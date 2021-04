La boucle de transport en commun «futuriste» d’ELON Musk de 55 M $ à Las Vegas a été qualifiée de «juste des humains conduisant lentement des voitures dans un tunnel».

Les plans avaient promis de transporter les passagers dans des véhicules Tesla sans conducteur à une vitesse de 155 mph, transformant une marche généralement de 15 minutes en un trajet de deux minutes.

La boucle de 52,5 millions de dollars, qui comprend deux tunnels de véhicules à sens unique à 40 pieds sous le sol Crédits: Getty

Le projet a été initialement présenté comme mettant en vedette des voitures sans conducteur atteignant 155 mph Crédit: Reuters

Mais la réalité semble être beaucoup moins excitante avec le premier regard sur le système de transport en commun de Musk prouvant une déception pour ceux qui ont voyagé dessus.

On est loin des véhicules futuristes qui fouillent aussi les gens sous le campus du Las Vegas Convention Center.

Au lieu de cela, des véhicules Tesla ordinaires, conduits par des humains à travers – un tunnel bien que coloré – à seulement 35 mph.

Et les critiques après son dévoilement aux médias ont été décevantes.

Le site technique et automobile Jalopnik a déclaré: « Le tunnel Tesla stupide d’Elon Musk est maintenant la chose la plus faible de Las Vegas! »

Le critique Jason Torchinsky a déclaré: «C’est à peu près aussi excitant qu’une feuille de cloison sèche non peinte jetée dans un parc de bureaux fermé.

«Ce ne sont que des Tesla Model 3 qui roulent lentement dans un tube.

« Tout cela, ce sont des Teslas qui conduisent dans des tunnels bordés de lumières LED. »

Gizmodo a écrit: « Les transports publics d’Elon Musk à Las Vegas ne sont encore que des humains conduisant lentement des voitures dans un tunnel. »

Le Roadshow de CNET a également conclu que le tunnel était «boiteux».

Dans son examen du système, Sean Szymkowski a écrit: «Il semble que ce projet se transforme rapidement en voitures Tesla conduisant les gens sous terre, plutôt qu’en une sorte de système de transport futuriste.

« Malheureusement, pour l’instant, cela semble assez décevant.

«Le creusement de tunnels reste la chose la plus impressionnante du projet, les deux tunnels ayant été complètement excavés en mai dernier.

« Cependant, le reste du processus semble se résumer à un tour en Model 3. »

Et cela semble être quelque chose avec lequel Musk est d’accord, car en octobre, il a tweeté: «Nous avons beaucoup simplifié cela.

« Il s’agit essentiellement de Teslas dans les tunnels à ce stade, ce qui est bien plus profond qu’il n’y paraît. »

Elon Musk semblait gérer les attentes en octobre Crédit: twitter / elonmusk

La réalité implique un modèle X régulier et 3 voitures conduites par des personnes à 35 mph Crédits: Getty

Pendant ce temps, les utilisateurs de Twitter étaient également loin d’être impressionnés.

L’un d’eux a écrit: « Vegas a en fait laissé Elon Musk créer un système de métro moins efficace.

« Ils l’ont vraiment laissé faire une publicité Tesla subventionnée. »

Un autre a écrit: « Regardez Teslas se déplacer lentement dans le nouveau tunnel de la Boring Company d’Elon Musk sous Las Vegas. Parce que c’est un Disney Ride merdique. »

D’un coût de 52,5 millions de dollars, la Boring Construction Company a construit deux tunnels à sens unique de 0,8 mile.

Trois gares voyageurs relient le campus actuel du centre des congrès à l’agrandissement du hall ouest de 1,4 million de pieds carrés.

Une fois terminé, le système permettra à un maximum de 4 400 participants par heure d’être transportés à travers le campus tentaculaire en un peu moins de deux minutes.

À pied, cela prendrait environ 25 minutes.

Les premiers plans montraient des véhicules transportant 16 personnes à la fois.

Les critiques n’ont pas été gentilles Crédit: Twitter

Les deux tunnels de véhicules à sens unique emmèneront gratuitement les participants à la convention sur un campus de 200 acres. Crédits: Getty

Mais pour l’instant, au moins, ce ne sont que des voitures électriques normales Model 3 et Model X Tesla qui assurent les manèges.

Et les véhicules ne voyagent que de 35 à 40 mph en raison de la courte distance des tunnels plutôt que des 150 mph.

Musk a également plaidé pour un système de tunnel souterrain futuriste pour les trains, appelé Hyperloop.

Cela permettrait aux capsules de passagers sur le châssis construit par Tesla de se faufiler à travers des tubes basse pression à grande vitesse.

Il espère construire un tel système reliant Washington et New York le long du corridor très fréquenté du nord-est des États-Unis, ainsi que pour Chicago et Los Angeles.

La création du système de transport souterrain est née de la volonté de Musk de résoudre le problème de l’embouteillage Crédits: Getty