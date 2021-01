Les conditions auxquelles sont confrontés les prisonniers dans le système d’incarcération des États-Unis ont été le facteur clé dans la décision d’un juge de ne pas extrader Julian Assange pour qu’il soit accusé d’espionnage.

Dans une décision stupéfiante annoncée lundi au palais de justice d’Old Bailey à Londres, la juge Vanessa Baraitser a conclu que l’extradition vers une prison américaine serait oppressante pour la santé mentale du fondateur de WikiLeaks.

Après avoir passé la grande majorité de sa décision à expliquer les raisons pour lesquelles Assange devrait être extradé, Baraitser a choqué les spectateurs en ordonnant la libération de la femme de 49 ans.

Aussi sur rt.com Assange NE sera PAS extradé vers les États-Unis pour espionnage dans la décision de choc à Old Bailey à Londres

«Face aux conditions d’isolement quasi total sans les facteurs de protection qui limitaient son risque à HMP [Her Majesty’s Prisonson] Belmarsh, je suis convaincu que les procédures décrites par les États-Unis n’empêcheront pas M. Assange de trouver un moyen de se suicider et pour cette raison, j’ai décidé que l’extradition serait oppressive en raison de troubles mentaux et j’ordonne sa libération, » elle a dit.

La décision a déclenché des scènes joyeuses parmi les partisans de WikiLeaks qui s’étaient rassemblés devant le tribunal pour la décision. S’exprimant devant le Old Bailey, John Rees, qui fait partie de la campagne officielle pour arrêter l’extradition d’Assange, a annoncé la décision de Baraitser comme un «Jugement incroyable.»

«95% des remarques de ce juge soutenaient l’infraction de poursuite. Elle a dit qu’il n’y avait pas de défense d’intérêt public, pas de défense journalistique, pas de défense d’opinion politique ». Rees a expliqué.

@JohnWRees de @DEAcampaign m’a donné ses pensées rapides à l’extérieur du Old Bailey. Il a appelé ça un "jugement incroyable". pic.twitter.com/QVbhjH5KAA – Mohamed Elmaazi (@MElmaazi) 4 janvier 2021

«Le seul fait qui l’a poussée à refuser l’extradition était que le système carcéral américain est si brutal qu’il augmentera le risque de suicide, et elle n’était pas disposée à le mettre dans un système pénitentiaire oppressif.

L’universitaire et militant l’a qualifié de mise en accusation accablante du système carcéral américain:

Si les Américains veulent savoir ce qui les a perdus dans cette affaire, cela a été perdu au motif que le système carcéral est si brutal.

Malgré la jubilation parmi les partisans d’Assange, les défenseurs de la liberté d’information se sont inquiétés des implications plus larges de la décision du juge Baraitser.

« Il est très clair que pour des raisons de fond, ce pays aurait remis M. Assange aux États-Unis pour y être jugé », a déclaré Rebecca Vincent, de Reporters sans frontières, devant le tribunal.

Nous ne sommes pas d’accord avec l’évaluation du juge selon laquelle cette affaire n’est pas politiquement motivée, ce n’est pas une question de liberté d’expression.

«Nous continuons de penser que M. Assange a été ciblé pour ses contributions au journalisme. Et jusqu’à ce que les problèmes sous-jacents abordés ici, d’autres journalistes, sources et éditeurs restent en danger », elle a ajouté.

Vous aimez cette histoire? Partagez le avec un ami!