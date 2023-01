Le système de recyclage des boîtes bleues de la Colombie-Britannique acceptera plus d’articles, principalement des plastiques à usage unique

La Colombie-Britannique augmente les types d’articles qu’elle accepte pour le recyclage dans son programme résidentiel de boîtes bleues.

Le ministère de l’Environnement et du Changement climatique indique qu’il ajoute davantage d’articles en plastique à usage unique et de produits d’emballage à sa liste d’articles acceptés dans les boîtes bleues et les dépôts de recyclage provinciaux.

Le ministère indique que les articles nouvellement acceptés sont généralement ceux qui sont jetés après une seule utilisation, tels que les sacs à sandwich en plastique, les gobelets, les bols et les assiettes.

Il indique que les plastiques à usage unique sont parmi les articles les plus courants trouvés sur les côtes de la Colombie-Britannique.

La liste des articles de la boîte bleue nouvellement acceptée comprend : les récipients de stockage des aliments en plastique, les couverts et les pailles en plastique, les plats de cuisson et les assiettes à tarte en papier d’aluminium et les boîtes de stockage en papier d’aluminium et en métal mince.

Le ministère indique qu’au cours des quatre prochaines années, la Colombie-Britannique prévoit d’étendre ses exigences de collecte et de recyclage de la responsabilité du producteur pour inclure les matelas, les batteries de véhicules électriques et les objets tranchants médicaux, qui sont des seringues et des lancettes.

“Cette liste élargie de matériaux permettra de recycler davantage de matériaux, de les garder hors des décharges et de les empêcher de polluer l’environnement”, a déclaré la directrice générale de Recycle BC, Tamara Burns, dans un communiqué. « Les habitants jouent un rôle clé dans le recyclage de cette matière en permettant sa collecte, en la déposant dans leurs bacs ou en acheminant les matières vers un dépôt.

La Presse Canadienne

