Le système de retraite allemand s’effondrera sans réforme, selon un groupe de pression influent

Le système de retraite allemand ne sera pas financièrement viable dans cinq ans sans réforme, selon Rainer Dulger, président de la Confédération des associations d’employeurs allemands.

Le groupe de pression influent représente environ 20 millions d’employés dans la main-d’œuvre allemande. Dulger dit à l’Allemagne Bild am Sonntag un journal Dimanche que l’économie allemande s’affaiblit et que le système social est « au bord de l’effondrement ».

“Les coûts vont exploser”, a-t-il déclaré, selon une traduction de CNBC.

En 2019, les cotisations aux régimes de retraite publics allemands représentaient environ 10,1 % du PIB du pays, mais ce chiffre devrait passer à 12,2 % d’ici 2070 dans le cadre du système actuel, selon le rapport sur le vieillissement 2021 publié par le Commission européenne.

Cette augmentation de 2 points de pourcentage est l’une des plus fortes évolutions prévues dans l’Espace économique européen, dépassée uniquement par l’Irlande et la Norvège, où la contribution aux systèmes publics de retraite devrait être supérieure de 2,6 points de pourcentage en 2070, et les Pays-Bas, où la pourcentage du PIB consacré aux pensions sera supérieur de 2,2 points dans cinq décennies.

Les pénuries de main-d’œuvre et le vieillissement de la population contribuent aux défis auxquels est confronté le système de retraite allemand. Dulger a suggéré que l’âge de la retraite devrait être lié à l’espérance de vie, affirmant qu’il “ne devrait pas être vrai que l’augmentation de l’espérance de vie entraîne des retraites plus longues”.

Mais le chancelier allemand Olaf Scholz appels rejetés pour relever l’âge normal de la retraite de 67 à 68 ans en juin 2021 lorsqu’il était ministre des Finances.

“Ce n’est pas seulement basé sur de mauvais calculs, c’est aussi socialement injuste”, a déclaré Scholz à l’époque, comme l’a rapporté Reuters.

Scholz a également déclaré qu’il “n’y a pas vraiment besoin” d’augmenter l’âge de la retraite, malgré un panel de conseillers économiques gouvernementaux suggérant que le seuil devrait être poussé à 68 ans d’ici 2024.

Dulger : les retraites sont aussi graves que le changement climatique

L’ampleur de la réforme nécessaire n’a pas été vue depuis la période de réunification allemande dans les années 1990, selon Dulger, lorsque l’Allemagne de l’Est et de l’Ouest se sont réunies après 45 ans de séparation après la Seconde Guerre mondiale.

Le système de retraite ouest-allemand a été étendu à l’Allemagne de l’Est, provoquant des années de bouleversements financiers.

Dulger a également déclaré que le système de retraite du pays devrait être pris aussi au sérieux que le changement climatique, et a suggéré qu’il devrait être inclus dans les prévisions de politique sociale pour souligner l’urgence de la situation.

“Réformer le système de sécurité sociale est aussi difficile que la transition énergétique, et sans aucun doute aussi important pour la justice intergénérationnelle”, a déclaré Dulger à Bild.