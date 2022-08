Le système de santé du Canada doit être réformé, selon le premier ministre du N.-B.

À la suite d’une réunion sur la situation désastreuse des soins de santé au pays, le premier ministre du Nouveau-Brunswick, Blaine Higgs, a déclaré que le système public actuel ne fonctionne pas et que les choses doivent changer pour qu’il s’améliore.

«Nous avons vu les défis à travers le pays dans nos soins de santé publics et je sais que nous voulons tous maintenir le bâtiment pour que nous ayons un système financé par l’État, mais nous devons trouver des moyens innovants de le fournir afin que les gens puissent obtenir les soins de santé dont ils ont besoin. Et aujourd’hui, il est assez évident qu’ils ne peuvent pas », a déclaré Higgs lors d’une interview lundi sur CTV News at Six.

Higgs a rencontré lundi les premiers ministres de la Nouvelle-Écosse et de l’Île-du-Prince-Édouard et le premier ministre de l’Ontario, Doug Ford, pour discuter des problèmes de santé au Canada. Les quatre premiers ministres ont noté qu’une approche « Équipe Canada » est nécessaire pour résoudre les problèmes et ont déclaré que les dirigeants du pays doivent se réunir et créer un plan pour réduire les temps d’attente aux urgences et les arriérés de chirurgies, mais ils n’ont donné aucun détail sur la façon dont ou quand cela pourrait arriver.

Lorsqu’on lui a demandé si des changements au système de santé pourraient signifier le début d’options de soins privatisés, Higgs a déclaré que c’était une discussion qui n’était pas hors de propos.

“Je ne pense pas que quoi que ce soit à ce stade soit définitif, mais je pense que c’est possible”, a déclaré Higgs. “Je pense qu’il sera toujours financé par l’État. Ce que nous devons faire, c’est examiner quels sont nos temps d’attente critiques pour les domaines qui menacent certainement les soins de santé… et où pouvons-nous les améliorer et comment pouvons-nous les améliorer au mieux ?

“Donc, je ne pense pas que nous devrions écarter toute possibilité d’apporter ces améliorations, et en fait, je pense que le public l’exigerait. Assurons-nous d’avoir un système de soins de santé qui offre et oui, il continuera d’être financé par le public comme la plupart des gens s’y attendraient, mais nous devons être sûrs que nous ouvrons nos esprits aux processus innovants et aux améliorations.”

Lors d’une conférence de presse qui a suivi la rencontre entre les quatre premiers ministres, Higgs a mentionné qu’un facteur dans le système de santé qui pourrait changer est l’idée d’avoir un “médecin pour la vie”. Higgs a déclaré que cette méthode pourrait changer afin que les patients aient plutôt une “clinique pour la vie”.

“Eh bien, nous voyons dans la démographie et certainement, avec les nouveaux médecins qui arrivent sur le marché du travail, c’est qu’ils ne veulent pas travailler les mêmes heures, et pour une bonne raison, que les médecins plus âgés auraient travaillé et auraient des milliers des patients, qu’ils n’avaient qu’un cabinet », a déclaré Higgs.

« À travers le pays, je pense que nous voyons des variations de cela. Mais ce que nous constatons, c’est que les nouveaux diplômés veulent avoir une base clinique. Ils veulent avoir des pairs avec qui ils travaillent, et donc, vous auriez une clinique qui vous êtes affecté ou auquel vous avez accès, mais vous n’avez peut-être pas le nom d’un médecin qui ira vous voir à chaque fois à la clinique.”

Higgs a déclaré que de telles cliniques pourraient également aider à atténuer la pression sur les services d’urgence des Maritimes.

“Je pense que cela s’applique aux urgences. Lorsque vous entrez, vous allez aux urgences parce que vous n’avez pas le choix. Eh bien, disons que vous n’avez pas besoin d’être aux urgences, votre situation n’est pas une urgence, mais vous peut avoir ce rendez-vous avec la clinique demain ou dans deux jours. Je pense que c’est vers cela que nous devons nous diriger, car la démographie et l’équilibre travail-vie personnelle exigés par les professionnels de la santé sont certainement évidents et nous devons nous adapter à cela. “

Higgs a déclaré que les premiers ministres cherchent également à apprendre des meilleures pratiques à travers le pays, voire à l’extérieur du Canada.

« Ne soyons pas dans un cocon ici où nous avons peur d’ouvrir les frontières et de dire : ‘Qu’est-ce qui marche vraiment ?’ » et « Pourquoi ça marche ailleurs mais pas ici ? Je pense que nous avons essentiellement un système de soins de santé non géré. Je le dis depuis des années », a déclaré le premier ministre du Nouveau-Brunswick.

“Il est apparu en ce moment à travers le pays que nous ne pouvons pas continuer à y verser de l’argent – ​​et nous l’avons tous fait, gouvernement après gouvernement, et cela n’a pas été un succès. Donc, essayons quelque chose de nouveau. En fait, en plus du financement — et nous avons certainement demandé plus de financement parce que nous savons que les coûts des soins de santé continueront d’augmenter — mais soyons innovants dans les procédures qui sont mises en place afin d’obtenir de meilleurs résultats.”