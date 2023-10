Le système de vérification des faits X d’Elon Musk a retardé de plusieurs jours les corrections en Israël

La fonctionnalité communautaire de vérification des faits présentée par Elon Musk comme un moyen de lutter contre les informations fausses et trompeuses sur X a du mal à suivre le flot de contenus liés à la guerre entre Israël et le Hamas.

Le système, Community Notes, s’appuie sur des bénévoles approuvés pour suggérer des notes à ajouter aux publications. Ces messages sont ensuite votés par d’autres bénévoles et finalement publiés après avoir atteint un certain seuil de votes « utiles » de « personnes ayant des points de vue différents », selon X. Les notes apparaissent sous X messages et peuvent aller de la vérification des faits à la vérification des faits. démystifie dans un contexte supplémentaire.

Un membre approuvé des Notes de la communauté a donné à NBC News l’accès à l’interface bénévole de la fonctionnalité, qui a montré que de nombreux faux messages avec des centaines de milliers de vues ne comportaient aucune note, tandis que d’autres notes restaient non approuvées pendant des heures et parfois des jours sur des publications ayant accumulé des dizaines de milliers de vues. .

NBC News s’est concentré sur deux éléments importants de désinformation entre Israël et le Hamas qui ont déjà été démystifiés : un faux communiqué de presse de la Maison Blanche publié sur X affirmant que l’administration Biden avait accordé à Israël 8 milliards de dollars d’aide d’urgence et de faux rapports selon lesquels l’orthodoxe Saint Porphyre L’église de Gaza a été détruite.

Sur 120 publications liées à ces histoires, seulement 8 % comportaient une note de la communauté publiée, tandis que 26 % de ces publications contenaient des notes non publiées de bénévoles qui n’avaient pas encore été approuvées. Environ les deux tiers des principaux messages examinés par NBC News ne comportaient aucune note communautaire proposée ou publiée.

Les résultats font écho à ce qu’un bénévole de Community Notes a déclaré être un manque de réponse de X aux efforts visant à démystifier les messages trompeurs.

« Tout le week-end, nous avons furieusement examiné, rédigé et approuvé les notes de la communauté sur des centaines de messages qui étaient manifestement de fausses nouvelles », Kim Picazio, bénévole des notes de la communauté, a écrit sur les fils de discussion d’Instagram. « Il a fallu plus de deux jours aux coulisses pour appuyer sur n’importe quel bouton afin de rendre enfin tous nos avertissements visibles au public. À ce moment-là… Vous connaissez le reste de cette phrase.

Picazio a déclaré à NBC News qu’elle avait fini par tweeter elle-même les propositions de notes de la communauté en réponse à la désinformation « par frustration totale ».

Les difficultés du programme surviennent alors que X fait face à une vague de nouvelles fausses et trompeuses autour de la guerre entre Israël et le Hamas, avec de nombreuses affirmations démystifiées notamment diffusées par des comptes vérifiés, qui peuvent gagner de l’argent grâce aux publicités diffusées contre leurs publications.

Certains utilisateurs de premier plan ont déclaré que le problème des fausses informations, contre lequel la plateforme se débat depuis des années, semble pire que jamais.

« Twitter est un cloaque de désinformation sur Israël/Gaza. » Mark Cuban a écrit sur Threads. « Est-il possible de suivre l’actualité de sources fiables sur des fils de discussion. »

Les représentants de X n’ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaires.

La situation est devenue si désastreuse que Musk, qui a exprimé ouvertement son dégoût pour la modération du contenu, a exhorté les utilisateurs pour « s’il vous plaît, essayez de rester aussi proche que possible de la vérité ».

Le site a également déclaré qu’il travaillait à accélérer son programme Community Notes. Le lundi, Le compte @Safety de X a écrit : « Les notes de la communauté sont désormais diffusées sur les publications et de nouveaux comptes sont inscrits en temps réel pour proposer et évaluer des notes. Les notes de la communauté apparaissent généralement quelques minutes après la publication du contenu. Des notes sur les photos et les vidéos apparaissent également chaque fois que le média est republié par d’autres utilisateurs. Il s’agit d’un outil essentiel pour lutter contre la désinformation potentielle.

