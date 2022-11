Le système de santé du Canada a un problème de données, disent les experts. Et cela met les patients en danger

Greg Price est décédé de complications après une chirurgie du cancer des testicules, mais un examen de son cas a révélé que des télécopies manquées, des suivis et un partage de données bâclé ont finalement coûté la vie au dynamique Albertain de 31 ans.

Tous les faux pas dans son cas signifiaient qu’il avait fallu 407 jours à compter de sa première plainte pour que Price – un ingénieur, pilote et athlète – reçoive un diagnostic de cancer. Il est décédé trois mois après que son médecin lui ait dit qu’il devrait consulter un spécialiste, et alors qu’il était passé entre plusieurs médecins, ses données de santé ne l’étaient souvent pas.

Maintenant, sa sœur, Teri Price, dit que trop peu de choses ont changé dans le partage d’informations médicales au cours de la décennie qui a suivi la mort de son frère. Ceci, malgré un examen de son cas – l’étude de 2013 sur la continuité des soins aux patients en Alberta – qui recommandait des changements vitaux au système de santé pour éviter d’autres expériences comme la sienne.

Donc, elle se bat pour améliorer le système qui, selon elle, a non seulement échoué à son frère, mais continue de ne pas changer.

“Il n’a jamais eu peur de reculer devant un défi”, a déclaré Price.

Price dit que les Canadiens supposent que leurs renseignements médicaux sont partagés entre les médecins pour assurer leur sécurité et étudiés pour améliorer le système, mais souvent, ce n’est pas le cas. Et le personnel médical de première ligne au Canada affirme que des problèmes persistent lorsqu’il s’agit de tout partager, des informations sur les patients aux données médicales et de dotation en personnel agrégées.

« L’information a tendance à être répartie entre les services auxquels les patients assistent », a déclaré Ewan Affleck, un médecin des Territoires du Nord-Ouest qui a passé sa carrière à se battre pour un meilleur accès aux données, et membre du groupe consultatif d’experts du Pan-Canadian Health Groupe de stratégie de données.

“La cohésion et l’utilisation des données sur la santé au Canada sont vouées à l’échec.”

Greg Price avait 31 ans lorsqu’il est décédé après être passé entre les mailles du filet du système de santé de l’Alberta. (Famille de prix)

Le Canada est historiquement pauvre en partage de données

Les problèmes de partage des données des soins de santé vont au-delà des soins aux patients individuels. Et les experts plaident depuis longtemps pour un meilleur partage des données de santé entre les pays.

Le Canada n’a pas de base de données nationale pour ses plus de 100 autorités sanitaires et régions pour comparer les ressources humaines et les données sur la santé. Cela comprend tout, des temps d’attente aux pénuries de personnel.

En mai dernier, le besoin urgent d’un meilleur partage des données sur la santé a été souligné dans un rapport du Collège canadien de gestion de l’information sur la santé. Le rapport, appelé le Stratégie pancanadienne des données sur la santéa noté que, si une base de données sur la santé plus solide avait été en place, “les inégalités en matière de santé subies pendant la pandémie auraient été réduites et des vies auraient été sauvées”.

Un récent effort visant à lier l’augmentation du financement fédéral des soins de santé à la création d’une base de données nationale sur la santé afin d’assurer une meilleure responsabilité financière a échoué la semaine dernière après l’échec des pourparlers entre les ministres fédéral, provinciaux et territoriaux de la Santé du Canada.

Le ministre canadien de la Santé, Jean-Yves Duclos, s’était dit prêt à augmenter le financement des soins de santé d’un montant indéterminé si les provinces acceptaient « une expansion significative du partage et de l’utilisation d’indicateurs clés communs de la santé et de la construction d’un système de données sur la santé de classe mondiale ». pour le Canada.”

Stephanie Stanton, inhalothérapeute, pousse un ventilateur dans l’unité de soins intensifs du Royal Columbia Hospital le 31 mars 2022. (Ben Nelms/CBC)

Mais la réunion de Vancouver s’est terminée sans résolution après que les premiers ministres du Canada ont publié une déclaration disant qu'”aucun progrès” n’avait été réalisé, et Duclos s’est éloigné.

Le ministère fédéral de la Santé a refusé une demande d’interview de CBC News, mais un porte-parole a écrit dans un e-mail : “Améliorer la capacité de collecter, d’accéder et de partager des données opportunes et comparables sauvera des vies”.

REGARDER | Que se passe-t-il maintenant que les pourparlers fédéraux-provinciaux sur le financement des soins de santé ont échoué?

Quelle est la prochaine étape des discussions fédérales-provinciales sur le financement des soins de santé? 10 nov. 2022 – La première ministre du Manitoba, Heather Stefanson, et le ministre fédéral de la Santé, Jean-Yves Duclos, discutent des dernières nouvelles concernant les négociations sur le financement des soins de santé. De plus, la députée libérale Yvonne Jones, qui représente le Labrador, parle de son congé pour lutter contre le cancer.

