Le système d’exploitation Oxygen de OnePlus Nord2 est fusionné avec le système d’exploitation Color d’Oppo

OnePlus et Oppo ont récemment révélé que les deux marques de smartphones fusionneraient respectivement leurs skins Android Oxygen OS et Color OS. Nous avons déjà vu cela se produire avec la série OnePlus 9 en Chine, livrée avec Color OS, remplaçant Hydrogen OS – le skin Android de OnePlus pour le marché chinois.

OnePlus Nord2 5G exécutant Oxygen OS 11.3

OnePlus l’a confirmé dans le guide de l’évaluateur du Nord2 tel que mentionné par Adam Conway via Twitter. Ici à GSMArena, nous avons reçu le même guide du réviseur pour préparer notre couverture. Cependant, ces informations ne sont pas explicitement mentionnées sur le site Web de OnePlus.

Comme nous l’avons noté dans notre examen du OnePlus Nord2, nous n’avons remarqué aucun changement majeur avec le logiciel fourni avec le nouveau téléphone, mais Oxygen OS a unifié son code avec Color OS d’Oppo dans les coulisses. Sinon, tout est à peu près pareil en surface, mais l’unification vient accélérer les mises à jour du firmware entre Oppo et OnePlus.

Voici un extrait de 9to5Google sur le changement subtil dans le firmware.

OxygenOS 11.3 fonctionne sans accroc, et bien qu’il y ait des allusions précises à ColorOS d’Oppo, rien de tout cela n’affecte l’expérience de manière préjudiciable. Les options de personnalisation ajoutées pourraient en fait être un gros avantage pour les fans de longue date de ce skin Android tiers. Presque tous les ajustements et astuces qui ont été les agrafes d’OxygenOS depuis aussi longtemps que vous vous en souvenez sont présents et corrects.