Le système d’écoles à charte de Virginie-Occidentale recherche une aide financière supplémentaire | Actualités, Sports, Emplois

CHARLESTON — Un responsable du nouveau programme d’écoles publiques à charte de Virginie occidentale a appelé les législateurs à envisager une législation pour aider à supporter le fardeau des coûts de démarrage des nouvelles écoles. La Commission de surveillance législative sur la responsabilité en matière d’éducation s’est réunie dimanche après-midi, le premier jour d’octobre, pour des réunions intérimaires au Capitole de Charleston. Les membres de la Commission ont reçu un exposé de James Paul, directeur exécutif du Conseil des écoles professionnelles à charte de l’État, sur les défis auxquels est confronté le projet pilote d’écoles publiques à charte de l’État. Deux écoles à charte virtuelles à l’échelle de l’État ne nécessitent pas de bâtiments physiques, mais il existe trois écoles à charte publiques physiques au service des étudiants dans les comtés de Eastern Panhandle, de Monongalia/Preston et de Kanawha. Deux autres écoles publiques à charte approuvées devraient ouvrir leurs portes l’année prochaine à Nitro et dans le comté de Berkeley. Et le Professional Charter School Board a deux demandes en attente pour de nouvelles chartes : la Clarksburg Classical Academy et la Wisdom Academy qui desserviront le centre-nord de la Virginie-Occidentale. La Virtual Preparatory Academy of West Virginia, la West Virginia Virtual Academy et la West Virginia Academy (comtés de Monongalia/Preston) et la Eastern Panhandle Preparatory Academy (comtés de Berkeley/Jefferson) en sont à leur deuxième année de fonctionnement tandis que la Workforce Initiative for Nurses Academy (Comté de Kanawha) en est à sa première année d’activité. Les deux écoles publiques virtuelles à charte de l’État n’ont pas besoin d’un emplacement physique et la WIN Academy est un projet du BridgeValley Community and Technical College. Mais les autres écoles publiques à charte, en particulier celles qui démarrent pour la première fois, sont aux prises avec les coûts de démarrage, ce qui implique parfois de contracter des emprunts pour démarrer jusqu’à ce que le financement complet de l’État entre en jeu ou qu’elles contractent des dettes importantes.

« Il existe d’importants défis de financement des écoles à charte et il existe des disparités entre les fonds que reçoivent les écoles à charte et les fonds que reçoivent les écoles de comté traditionnelles », dit Paul. « Une grande partie du défi survient au cours de cette période de démarrage. »

Par exemple, l’Eastern Panhandle Preparatory Academy a enregistré un déficit de 1,8 million de dollars l’année dernière au cours de sa première année de fonctionnement. Cette année, le déficit est de 1,1 million de dollars pour un déficit combiné de 2,9 millions de dollars. L’Eastern Panhandle Preparatory Academy est gérée par le fournisseur de services éducatifs ACCEL, qui gère 92 écoles à travers le pays. Les responsables d’ACCEL ont déclaré aux membres du Professional Charter School Board plus tôt ce mois-ci que les coûts de démarrage associés à l’école, combinés à des hypothèses qui ne se sont pas réalisées, ont aggravé le déficit. ACCEL a estimé les inscriptions à l’automne à 397 Eastern Panhandle Preparatory Academy, mais lundi, les inscriptions étaient d’environ 375. Les modifications apportées à la loi créant le programme pilote d’écoles publiques à charte autorisent 99 % du financement par élève à partir de la formule de financement de l’aide scolaire publique, ou entre 7 000 $ et 8 000 $ par élève, pour suivre l’élève jusqu’à l’école publique à charte, mais ce financement est versé un an à terme échu en décembre de chaque année et est basé sur les chiffres d’inscription à l’automne qui ne sont finalisés qu’en octobre de chaque année. La loi interdit aux écoles publiques à charte de facturer des frais de scolarité et sont tenues d’accepter tous les étudiants qui postulent. Alors que les écoles publiques à charte sont autorisées à collecter des fonds, à accepter des cadeaux et des subventions ou à s’associer avec des organisations à but non lucratif et d’autres entités éducatives, Paul a déclaré que certaines écoles publiques à charte pourraient fonctionner au cours de leur première année avec 8 % des revenus annuels que l’école est censée recevoir. .

«Cela rend la situation très difficile» dit Paul. « Et cela nécessite que les développeurs d’écoles à charte obtiennent soit des collectes de fonds privées, des dons philanthropiques, des subventions, des prêts ou qu’ils aient un contrat avec une société de gestion capable de supporter les coûts au cours de cette année zéro, année un, année deux afin que cela fonctionne financièrement. .»

La législature a créé le Charter School Stimulus Fund, permettant d’affecter jusqu’à 300 000 $ au fonds pour aider à couvrir les coûts de démarrage des nouvelles écoles publiques à charte. Mais les législateurs n’ont jamais ajouté d’argent au fonds. Paul a demandé aux législateurs d’envisager d’affecter de l’argent au fonds lorsque l’Assemblée législative se réunira en janvier prochain. Paul a également demandé aux législateurs d’envisager un financement par élève pour les écoles publiques à charte afin de couvrir les coûts des installations, en fournissant un remboursement de bail pour couvrir les coûts des installations et en fournissant un meilleur accès aux bâtiments publics inutilisés qui peuvent servir d’installations pour de nouvelles écoles publiques à charte. Le Professional Charter School Board a également reçu un financement fédéral dans le cadre du programme Expanding Opportunity Through Quality Charter Schools du ministère américain de l’Éducation. Le programme a accordé au conseil d’administration 12,3 millions de dollars sur cinq ans, dont 3,1 millions de dollars disponibles la première année. Paul a déclaré que 90 % du financement serait destiné aux écoles publiques à charte existantes et créerait également des sous-subventions pour créer de nouvelles chartes ou aider les chartes existantes à se développer.

