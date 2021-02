Cette semaine, le Massachusetts a lancé une première expérience dans le pays, offrir des vaccinations aux plus jeunes qui accompagnent les personnes de 75 ans et plus vers les sites de vaccination de masse.

Le plan visait à atténuer les problèmes d’accès des personnes âgées, qui eu du mal à réserver des rendez-vous en ligne et se rendre dans les stades sportifs. Tout de suite, il a rencontré les critiques des législateurs des États et certains experts en santé publique, qui ont déclaré que cela pourrait entraîner doses rares aller à des personnes jeunes et en bonne santé.

Il a également donné lieu à un marché en ligne inhabituel, en tant que résidents entreprenants du Massachusetts, cherchait à forger des relations de soins à toute vitesse.

« J’ai un excellent dossier de conduite et une Toyota Camry très propre », a déclaré une personne dans une publicité sur Craigslist. «Je peux aussi payer 100 $ en espèces. Je suis un causeur sympathique et je vais vous permettre de choisir la musique et de me montrer toutes les photos de vos petits-enfants!