Linda Yaccarino, PDG de X, a ajouté : « Les notes de la communauté apparaissent désormais plus rapidement sur X. Elles constituent un outil essentiel pour ajouter du contexte et lutter contre la désinformation potentielle. Faites partie de cette communauté importante.

Selon un message de @CommunityNotes le 3 octobre, « À partir d’aujourd’hui, les notes apparaîtront en moyenne 1,5 heure plus vite, et jusqu’à 3,5 heures plus vite dans certains cas. »

Une note communautaire non publiée sur un message faisant écho à une fausse affirmation.

Mais même après ces changements, les utilisateurs ayant accès au programme Community Notes et un examen du contenu du système par NBC News ont constaté que le système ne parvenait pas à détecter les informations erronées publiées il y a plus de 24 heures.

X a déclaré que des notes seraient ajoutées aux médias republiés, mais de nombreux messages contenant les mêmes images ou vidéos qui avaient déjà été vérifiées sont restés sur la plateforme pendant des jours sans note.

Sur la page Web de X concernant les notes de la communauté, la société indique que même si une note est appliquée à une publication, « une publication contenant une note de la communauté ne sera pas étiquetée, supprimée ou traitée par X à moins qu’elle ne viole les règles X. Conditions d’utilisation ou notre politique de confidentialité.

L’interface Community Notes de X a montré comment certaines histoires déjà démystifiées ont prospéré, en particulier lorsqu’elles ont été publiées par des comptes vérifiés.

Un article sur le communiqué de presse démystifié de la Maison Blanche publié par un compte vérifié avait été vu près de 500 000 fois et aucune note proposée ou annexée mardi après-midi. Le système Community Notes a également montré qu’un utilisateur avait tenté dimanche de soumettre une vérification des faits sur un autre message contenant les mêmes informations erronées connues, mais celui-ci n’avait pas encore été approuvé, en disant : « Besoin de plus de notes ». La publication a été vue 80 000 fois depuis dimanche.

Lors d’une recherche menée dans l’église orthodoxe Saint-Porphyrius à Gaza, seules cinq notes communautaires ont été appliquées aux 42 premiers messages, faisant écho à la désinformation démystifiée. Plusieurs messages d’utilisateurs vérifiés sans notes répétaient la revendication et ont reçu plus de 100 000 vues, tandis que 13 notes de la communauté avaient été proposées sur les publications des allégations démystifiées mais n’avaient pas encore été approuvées pour publication.

Musk a pris le contrôle de X, puis a appelé Twitter, il y a presque exactement un an, se qualifiant d’« absolutiste de la liberté d’expression ». Au cours de son mandat en tant que propriétaire, la société a supprimé bon nombre de ses ressources de modération, y compris une grande partie de son équipe de désinformation et d’intégrité électorale. Il présente les Notes de la communauté comme une solution aux méthodes plus traditionnelles de modération de la plateforme, souvent plus punitives pour les utilisateurs, entraînant des interdictions, des suspensions et des contenus supprimés.

Le 16 mars, il a écrit, « La meilleure façon de lutter contre la désinformation est de répondre avec des informations précises, et non par la censure. » Et le 12 avril il a écrit que « la « désinformation » est en effet le cheval de Troie de la censure. »

Mais au cours du week-end, certains utilisateurs sont devenus exaspérés par la quantité de fausses nouvelles diffusées sur la plateforme.

Ian Bremmer, politologue et président d’Eurasia Group, a écrit: « Le niveau de désinformation sur la guerre entre Israël et le Hamas promu de manière algorithmique sur Twitter ne ressemble à rien de ce à quoi j’ai jamais été exposé au cours de ma carrière de politologue. »