De meilleures données pourraient aider à faire face aux pénuries de personnel

Une base de données nationale sur la santé serait bien accueillie par l’Association des infirmières et infirmiers du Canada, qui fait pression pour des normes de ratio de patients. Il est même difficile d’évaluer les pénuries globales d’infirmières sans données nationales, selon le syndicat des infirmières de la Colombie-Britannique.

“Il n’y a pas de données actuelles réelles pour nous dire exactement combien nous avons réellement perdu. Comme nous l’avons dit, nous avons besoin de 25 à 30 000 infirmières. Nous pourrions avoir besoin de beaucoup plus que cela”, a déclaré un vétéran des urgences. l’infirmière Peggy Holton, du BC Nurses Union.

Holton travaille dans l’un des plus grands services d’urgence en Amérique du Nord, où elle dit voir 500 à 600 patients par jour.

Holton dit que les infirmières endurent trop de «désespoir moral et mental» en raison du manque de personnel, en particulier pendant les crises – comme l’événement du dôme chauffant – lorsqu’elles manquaient tellement de personnel qu’elles ont été obligées de contourner les patients ayant besoin de soins contre la douleur ou d’aller aux toilettes gérer plusieurs réanimations.

Holton a déclaré avoir vu de nombreuses nouvelles infirmières démissionner en raison du stress.

“Je les trouve quelque part dans un coin, juste accroupis, disant : ‘Je n’en peux plus, je ne peux plus faire ça.'”

Elle a déclaré que de nombreux hôpitaux canadiens sont obligés d’utiliser des infirmières contractuelles plus chères, ce qui coûte des millions de dollars supplémentaires chaque année – des données qui, selon elle, devraient être analysées et utilisées pour résoudre la crise de dotation.

“Lorsque vous n’avez pas de personnel, vous n’avez pas de système. Et les systèmes échouent”, a déclaré Holton.

Informations fragmentées

Au Canada, le financement des soins de santé relève des provinces et des territoires, qui supervisent les autorités sanitaires. Chacune de ces autorités collecte ses propres statistiques et données à sa manière, sur différentes plateformes, et toutes ne partagent pas les mêmes données sous la même forme.

Bien que les moyennes des temps d’attente aux urgences, le personnel et les décès de patients soient tous comptabilisés, il peut être difficile de trouver ou d’accéder à ces chiffres.

C’est un problème, a déclaré Affleck du Groupe de stratégie pancanadienne des données sur la santé. Il dit que gérer un système de santé avec des données limitées, c’est comme piloter un avion avec des instruments cachés.

REGARDER | Dans un hôpital pédiatrique submergé de virus :

Anxiété et épuisement dans le plus grand hôpital pour enfants du Canada CBC News obtient un accès rare à l’intérieur du Hospital for Sick Children de Toronto alors que le personnel tente de faire face à une augmentation du nombre d’enfants gravement malades atteints de maladies respiratoires.

“C’est une crise. Ce n’est pas bien de voler à l’aveugle”, a déclaré le médecin, qui a déclaré avoir vu des patients mourir parce qu’il manquait des informations clés.

“Les informations dont nous avons besoin sont manquantes ou difficiles d’accès. Cela met les gens en danger.”

Affleck a appris de première main les défis de fournir des soins médicaux sûrs et de qualité avec des informations manquantes. L’un de ses premiers patients était un enfant tombé sur une marche en ciment. Il se souvient avoir eu du mal à interpréter une radiographie boueuse avec peu d’expérience et aucun soutien en radiologie.

Le bébé a survécu, mais l’expérience a inspiré Affleck à passer des décennies à essayer d’aider à développer des outils virtuels pour aider à desservir les communautés éloignées du Nord – et à sauver des vies.

Il a développé un système numérique unique de dossiers des patients qui a permis le partage d’informations entre 32 communautés.

“Si nous n’avons pas d’informations, la probabilité que nous commettions une erreur augmente”, a déclaré Affleck.

Price était un homme actif qui aimait piloter un avion, faire du sport et passer du temps à la ferme. (Famille de prix)

Alors que l’Institut canadien d’information sur la santé (ICIS) recueille et partage des données sur la santé, l’institut dit qu’il a travaillé avec les gouvernements et les autorités sanitaires pour améliorer l’accès à des données comparables à travers le pays.

Mais Affleck dit que les données sont souvent fragmentées ou incomplètes.

“Nous essayons de pratiquer la santé numérique avec une gouvernance et une politique analogiques, et cela ne fonctionne pas. Cela nous nuit tous”, a-t-il déclaré.

Teri Price, la sœur de Greg, est d’accord. C’est pourquoi elle continue de faire pression pour un meilleur partage des données afin que personne d’autre ne perde un être cher à cause de failles dans le système.

“Pourquoi ne voudriez-vous pas pouvoir faire une partie de cette comparaison de pommes à pommes et apprendre?”