Noël peut être une période extrêmement solitaire pour certains, mais cette année, nous sommes plus que jamais séparés de leurs proches.

L’isolement forcé, cependant, a inspiré un groupe de jeunes à prendre le clavier de leur ordinateur et à tendre la main à d’autres dans le monde.

Le schéma s’appelle 1 lettre, 1 sourire et jusqu’ici 704 426 lettres ont été échangées.

Euronews s’est entretenu avec l’un des fondateurs du projet, Alienor Duron qui se trouve dans le nord-est de la France.

«J’étais avec mes cousins ​​et mes frères et sœurs et nous voulions vraiment aider de toutes les manières possibles parce que nous entendions toutes les terribles nouvelles sur la solitude dans les maisons de retraite et comment le manque d’amour dans l’isolement d’une personne âgée peut vraiment se nous voulions aider et nous avons pensé que parce que nous voulions aider, d’autres jeunes voudraient sûrement aider aussi », a-t-elle déclaré.

