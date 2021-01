La NHS Confederation, qui représente les organisations de santé en Angleterre, au Pays de Galles et en Irlande du Nord, a appelé les ministres à faire preuve de «flexibilité et de pragmatisme» sur le nouveau système pour éviter de bloquer le flux de travailleurs de soins de l’étranger nécessaires pour maintenir le système en personnel.

Kate Ling, responsable principale de la politique européenne de la Confédération, a déclaré lors d’une enquête parlementaire qu’il y avait 112000 postes vacants à pourvoir à tout moment dans le système de soins et qu’il «craignait vraiment sérieusement» que les nouvelles règles en matière d’immigration aggravent les choses, avec des répercussions négatives. sur le NHS car il devient plus difficile de renvoyer les patients vers les maisons de soins.

Les travailleurs sociaux d’Europe et d’ailleurs dans le monde sont «très peu susceptibles» de se qualifier pour des visas dans le cadre du système en vigueur puisque la transition vers le Brexit a mis fin à la libre circulation des ressortissants de l’UE le 1er janvier, qui attribue des points en fonction du salaire et des qualifications, Mme Ling a déclaré à un comité européen de la Chambre des Lords.

«Le secteur de la santé et des services sociaux au Royaume-Uni souffre d’une énorme pénurie et à moins qu’il y ait un recrutement et une rétention supplémentaires très importants. la situation est assez alarmante », a déclaré Mme Ling.