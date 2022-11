Le système de transport en commun DeKalb exploitera une ligne permettant aux familles de voir le Père Noël le 1er décembre lors d’un événement au centre-ville – Shaw Local

DeKALB – Le système de transport en commun DeKalb mettra en place un bus spécial pour emmener les familles voir l’arrivée du Père Noël au centre-ville pour lancer la saison des fêtes.

Le bus gratuit est mis en service spécialement pour l’événement Lights on Lincoln: Santa Comes to Town à partir de 17 heures le jeudi 1er décembre, selon un communiqué de presse. L’événement est organisé par la Chambre de commerce de DeKalb pour accueillir les familles de la région au centre-ville, voir le Père Noël lui-même et regarder l’arbre de Noël du centre-ville allumé.

Les participants pourront écouter des chanteurs et rendre visite au Père Noël dans sa maison des rues North Second et Locust. L’itinéraire est ajouté cette année pour s’assurer que toutes les familles peuvent participer à cet événement de vacances annuel. Deux allers-retours sont offerts pour ramener les familles à la maison à partir de 19 h

Le bus desservira environ 50 arrêts de bus dans tout DeKalb, le bus arrivant à Van Buer Plaza pour voir le Père Noël illuminer les lumières de Noël du centre-ville. Tous les arrêts le long de l’itinéraire sont signalés par des dépliants indiquant où les passagers peuvent monter à bord du bus.

Le bus s’arrêtera aux endroits suivants :

Rues Seventh et Grove

Annie Glidden Road et Crane Drive

Boulevard Varsity et Regent Drive

Appartements de banlieue sur Twombly Road

Route normale et promenade Hillcrest

Agréable et 10e rues

14th Street et East Dresser Road

Rues Seventh et Lewis

Les passagers peuvent suivre le bus sur le traqueur de bus de la ville à dekalbpublic.etaspot.net.

Pour consulter l’horaire complet, rendez-vous cityofdekalb.com/1438/Lights-on- Lincoln.