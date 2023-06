Le système 999 fonctionne enfin normalement 15 heures après son premier crash, laissant les Britanniques sans accès au numéro du service d’urgence pendant deux heures.

Son fournisseur BT s’est dit ce soir « sincèrement désolé » en lançant une enquête sur l’échec.

999 était complètement indisponible pendant deux heures dimanche matin Crédit : Getty

La Met Police a recommandé d’utiliser WhatThreeWords pour identifier votre position exacte Crédit : Police métropolitaine

La panne a frappé vers 8h30 ce matin, avec 999 appels incapables de se connecter aux gestionnaires à travers le Royaume-Uni.

BT est passé à un « système de secours » vers 10 heures du matin – mais certains services d’urgence ont signalé des retards sur la ligne 999 et d’autres ont déclaré qu’ils ne pouvaient pas voir d’où les gens appelaient.

Dimanche à 22 heures, le réseau avait finalement réparé la panne – avec sa cause toujours un mystère.

BT a déclaré: « Nous sommes sincèrement désolés pour la détresse que cela a causée. Il y a eu une courte période pendant laquelle nous sommes passés au système de secours pendant laquelle les appels n’ont pas pu passer.

« Dans ce cas, nous sommes toujours en mesure de voir qui essaie de joindre l’opérateur, et nos gestionnaires reconnectent les appels de toute urgence.

« Notre plate-forme de secours a pris des appels pendant la majeure partie du dimanche, les gens pouvant appeler le 999 comme d’habitude.

« Le service 999 principal a été rétabli plus tôt dans la soirée et nous ne comptons plus sur le système de secours.

« Nous surveillons le service et nous continuons à travailler dur pour déterminer la cause profonde et l’impact que cela a eu. »

Un porte-parole du gouvernement a confirmé que la panne d’électricité de 999 s’était terminée dimanche soir.

Ils ont déclaré: « Il y a eu un problème technique avec le système d’appel 999 plus tôt dans la journée.

« Ceci est maintenant entièrement résolu et le service fonctionne normalement, et donc toute personne ayant une urgence doit appeler le 999 pour obtenir de l’aide de la manière habituelle.

« Une enquête complète est en cours pour comprendre ce qui a causé ce problème. »

La police du Met a déclaré plus tôt qu’elle était passée à un système de secours pendant que BT s’efforçait de résoudre le problème – mais ne pouvait pas dire d’où les gens appelaient.

Il a déclaré: « 999 lignes sont très occupées suite à la panne technique qui a touché tous les services d’urgence plus tôt.

« Le système de sauvegarde 999 que nous utilisons n’est pas aussi efficace pour nous dire d’où vous appelez.

« Aidez-nous en ayant l’adresse de l’urgence prête.

« Si vous ne connaissez pas l’adresse, cherchez un nom de rue ou un point de repère évident.

« Vous pouvez également utiliser une application comme what3words. »

La police du Bedfordshire a déclaré: « Les services de localisation normaux ne sont toujours pas disponibles sur le 999, veuillez donc envisager d’utiliser # what3words si l’adresse de l’urgence est inconnue.

« Une enquête complète est en cours pour résoudre la situation le plus rapidement possible. »

East Midlands Ambulance a déclaré: « BT nous a informés qu’ils avaient maintenant résolu le problème affectant les appels 999 à notre service.

« Cependant, nous continuons d’être très occupés, alors veuillez n’appeler le 999 qu’en cas d’urgence vitale.

« Pour toutes les autres maladies et blessures, veuillez visiter NHS 111 Online. »

Les flics ont d’abord conseillé aux gens de ne pas appeler le 999, même en cas d’urgence, car les appels ne seraient pas connectés.

Une alerte avec le même libellé a également été partagée par d’autres forces, la police du Northamptonshire tweetant que la panne était « à l’échelle nationale ».

La police du Grand Manchester a ajouté: « BT a informé un certain nombre de forces qu’elles rencontraient des problèmes avec leurs lignes 999 qui pourraient affecter la connexion à un service d’urgence. »

La force a annoncé que les appels ne seraient pas connectés, même en cas d’urgence.

Au lieu de cela, les gens ont été invités à appeler le numéro généralement non urgent 101.

Juste avant 10h, le Met a annoncé que le service avait été rétabli.

Toute personne nécessitant une assistance d’urgence peut désormais utiliser à nouveau le numéro 999, tandis que les cas non urgents seront traités par le 101 comme d’habitude.