« Lors de mes récentes conversations avec la BCTF, j’ai entendu de première main parler du travail que les enseignants font tous les jours pour soutenir les élèves et bien que ce travail soit très gratifiant, j’ai également appris les défis auxquels certains enseignants sont confrontés.

Les pénuries mondiales de main-d’œuvre ont un impact sur les districts scolaires de toute la province, a déclaré Singh, ajoutant que la Colombie-Britannique prévoit de recruter et de former plus d’enseignants en ajoutant 250 nouvelles ouvertures dans les programmes de formation des enseignants et en rationalisant la certification des éducateurs formés à l’étranger pour travailler en Colombie-Britannique.

Elle a ajouté que les besoins sont différents à travers la province. La Colombie-Britannique investit 12,5 millions de dollars dans le cadre du Future Ready Skills Plan pour stimuler le recrutement, la rétention et la formation des enseignants des régions rurales et du Nord afin de soutenir le recrutement et la rétention des enseignants autochtones.

@wolfgangdepner

[email protected]

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Éducation