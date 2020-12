Netgear a annoncé le lancement de son système de routeur maillé Orbi de nouvelle génération (RBK853) avec prise en charge du Wi-Fi 6. Le nouveau modèle succède au système maillé RBK852 Orbi que la société a lancé l’année dernière, et il est livré avec un seul routeur principal. avec deux satellites qui seraient idéaux pour un grand ménage, couvrant une superficie de 7500 pieds carrés. Netgear affirme que le système de routeur maillé Orbi Wi-Fi 6 (RBK853) est idéal pour les utilisateurs qui envisagent de mettre à niveau leur réseau existant Routeurs Wi-Fi pour se connecter à une variété d’appareils intelligents pour la maison, ainsi que pour profiter de jeux et de streaming vidéo jusqu’à 8K. Le RBK753 utilise la technologie de réseau Wi-Fi tri-bande, ce qui signifie qu’il connecte automatiquement votre appareil aux bandes de fréquences les plus rapides (2,5 GHz, 5 GHz ou 6 GHz) avec des vitesses allant jusqu’à 6 Gbps pour plus de 100 appareils.

En termes de spécifications, le routeur Netgear Orbi AX6000 et les satellites AX6000 sont alimentés par un processeur quad-core 2.5 couplé à 512 Mo de mémoire flash Nand et 1 Go de RAM. Les trois unités comprennent huit antennes internes pour fournir une connectivité Internet sans décalage. Le routeur maillé principal est livré avec quatre ports LAN Ethernet et un seul port WAN Ethernet, tandis que les deux satellites Netgear Orbi incluent quatre ports LAN Ethernet. Les utilisateurs peuvent configurer et gérer le système de routeur Wi-Fi 6 Netgear Orbi (RBK853) avec l’application Orbi pour Android et iOS. De plus, les routeurs sont compatibles avec la prise en charge vocale d’Amazon Alexa. À l’intérieur de l’emballage, les utilisateurs recevraient un câble Ethernet de 2 mètres et trois adaptateurs d’alimentation de 42 W en plus des trois unités Wi-Fi maillées.

Parlant du lancement du système de routeur Netgear Orbi Wi-Fi 6 RBK853 en Inde, Marthesh Nagendra, directeur national chez Netgear India, a déclaré: « Avec le dernier ajout à la série de routeurs Wi-Fi 6, nous sommes maintenant sur le point de faire L’Inde est plus équipée de la technologie Wi-Fi 6. Avec des vitesses plus élevées et une plus grande sécurité dans leur maison, ils bénéficieront d’une meilleure couverture et d’une élimination des zones mortes entraînant une augmentation des niveaux de productivité. » Les utilisateurs bénéficieraient également d’un abonnement gratuit à l’antivirus Netgear Armor pour une période limitée avec le produit.

En termes de coût, le système Netgear Orbi Wi-Fi 6 Router RBK853 est au prix de Rs 99,990 en Inde, et il sera disponible à l’achat le 1er janvier 2021 via diverses plates-formes de commerce électronique et des partenaires Netgear autorisés.