Le système de santé canadien s’effondre, selon des experts

Pendant 36 heures, Liz LeClair a souffert de douleurs abdominales atroces et de vomissements chez elle à Dartmouth, en Nouvelle-Écosse, sans qu’aucune ambulance ne vienne l’aider.

Son calvaire n’est qu’un exemple de la façon dont le système de soins de santé du Canada, extrêmement surchargé et aux prises avec des pénuries de main-d’œuvre, nécessite une attention désespérée, selon les experts.

Lorsque LeClair a été frappée par une douleur croissante plus tôt ce mois-ci, elle a appelé la ligne de santé virtuelle de la province.

“Mes signes et symptômes étaient symptomatiques d’une occlusion intestinale quelconque”, a-t-elle déclaré à CTV News.

Mais on lui a dit qu’il lui faudrait neuf heures avant de pouvoir parler à une infirmière.

Elle a appelé le 911 et a attendu plus de deux heures pour une ambulance. Aucun n’est arrivé.

Finalement, on lui a dit que l’attente pour voir un médecin des urgences était actuellement de 16 heures.

Elle a donc fait la seule chose qu’elle pouvait – priant pour que ses symptômes disparaissent simplement, car les membres de sa famille s’occupaient d’elle à la maison.

Son expérience est loin d’être unique.

Partout au pays, les Canadiens sont aux prises avec des temps d’attente gonflés dans les hôpitaux, des services d’urgence fermés, un accès réduit aux ambulances et aux soins de longue durée, entre autres impacts, à mesure que le système de santé boite.

Les experts disent que des mesures drastiques doivent être prises pour aider les travailleurs de la santé.

“Nous n’avons pas assez de médecins ou d’infirmières pour pouvoir prendre soin de tous les Néo-Écossais et Canadiens qui ont besoin d’accéder aux soins”, a déclaré à CTV News la Dre Leisha Hawker, présidente de Doctors Nova Scotia.

Les médecins et les infirmières d’un océan à l’autre disent qu’ils ne peuvent pas répondre à la demande. Le moral est au plus bas, selon Tim Guest, président de l’Association des infirmières et infirmiers du Canada.

“Je dirais que les infirmières sont épuisées, épuisées, démoralisées”, a-t-il déclaré à CTV News.

En Colombie-Britannique, les experts de la santé citent l’épuisement professionnel, les bas salaires et les problèmes de santé mentale comme raisons pour lesquelles il y a moins d’ambulances sur la route.

Dans certaines régions, il n’y en a pas.

Troy Clifford, président d’Ambulance Paramedics of BC, a déclaré qu’un manque marqué d’ambulances se produit maintenant “tous les jours de la semaine”.

“Ce n’est pas seulement isolé les week-ends et les nuits, et cela met vraiment à rude épreuve le système et affecte nos patients”, a-t-il déclaré à CTV News.

En Ontario, le gouvernement provincial a récemment annoncé qu’il étendrait certaines chirurgies aux cliniques privées dans le but de réduire les arriérés, une décision troublante qui, selon les experts, pourrait conduire à une privatisation accrue afin d’éviter de réparer le système de santé public.

La présidente de l’Association des infirmières et infirmiers de l’Ontario (ONA), Cathryn Hoy, a déclaré dans un communiqué de presse que le passage à la privatisation “ne fera que remplir les poches des investisseurs, rien de plus”.

Elle a ajouté : « Les preuves sont claires : la privatisation des soins de santé produit de moins bons résultats pour la santé de nos patients et entraîne des frais généraux beaucoup plus élevés qui seront payés par les contribuables.

Plus tôt ce mois-ci, l’ONA a demandé l’abrogation du projet de loi 124 de la province, déclarant que sa suppression des salaires et des avantages sociaux des infirmières exacerbe les pénuries de personnel en empêchant les infirmières de subvenir à leurs besoins.

Dans le nord du Manitoba, à l’hôpital de Lynn Lake, au moins huit patients ont été transférés à plus de huit heures de route à Flin Flon en raison d’un manque de personnel qui a forcé la fermeture de tous les lits de soins de longue durée.

Les familles n’ont reçu qu’un préavis de 24 heures.

Un transfert soudain comme celui-ci signifie que de nombreuses familles ne pourront pas rendre visite à leurs proches, selon la conseillère municipale de Lynn Lake, Victoria Phillips.

“Il y a beaucoup de familles qui vivent dans la région qui sont âgées, qui ne conduisent peut-être pas, qui n’ont pas les moyens d’avoir leur propre véhicule personnel, donc cela cause vraiment beaucoup de chagrin”, a-t-elle déclaré.

L’un de ces huit patients est décédé deux semaines plus tard.

“Elle aurait certainement été seule”, a déclaré Phillips. “Je ne pense pas que sa famille puisse arriver à temps.”

Dans une déclaration ce soir, le président de l’Association médicale canadienne a souligné que des décennies de décisions décousues et cloisonnées expliquent l’état actuel du système de santé.

Il dit espérer voir des solutions concrètes lors des rencontres de cette semaine entre les premiers ministres de l’Ontario, du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse et de l’Île-du-Prince-Édouard pour résoudre cette crise.

Une déclaration précédente de l’AMC en juillet indiquait qu’un financement fédéral accru était nécessaire pour résoudre les problèmes complexes et imbriqués.

“Nous encourageons le gouvernement fédéral à rencontrer rapidement les provinces et les territoires pour résoudre les problèmes de financement et développer de vraies solutions pour relever les défis systémiques qui nécessitent une action immédiate”, indique le communiqué de juillet.

Heureusement pour LeClair, ses symptômes se sont atténués après plus d’une journée de douleur débilitante. Mais elle est hantée par l’idée que si les choses avaient empiré soudainement, il n’y aurait peut-être pas eu d’aide disponible.

“C’était la première fois que je pensais que je pourrais mourir à la maison”, a-t-elle déclaré.