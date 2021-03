Onze ans dans la fabrication, la fusée la plus puissante construite par la NASA depuis que le programme Apollo se tient enfin debout. Encadré par la plate-forme de test industrielle sur laquelle il est monté, la section centrale du Space Launch System est une colonne brillante de couleur abricot coulée en relief par des tuyaux torsadés et des treillis en acier. La fusée est plus haute que la Statue de la Liberté, le piédestal et tout, et est la pierre angulaire des ambitions astronautes de la NASA. Le lanceur est au cœur du programme Artemis de l’agence pour ramener les humains à la surface lunaire, et plus tard, les atterrir sur Mars.

Jeudi, la NASA tentera une deuxième fois de prouver que le système de lancement spatial est prêt à prendre son envol, visant un «feu chaud» continu de ses moteurs pendant huit minutes. Si le test se passe bien, le prochain arrêt de la fusée serait le Kennedy Space Center en Floride et, dès novembre, la rampe de lancement. On s’attend à ce qu’il soulève une capsule appelée Orion sur un chemin autour de la lune et retour. Sa première mission avec équipage est prévue pour 2023. Ce vol sera le premier à soulever des astronautes au-delà de l’orbite terrestre basse depuis 1972. En effet, il enverra des astronautes plus loin dans l’espace qu’aucun humain ne l’a fait auparavant.

Et pourtant, loin d’être une déclaration audacieuse sur l’avenir des vols spatiaux habités, la fusée Space Launch System représente autre chose: le passé et la fin. C’est la dernière classe de fusée que la NASA est susceptible de construire.

Le voir se lancer, cependant, signifiera en fait quelque chose. Alors que la NASA souhaite depuis longtemps renvoyer les astronautes dans l’espace lointain, elle ne le pouvait pas. Il manquait à l’agence un véhicule conçu, testé et validé comme sûr pour soulever des humains à plus de quelques centaines de kilomètres du sol. Si le test de cette semaine réussit et que la fusée vole plus tard, les États-Unis pourront dire que oui.