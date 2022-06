Le système de justice du Canada manque de responsabilité, et cela fait mal à beaucoup de gens

Beaucoup d’entre nous ont vu les gros titres plus tôt ce mois-ci : la police de Toronto utilise plus de force contre les Noirs, les Latinos, les Asiatiques du Sud-Est et le Moyen-Orient que les autres résidents ; une personne est plus susceptible d’être fouillée à nu si elle est autochtone.

Pour ces communautés, ce n’était pas une nouvelle mais plutôt une confirmation de ce qu’elles disaient depuis des années. Et pourtant, il semble que malgré chaque nouveau rapport soulignant les injustices de notre système judiciaire, très peu de changements dus au manque de responsabilité.

Par exemple, le rapport annuel 2021 du Service de police d’Ottawa, publié la semaine dernière, ne fait aucune mention de ses propres taux élevés de recours à la force contre les communautés noires et racialisées. Aucune mention n’équivaut à aucune explication quant à la manière dont ces injustices seront traitées.

Tout ce que les défenseurs peuvent faire, c’est continuer à pointer les faits et les témoignages de ceux qui souffrent dans ces systèmes, en espérant que le public – et plus important encore, les décideurs – soient poussés à l’action.

Plusieurs nouveaux rapports publiés ce mois-ci sont des efforts déployés dans cette veine. Chacun tente de donner un aperçu des parties du système de justice du Canada qui sont loin d’être connues du public, mais qui ont pourtant un impact direct et indirect sur la santé et le bien-être de nos communautés.

“Les sénateurs vont en prison : quand, pourquoi et qu’ont-ils trouvé ?” résume les conclusions de 34 sénateurs qui ont visité divers pénitenciers fédéraux à travers le pays entre 2017 et 2021. Au cours de cette période, le gouvernement fédéral a adopté le projet de loi C-83, qui visait à lutter contre les violations des droits de la personne liées à l’isolement des détenus.

Cependant, parmi ses diverses conclusions, le rapport souligne que presque rien n’a changé avec l’introduction des nouvelles «unités d’intervention structurées» (UES) et des lignes directrices qui les accompagnent. Ces lacunes étaient parmi les raisons pour lesquelles la sénatrice Kim Pate et feu la sénatrice Josée Forest-Niesing ont réintroduit des amendements du Sénat à la législation.

“Après chaque visite de prison, je me demande si nous nous engageons à fournir un système correctionnel ou simplement un système de punition”, a déclaré le sénateur Colin Deacon après avoir visité les pénitenciers fédéraux de sa juridiction.

Ce sentiment a été exprimé de la même manière par un jeune noir réfléchissant sur les expériences de détention des jeunes dans un autre rapport important publié ce mois-ci, « Black Youth and the Criminal Justice System: Summary Report of an Engagement Process in Canada ».

« Le système de justice pour les jeunes est un énorme gaspillage de ressources. Aucun programme culturellement approprié, mauvais traitement en détention. Plans mal conçus, manquant d’exécution. Personne ne voulait s’attaquer à la cause profonde », a déclaré le jeune aux chercheurs.

L’étude, rédigée par Akwasi Owusu-Bempah et Storm K. Jeffers de l’Université de Toronto pour le gouvernement fédéral, présente les conclusions d’engagements communautaires auprès de jeunes âgés de 18 à 29 ans dans six villes du Canada : Calgary, Winnipeg , Toronto, Ottawa, Montréal et Halifax. Il s’agit de jeunes qui ont eu affaire au système de justice pénale en vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, lorsqu’ils avaient de 12 à 17 ans.

Certaines des histoires sont choquantes et incluent des jeunes décrivant avoir été battus par la police, traités de manière inhumaine par des agents correctionnels et n’ayant reçu que peu de soutien une fois libérés.

Ce mois-ci également, des défenseurs ont appelé Ottawa à annuler les contrats privés pour les services d’aumônerie des prisons, ce qui, selon un nouveau rapport du Conseil national des musulmans canadiens et de l’Islamic Family and Social Services Association, a réduit l’accès à des soins spirituels de qualité pour les minorités.

Chaque rapport est d’une lecture sombre et devrait concerner tous ceux qui pensent que les droits de l’homme nous appartiennent à tous, y compris ceux qui ont enfreint la loi. Les détenus ont le droit d’être réhabilités et soutenus pour finalement mener une vie significative et productive, surtout si l’on considère les dommages que nos systèmes ont trop souvent infligés.

Où est la responsabilité ?

PARTAGER: