Le système de santé d’Haïti est au bord de l’effondrement, prévient l’ONU

Légende, De nombreux hôpitaux en Haïti – comme celui de Port-au-Prince – ont été pillés par des gangs

Auteur, Jaroslav Loukiv

Rôle, nouvelles de la BBC

Rapport de Londres

il y a 5 heures

Le système de santé d’Haïti est « au bord de l’effondrement », a prévenu l’UNICEF, l’agence des Nations Unies pour l’enfance, affirmant que six hôpitaux sur dix dans le pays sont à peine opérationnels.

« La combinaison de la violence, des déplacements massifs, des épidémies dangereuses et de la malnutrition croissante a affaibli le système de santé d’Haïti », a déclaré Bruno Maes, représentant de l’Unicef ​​dans ce pays des Caraïbes.

Mais il a souligné que « l’étranglement des chaînes d’approvisionnement pourrait être ce qui les briserait ».

Les gangs armés contrôlent toujours une grande partie de la capitale Port-au-Prince, et l’Unicef ​​affirme que des millions d’enfants sont menacés de maladie et de malnutrition.

Le pays souffre d’une grave instabilité depuis l’assassinat du président Jovenel Moïse en 2021, période au cours de laquelle les gangs contrôlent de plus en plus de pans entiers du pays.

Dans l’ensemble, pas moins de 4,4 millions de personnes dans le pays ont un besoin urgent d’aide alimentaire, et 1,6 million de personnes « sont confrontées à des niveaux d’urgence d’insécurité alimentaire aiguë, ce qui augmente le risque d’émaciation et de malnutrition chez les enfants », a déclaré l’Unicef.

L’aéroport international de Port-au-Prince a rouvert ses portes en début de semaine après près de trois mois de fermeture.

Mais l’Unicef ​​a déclaré qu’elle fonctionnait actuellement avec une capacité limitée et un retard important.

La situation dans la capitale est particulièrement désastreuse, a indiqué l’agence des Nations Unies. Des conteneurs remplis de fournitures vitales ont été soit braqués, soit pillés, tout comme de nombreux entrepôts et pharmacies.

Reginald Fils-Aimé, directeur de la planification stratégique de l’ONG Zanmi Lasante basée en Haïti, a déclaré à la BBC qu’en « contrôlant les routes vers et depuis la capitale, les gangs affectent gravement la chaîne d’approvisionnement et tous les transports, y compris le transport du personnel soignant et des patients ». .

Le Dr Fils-Aimé a déclaré que des groupes armés criminels contrôlaient également plusieurs vastes zones du département central de l’Artibonite, où son ONG travaille depuis les années 1980.

« De nombreux médicaments essentiels sont en pénurie car la plupart viennent de l’extérieur du pays. Récemment, il y a eu une pénurie de solutions intraveineuses, de diurétiques, de médicaments contre la tension artérielle et de bêtabloquants.

« Les enfants et les bébés vivant dans des camps de personnes déplacées sont particulièrement vulnérables aux environnements non hygiéniques et aux maladies d’origine hydrique qu’ils propagent. Maintenant que la saison des pluies a commencé, ils sont également exposés aux maladies à transmission vectorielle telles que le paludisme, » a ajouté le Dr Fils-Aimé.

Nadesh Mijoba, directeur national de la Fondation Haïtienne de la Santé (HHF), a déclaré à la BBC qu’« il existe de nombreuses régions où les services de santé qui étaient autrefois disponibles pour les communautés ont été fermés en raison d’attaques et même de la destruction des infrastructures ».

« Pour d’autres, comme HHF, le nombre de patients augmente considérablement à mesure que les patients parcourent de plus en plus de distances à la recherche de services de santé, souvent avec des risques très élevés de violence, d’enlèvement, de viol et même d’être tués.

« Je vis et travaille en Haïti depuis plus de 11 ans maintenant, et je n’ai jamais vu la situation humanitaire aussi catastrophique », a déclaré Mme Mijoba.

Légende, Plus de 360 ​​000 personnes, dont de nombreux enfants, ont été déplacées à cause des violences.

Le Kenya devrait déployer une police en Haïti à la tête d’un groupe de travail international qui tentera d’aider le conseil de transition du pays à rétablir une certaine stabilité.

Le dirigeant du pays, William Ruto, a rencontré mercredi le président américain Joe Biden à la Maison Blanche pour discuter de l’opération.

Le Dr Fils-Aimé a exprimé l’espoir que le principal port maritime d’Haïti et les routes « seront libres dans les mois à venir ».

Partners In Health, l’organisation sœur de Zanmi Lasante basée à Boston, fait pression pour la création d’un couloir humanitaire pour assurer la livraison urgente d’une aide critique autour d’Haïti.

Les gangs avaient mené des attaques meurtrières coordonnées, exigeant la démission du Premier ministre de l’époque, Ariel Henry.

Il a accepté de se retirer en mars. Neuf membres du conseil de transition ont désormais prêté serment pour diriger le pays.

Mais les gangs ont capitalisé sur le vide de pouvoir laissé par le départ de M. Henry et étendu leur contrôle sur des pans entiers du pays, qui est effectivement devenu anarchique par endroits.

Haïti : les bases